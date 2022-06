Nach Gewalttat in Salzgitter: Strafunmündig mit 13 Jahren – ist das noch zeitgemäß?

Salzgitter. Die Polizei hat im niedersächsischen Salzgitter die Leiche eines 15-jährigen Mädchens gefunden. Kurz nach dem Fund gab die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt, dass es sich wahrscheinlich um ein Gewaltverbrechen handelte.

Es gibt zwei Verdächtige: Ein 13-Jähriger und ein 14-Jähriger sollen das Mädchen am Sonntag getötet haben. Für den 14 Jahre alten Jungen wurde laut Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl wegen Mordes beantragt, der am Donnerstag vollstreckt wurde. Er sitzt seitdem in U-Haft. Eine Inhaftierung des 13-Jährigen ist wegen der Strafunmündigkeit nicht möglich.

Herabsetzung des Alters: „Der Ruf wird immer lauter“

Laut Paragraf 19 im Strafgesetzbuch gilt: „Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch nicht vierzehn Jahre alt ist.“ Das bedeutet, dass der 13-jährige Verdächtige in keiner Weise strafrechtlich behandelt werden kann. Tim Wullbrandt, Fachanwalt für Strafrecht aus Heidelberg, erklärt gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) den Urgedanken des Gesetzgebers: „Die strafrechtliche Verantwortlichkeit kann erst zugemutet werden, wenn man zweifelsohne davon ausgehen kann, dass die Person geistig und sittlich überhaupt in der Lage ist zu verstehen, dass sie eine Straftat begeht.“ Das Alter von 14 Jahren wurde laut des Rechtsanwalt schon vor Jahrzehnten festgesetzt. „In den 60ern oder 70ern wird das vielleicht noch gepasst haben, ob das heute noch so ist und das vielleicht um ein oder zwei Jahre herabgesetzt gehört, lässt sich ausführlich diskutieren“, meint Wullbrandt.

Die Debatte um eine Herabsetzung des Alters der Schuldfähigkeit flammt immer wieder auf, wenn ähnliche Taten wie mutmaßlich in Salzgitter passieren. „Der Ruf wird immer lauter“, schildert der Rechtsanwalt seine Wahrnehmung. „Vor 40 Jahren hätte man wahrscheinlich nichts von solchen Fällen, außer sie wohnen dort, mitbekommen. Heute bekommt man sowas über das Internet sofort mit. Die Frequenz, mit der man von entsprechenden Taten hört oder liest, ist drastisch höher als noch vor einiger Zeit“, führt Wullbrandt aus.

Eine Gesetzesänderung könne aber nicht von heute auf morgen geschehen, betont der Rechtsanwalt. „Das muss fundiert begründet sein und erfordert sehr viel Arbeit. Es muss aufgearbeitet werden, ob der Entwicklungsstand tatsächlich im statistischen Mittel nach vorne gerückt ist. Das kann Jahre dauern, bis man eine belastbare Datengrundlage hat.“

Strafunmündigkeit in der organisierten Kriminalität

Wullbrandt merkt an, dass die Strafunmündigkeit mit 14 Jahren in Deutschland oft auch für die organisierte Kriminalität ausgenutzt werde. „Stellenweise werden die unter 14-Jährigen vorgeschickt, zum Beispiel bei Diebstahl, weil man genau weiß, dass da nichts passiert. Oder auch, wenn die Identität nicht sicher feststellbar ist, wird den Kindern und Jugendlichen eintrainiert, dass sie sagen sollen, dass sie 13 Jahre alt sind“, erzählt der Rechtsanwalt.

Strafmündigkeit ab 14 Jahren: Deutschland liegt im Mittelfeld

In den meisten Ländern der Europäischen Union liegt die Grenze zur Strafmündigkeit bei 14 oder 15 Jahren. Nur in wenigen Ländern liegt sie darunter (bei zehn oder zwölf Jahren). Mit 14 Jahren wie in Deutschland ist man beispielsweise strafmündig in Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen (nur bei schweren Verbrechen), Österreich, Slowakei, Slowenien, Spanien, Ungarn und Zypern. Mit 15 Jahren beginnt die Strafmündigkeit beispielsweise in Dänemark, Finnland, Griechenland, Island, Norwegen, Polen (nur für ausgewählte Straftaten, sonst ab 17 Jahren), Schweden und in der Tschechischen Republik.

