Mord an Schülerin in Salzgitter: zwischen Trauer, Wut und Unbehagen

Salzgitter-Fredenberg. Ein dreckiger Stoffbeutel, eine Atemmaske und Plastikmüll säumen den Weg zum Tatort. Im Gebüsch am Hans-Böckler-Ring gegenüber den grasgrünen Häuserfassaden wurde eine Schülerin (15) erstickt. Am Dienstag wurde ihre Leiche in einer Grünanlage entdeckt.

Ein paar Meter weiter an der Kreuzung Hans-Böckler-Ring/Ecke Kurt-Schumacher-Ring haben Nachbarn und Freunde ihre Trauer bekundet. „Wir vermissen dich“ oder „Du lebst in unseren Herzen“, heißt es dort neben Blumen und ewigen Lichtern in Salzgitter-Fredenberg.

13-Jähriger kommt in Obhut des Jugendamtes

Auf einmal ist dieser junge Stadtteil bundesweit in den Nachrichten. Ein 14-Jähriger und ein 13-Jähriger sollen das Mädchen getötet haben. Sie hätten einen Jugendlichen gezwungen, die Tat mit anzusehen, vermeldet die „Bild“-Zeitung. Der 14-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Über den 13-Jährigen sagte Salzgitters Sozialdezernent Dirk Härdrich am Mittwoch: „Wir werden das Kind in Obhut nehmen.“ In Absprache mit den Eltern soll der Junge in eine Einrichtung kommen, „auch zum Schutz des Kindes selbst“. Der Junge sei bereits wegen Ladendiebstahls aufgefallen.

Kurt Schumacher, Hans Böckler: der SPD-Politiker und der Gewerkschafter. Zwei Namen, die für sozialen Ausgleich, Fortschritt und Gerechtigkeit in der deutschen Nachkriegsgesellschaft stehen. Der Ortsteil Fredenberg wurde Mitte der Sechzigerjahre aus dem Boden gestampft. Ein Zuhause für viele Arbeiterfamilien. 2010 mussten einige Mehrfamilienhäuser, gesäumt von Birken und Eichen, abgerissen werden. Keine Arbeit, keine Zukunft.

Jugendliche besorgt über ihre Sicherheit in Fredenberg

Eine Gymnasiastin (16) gibt unumwunden zu: „Ich lebe nicht gern hier.“ Früher habe sie noch abends rausgehen können. Heute fühle sie sich nicht mehr sicher. Ihre 15-jährige Freundin bestätigt: „Das wird hier Gettogegend genannt.“ Sie beschreiben das Jugendzentrum am Salzgitter-See und den Rathausplatz als Hotspots der Kriminalität. Viele Schlägereien und Drogenhandel. Sie kannten das Opfer flüchtig. „Sie war ruhig, zurückhaltend, sehr natürlich“, beschreibt die 16-Jährige das getötete Mädchen.

Beim nahe gelegenen Bäcker ereifert sich eine blondierte Frau in kurzer Hose und mit tätowierten Armen: „Wo sind die Lehrer?“ Mutmaßliche Täter und Opfer wohnten nicht nur nahe beieinander, sondern gingen auch auf dieselbe Schule. Sie sei in Fredenberg aufgewachsen, aber heilfroh, hier nicht mehr zu wohnen. „Sie habe nichts gegen Ausländer ...“, lautet einer ihrer Sätze – um dann genau das Gegenteil zu erzählen.

Mutmaßliche Täter sollen schon vorher auffällig gewesen sein

Fredenberg ist ein Multikultiort. Glaubt man Einheimischen, dann hat der Stadtteil jede Einwanderungswelle mitgemacht. Handwerkermeister Willi Stephan steht vor einer Pizzeria. Graue Haare, rotes Gesicht. Er trägt ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift „Baywatch Lifeguard“. Auf die Frage, wie sich Fredenberg entwickelt hat, meint er: „Ernsthafte Antwort? Ausländer.“ Und er sagt das in Gegenwart eines türkischen Freundes. Die junge Bedienung in der Pizzeria, ebenfalls ein Migrant, nickt zustimmend bei den Worten von Stephan.

Der Freund des Handwerkers kennt über seinen Sohn die vermeintlichen Täter. Sie alle seien Klassenkameraden, erzählt er. „Immer Probleme, ’nen bisschen frech“, sagt er über die beiden. Und man könne heilfroh sein, dass sie Deutsche seien. Salzgitter-Fredenberg: Der Ort, an dem der Tod einer Schülerin zum Politikum wird.

Von Thomas Nagel/RND