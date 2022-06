Zwei Tote nach Schüssen in Oslo: Was wir über die Tat wissen

Am Abend vor der 40. Pride-Parade in Oslo fallen Schüsse in der norwegischen Hauptstadt. Zwei Menschen werden getötet, zahlreiche Menschen werden verletzt. Der Angriff ereignet sich nahe eines bekannten Queer-Clubs. Die Polizei ermittelt wegen Terrorverdachts. Wir blicken auf die wichtigsten Fragen und Antworten zu der Tat, die das ganze Land schockiert.

Was passierte in der Nacht zu Samstag in Oslo?

Gegen 1 Uhr Ortszeit (MESZ) fielen die Schüsse in Oslo nahe des Queer-Clubs „London Pub“. Zwei Menschen kamen ums Leben, zahlreiche Menschen wurden verletzt. Zunächst war von mehr als 20 Verletzten die Rede, diese Zahl wurde am Samstagmorgen auf 14 korrigiert. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Die Polizei ermittelte wegen eines möglichen terroristischen Hintergrunds der Tat.

Was ist über den mutmaßlichen Täter bekannt?

Wie die norwegische Polizei nach der Tat bestätigt, handelt es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen iranischstämmigen Norweger, der auch dem für Terrorabwehr zuständigen Inlandsgeheimdienst bekannt sei. Das bestätigte Polizeichef Christian Hatlo am Samstag auf einer Pressekonferenz. Im Zusammenhang mit der Tat seien zwei Schusswaffen sichergestellt worden. Neben einer Pistole sei auch eine automatische Waffe gefunden worden.

Auch bei der Polizei war der Tatverdächtige wegen kleinerer Vergehen wie dem Tragen eines Messers und Drogenbesitzes bekannt. Wie der „Tagesspiegel“ berichtet, habe Einsatzleiter Tore Barstad bereits in der Nacht gesagt, dass alles darauf hindeute, dass es sich um einen Einzeltäter handele.

Wie verlief die Festnahme des mutmaßlichen Täters?

Einsatzkräften der Polizei gelang es Medienberichten zufolge bereits nach kurzer Zeit, den mutmaßlichen Schützen zu überwältigen. Die Zeitung „Aftenposten“ berichtete, Zivilisten hätten bei der Festnahme des Verdächtigen geholfen.

Wie schildern Augenzeugen die Tat?

Der Journalist Olav Rønneberg vom Rundfunksender NRK sagte, sei Zeuge der Tat gewesen. „Ich sah, wie ein Mann mit einer Tasche auf das Gelände kam“, sagte er NRK. „Er nahm eine Waffe in die Hand und begann zu schießen. Zuerst habe er gedacht, der Mann habe ein Luftgewehr bei sich. „Dann zersprang das Glas der Bar nebenan und ich wusste, dass ich in Deckung gehen musste.“ Fernsehbilder zeigten, wie Menschen in Panik vor den Schüssen flüchteten.

Einer der Gäste, Christian Bredeli, sagte der norwegischen Zeitung „VG“, er habe sich mit einer Gruppe von etwa zehn Menschen im vierten Stock versteckt. „Viele fürchteten um ihr Leben“, sagte er. „Auf unserem Weg nach draußen sahen wir mehrere Verletzte, da haben wir begriffen, dass etwas Ernstes passiert war.“

Wie reagiert die norwegische Politik auf den Angriff?

Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre betitelte die Attacke in einem Facebook-Post als einen „grausamen und zutiefst schockierenden Angriff auf unschuldige Menschen“. Seine Gedanken seien bei den Betroffenen und ihren Angehörigen. Auch wenn die Ursachen für die Tat derzeit noch unklar seien, wolle er den „queeren Menschen, die sich fürchten und trauern“ sagen, „dass wir alle bei Ihnen sind“, so der Sozialdemokrat.

Was ist der „London Pub“?

Bei der Bar „London Pub“ im Erdgeschoss und dem „London Club“ in der darüber liegenden Etage handelt es sich seit über 50 Jahren um queere Institutionen in Norwegen. Am heutigen Samstag sollte eigentlich der 40. Pride-Marsch in Oslo stattfinden. Am Morgen sagten die Verantwortlichen alle Veranstaltungen ab, nach „klaren Hinweisen und Empfehlungen“ der Polizei.

mit dpa und AP

Von Lisa-Marie Yilmaz/RND