In Irland und der Niederlande beginnt die Strafmündigkeit mit 12 Jahren. In der Schweiz und in Frankreich sogar bei nur zehn Jahren. Details sind in einem vom Bundestag veröffentlichten Papier erklärt. In den USA unterscheiden sich die Regelungen über den Beginn der Strafmündigkeit von Bundesstaat zu Bundesstaat.

Deutscher Richterbund: „Die Gleichung geht nicht auf“

Der Deutsche Richterbund hat sich bereits vor mehreren Jahren klar gegen eine Herabsetzung des Alters positioniert. „Die Gleichung ‚mehr Strafrecht gleich weniger Kriminalität‘ geht bei den Jugendlichen nicht auf“, teilte der Vorsitzende Jens Gnisa im Jahr 2019 der Deutschen Presse-Agentur mit. Auslöser der damaligen Debatte war eine Gruppenvergewaltigung einer Frau in Mülheim an der Ruhr, bei der drei 14-Jährige und zwei Zwölfjährige als tatverdächtig galten.

Das Jugendstrafrecht habe sich im Grundsatz bewährt, meint der Vorsitzende. „Es hat durch den darin niedergelegten Erziehungsauftrag zu einem deutlichen Rückgang der Jugendkriminalität geführt“, sagte Gnisa. Man sehe daher auch keine Notwendigkeit, das Alter für Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre herabzusetzen. Das hatte unter anderem der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, gefordert. Die damalige Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) lehnte das allerdings ab.

Das Bundesministerium für Justiz hat sich zu der erneuten Debatte nach der Tat in Salzgitter auf Nachfrage des RND noch nicht geäußert. Wullbrandts Informationen zufolge, beschäftige sich das Justizministerium aber aktuell nicht mit einer Herabsetzung des Alters.

13-Jährigem drohen wohl nur erzieherische Maßnahmen

Nach aktueller Gesetzgebung würde dem 14-Jährigen im Falle einer Verurteilung ein Haftstrafe bis zu zehn Jahre drohen. „Das ist die maximale Strafe im Jugendstrafrecht“, sagt Wullbrandt. Und was könnte mit dem strafunmündigen 13-Jährigen passieren? „Da sind höchstens erzieherische Maßnahmen möglich. Angenommen die Familienverhältnisse sind intakt und es wird kein Verfehlen des Jugendamtes festgestellt, dann kann nicht viel drohen. Es könnten Kurse oder andere Maßnahmen verordnet werden, aber nichts, was in Richtung einer Strafe geht. Da entscheidet dieses eine Lebensjahr zwischen einer mehrjährigen Haftstrafe und erzieherischen Maßnahmen, das ist das Fatale an dieser Sache“, kommentiert der Rechtsanwalt.

Sollte eine Gefährdungslage durch den 13-Jährigen festgestellt werden, könnte eine psychiatrische Aufnahme bis hin zu einer Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung angeordnet werden. „Bis dahin wäre es aber ein langer Weg und auch das würde seine Zeit dauern“, erklärt Fachanwalt Wullbrandt. Spekulieren möchte er nicht über den Fall. „Es ist alles noch unfassbar neu. Wirklich belastbar wird sich zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich gar nichts sagen können“, betont er. Nach wie vor gelte zudem die Unschuldsvermutung.

Staatsanwaltschaft vermutet Mord aus niedrigen Beweggründen

Am Donnerstag wurde bekannt, dass das Mädchen erstickt worden ist, sagte der Sprecher der Braunschweiger Staatsanwalt, Hans Christian Wolters: „Wie genau es zu dem Erstickungstod gekommen ist, das müssen die Ermittlungen jetzt noch klären.“ Täter und Opfer seien aus demselben Viertel gekommen und hätten auch Kontakt miteinander gehabt. „Es hat sich dann offensichtlich, zumindest aus Sicht der Täter, eine Feindschaft entwickelt, und das ganze ist dann offenbar in der Tat eskaliert“, sagte Wolters weiter.

Die Staatsanwaltschaft gehe von einem Mord aus und sehe niedrige Beweggründe. Die Tat sei ersten Erkenntnissen zufolge heimtückisch erfolgt, weil die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers für die Tat ausgenutzt worden sei.

Mit weiteren Informationen hielten sich die Ermittlerinnen und Ermittler zunächst zurück. Auf die Frage etwa, wie die beiden Verdächtigen so schnell in den Fokus gerieten, wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Von Nico Schwieger/RND