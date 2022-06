Delia Benz erkrankt mit 23 Jahren an Krebs – ihre Zuversicht macht sie stark

Doch sie lässt sich vom schweren Kampf gegen die Krankheit nicht unterkriegen – im Gegenteil. Wie sie mit der Diagnose umgeht und ihre positive Ausstrahlung bewahrt.

Boltenhagen. Es ist 11 Uhr vormittags im mecklenburgischen Ostseebadeort Boltenhagen. Über der strahlend blauen See scheint die Sonne, Möwen kreischen und in etwas weiterer Entfernung sind lachende Kinder zu hören. Ein warmer Strandtag wie im Bilderbuch. Auf der Dünenpromenade sitzen ältere Pärchen, Mütter und Väter mit Kindern. Die kurze Verschnaufpause gönnen sich die meisten Urlauber mit einem Eis in der Hand.

Dann kommt Delia Benz. Als die Frau, die schon auf den ersten Blick aussieht wie ein Model, über die Dielen der Promenade schreitet, könnte man denken: die Dünenpromenade ist allein für ihren Auftritt gebaut worden. Delia ist 23 Jahre jung, groß, schlank und mit einer weiblichen Figur gesegnet. Etliche Blicke folgen der jungen Frau aus Kaiserslautern.

Nach den Sommerurlauben kamen plötzlich Schmerzen

Doch die bemerkt gar nicht, dass sie so beobachtet wird. Denn Delia Benz hat ganz andere Sorgen, als sich beobachtet zu fühlen. Die junge Frau ist in Boltenhagen, um sich auf einer Reha zu erholen. So wie es jährlich Tausende Menschen im Kurort machen. Sie ist eine von den Patientinnen, die es im Leben schon schwer getroffen hat. So wie es etlichen anderen Erkrankten geht, die in der Strandklinik oder in der Ostseeklinik Erholung suchen und finden.

Delia versucht gesund zu werden. Nach der Schockdiagnose: Krebs. Im Oktober vergangenen Jahres hatte sie zwei Urlaube gemacht. Herrlich war es in Kroatien und in der Türkei. Doch dann kamen die Schmerzen. In der Brust, im Rücken, in der Schulter. Sie konnte vor Schmerzen kaum noch schlafen und ging zum Arzt. Zwischen den Rippen wuchs bereits ein Tumor.

Krebs: Bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems

Ausgelöst durch das Non-Hodgkin-Lymphom – eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Eine Welt bricht zusammen. Von einem Moment auf den anderen ist die Verwaltungsbeamtin Krebspatientin. Ein Plan muss her. Wie ist der Krebs zu bekämpfen und zu besiegen. Der Tumor ist operativ nicht zu entfernen. Es bleiben die herkömmlichen Alternativen. Bestrahlung und Chemotherapie.

Delia Benz geht durch die schlimmste Zeit ihres Lebens. „Es waren immer wieder große Schmerzen, die ich über mich ergehen lassen musste. Dann auch noch die mentalen Täler. Das macht einen richtig kaputt. Die Haare fielen mir aus und an meiner Brust hatte ich nun Narben. Von der Gewebeprobe und für den Chemo-Port. Damit musste ich erst einmal klarkommen. Aber jetzt kann ich mich gut wieder im Spiegel anschauen“, sagt Delia Benz.

Nach der Therapie blieb nur noch der kahle Kopf

Die Kurzhaarfrisur, die die Menschen in Boltenhagen so bestaunen und die modisch wirklich fesch aussieht, ist ungewollt. Ein paar Wochen zuvor ist die 23-Jährige, die das Reisen liebt, noch zu Gast in Rom. Mit einer Glatze. Nur ein ganz leichter Flaum ist von der ehemaligen Haarpracht übrig. Doch auch hier zieht die attraktive Dame die Blicke auf sich. Ein Fotograf bittet sie, ob er Bilder machen darf. Sie erlaubt es ihm.

„Irgendwie passiert mir das öfter. Dabei bin ich doch gar kein Model und nach den ganzen Strapazen war ich ja auch etwas gezeichnet. Aber vielleicht ist es meine Zuversicht, die mir wieder etwas Ausstrahlung gibt“, sagt Delia Benz.

In Boltenhagen geht es ihr von Tag zu Tag besser

Sie ist noch ein paar Wochen in der Strandklinik und lässt sich pflegen. Frühsport, Fitness, Gruppenseminare und ihre Spaziergänge am Meer. Die Patientin mit der Schockdiagnose Krebs und der schwer belastenden Therapie blüht auf. „In vier Wochen wird wieder ein CT gemacht. Ich hoffe, dass der Krebs dann komplett weg ist. Auch meine Ärzte haben diese Hoffnung. Sicher kann man da leider nie sein“, so Delia.

Um dann noch nachzuschieben: „Ich bin da absolut optimistisch. Das wird schon. Ich fühle mich von Tag zu Tag besser. Auch wegen der tollen Luft hier. Ich bin zum ersten Mal an einem deutschen Meer. Als Mädchen aus dem Süden fährt man ja eher nach Spanien oder Italien. Aber ich genieße hier in Boltenhagen jeden Tag. Es ist toll“, sagt sie und geht weiter die Dünenpromenade entlang. Der nächsten Blicke kann sie sich gewiss sein.

Von Mario Kuska/RND