Überfüllung, Personalmangel, Eintrittspreise: Wie steht es um Deutschlands Bäder?

Die hohen Temperaturen haben am vergangenen Wochenende zahlreiche Menschen in die Freibäder gelockt – die Saison ist in vollem Gange. Einige Bäder mussten sogar einen Einlassstopp verhängen, da eine Überfüllung drohte, berichtet Ann-Christin von Kieter, Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB), dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) am Dienstag.

Betroffen waren beispielsweise Freibäder in Berlin. Rund 109.000 Menschen haben am Wochenende Abkühlung in den Freibädern der Hauptstadt gesucht, wie die Bäderbetriebe mitteilten. Der Besucherandrang brachte den Betrieb an seine Grenzen. Der Onlineshop sei in die Knie gegangen, sagte ein Sprecher. In einigen Bädern sei es zu Einlassstopps gekommen.

„Sobald das Wetter schön wird, läuft die Saison auch an“, betont von Kieter. Normalerweise beginnt diese schon Anfang Mai. „Das hat sich aber wegen des zunächst noch nicht so guten Wetters nun etwas verlagert“, erklärt die Sprecherin.

Personalmangel sorgt für eingeschränkte Öffnungszeiten

In der Branche gibt es derzeit aber nicht nur sonnige Zeiten. Die Corona-Zeit hat den Bädern bundesweit Einbußen beschert, die gestiegenen Energiepreise infolge des Krieges in der Ukraine machen den Betrieb teurer. Das größte Problem sei aber der Personalmangel. Es würden mehr als 3000 Fachangestellte für Bäderbetriebe fehlen, sagte Mario Schaeffer, Vizepräsident des Bundes­verbands Deutscher Schwimmmeister, bereits vergangene Woche dem RND.

DGfdB-Sprecherin von Kieter bestätigt das Problem. „Das hat unter anderem mit dem demografischen Wandel zu tun. Die Ausbildung wird zudem meist unterschätzt. Viele junge Menschen wissen gar nicht, was für ein spannender und vielfältiger Beruf das eigentlich ist“, sagt sie. Hinzukommen würde das Fehlen von Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeitern oder Studentinnen und Studenten. In der Pandemie seien viele in anderen Branchen tätig geworden und kehren nun nicht mehr zurück. „Das hat zur Folge, dass einige Bäder ihre Öffnungszeiten einschränken müssen“, sagt von Kieter. Es würden kreative Lösungsansätze benötigt: „Manche machen eine längere Mittagspause, andere öffnen nicht mehr jeden Vormittag. Wiederum andere lassen, falls vorhanden, ihr Hallenbad geschlossen und ziehen das Personal nach draußen.“ Komplett geschlossen bleiben müssten die wenigsten Bäder.

DGfdB-Sprecherin: „Preissteigerungen gehen nicht so schnell“

In den Eintrittspreisen schlagen sich die Probleme laut der Sprecherin aber vorerst noch nicht nieder. „Meistens gehen Preissteigerungen nicht so schnell, wie man denkt“, sagt sie. Die meisten Bäder seien keine privaten Unternehmen, sondern in städtischer Hand. „Preise müssen mit den Kommunen abgestimmt werden.“

„Wir haben nur von ganz wenigen Bädern gehört, bei denen die Preise schon angehoben worden sind. Das kann sein, weil sowieso schon eine Erhöhung zur Debatte stand und es deswegen schneller ging. Insgesamt waren es bis zu 20 Prozent, das sind aber Einzelfälle“, erklärt von Kieter. In der Regel würden Besucherinnen und Besucher weiterhin den bekannten Eintrittspreis bezahlen. Wie das allerdings in der kommenden Saison aussehen wird, ist ungewiss.

Die Eintrittspreise im Freibad liegen im Bundesdurchschnitt bei 3,70 Euro (Tageskarte Erwachsene). Am teuersten ist es unter anderem in Pulheim bei Köln mit 6,50 Euro. Mit nur 2 Euro ist es im Waldfreibad Recke im nördlichen Nordrhein-Westfalen besonders günstig.

Entlastung durch weggefallene Heizkosten

Ein großes Problem, das besonders die Hallenbäder stark getroffen hatte, war das Heizen des Wassers und der Innenraumluft. Zahlreiche Einrichtungen hatten wegen der hohen Energiepreise beschlossen, die Wassertemperaturen zu senken. Das hatte auch die DGfdB empfohlen.

Dieses Problem hat sich aus Sicht der Bäder glücklicherweise fast komplett erübrigt. „Freibäder können im Normalfall komplett ohne Beheizung betrieben werden. Die meisten sind nicht beheizt und wenn, oft mit Solarenergie“, erklärt die DGfdB-Sprecherin.

Hat Oben-ohne-Schwimmen eine Zukunft?

Ein Thema, das zu Beginn der Freibadsaison hohe Wellen geschlagen hatte, war das Oben-ohne-Schwimmen für Frauen und nicht binäre Menschen. In Göttinger Bädern startete im Mai dazu ein Testlauf an den Wochenenden. Aktuell forderte eine Politikerin aus Hamburg die Abschaffung von „diskriminierenden“ Kleidervorschriften. „Für viele Menschen ist das schlicht und einfach eine Frage der Gleichberechtigung. Dass im Jahr 2022 solche Unterschiede zwischen Geschlechtern gemacht werden, ist nicht mehr zeitgemäß“, sagte die SPD-Bezirks­abgeordnete Paulina Reineke-Rügge aus Elmsbüttel. Erst in der vergangenen Woche hatte der Stadtrat von Siegen in Nordrhein-Westfalen den Weg für das Oben-ohne-Baden frei gemacht.

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen möchte sich in dieser Debatte nicht positionieren, sagt Sprecherin von Kieter. „Es ist schnell wieder ruhig um dieses Thema geworden, nachdem die Göttinger Bäder den Testlauf angekündigt hatten. Das Angebot wurde gar nicht so stark wahrgenommen und ist deshalb wieder etwas vom Radar verschwunden“, erklärt sie.

Personal fehlt auch bei Schwimmkursen

In jeder Badesaison passieren leider immer auch Unfälle, bei denen Menschen ums Leben kommen. Im Jahr 2021 waren es mindestens 299 Menschen, wie die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mitteilte – so wenige wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Eine „positive Überraschung“, sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt Mitte März. Gleichzeitig könnten aber noch immer nur 40 Prozent der Zehnjährigen sicher schwimmen.

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, sind vom DGfdB keine großen Kampagnen geplant, diese lägen bei der DLRG. „Dafür werden in den Kommunen kleinere Aktionen gestartet. Zum Beispiel werden Baderegeln an Vorschul- und Grundschulkinder verschenkt.“ Der Fokus des Verbands liege auf der Durchführung von Schwimmkursen. „Da gibt es aus der Corona-Zeit noch einiges nachzuholen. Aber da sind wir wieder beim Thema Personalmangel. Es fehlen leider auch dort Kapazitäten“, betont von Kieter.

mit dpa

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter.

Von Nico Schwieger/RND