Messerattacke in Geflüchtetenunterkunft am Bodensee: ein Toter, fünf Verletzte

Kressbronn am Bodensee. Ein 31-Jähriger soll in einer Asylbewerberunterkunft am Bodensee auf mehrere Menschen eingestochen und dabei einen Mann getötet haben. Mindestens fünf Menschen wurden bei dem Messerangriff teils schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Bewohner soll am Sonntagabend an die Türen der Zimmer in Kressbronn geklopft haben. Nach dem Öffnen stach er auf die Anwesenden ein.

Ein Mann starb an den Verletzungen noch vor Ort. Ein Schwerverletzter wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Vier weitere Verletzte brachten Rettungswagen ins Klinikum.

Mann widerstandslos festgenommen

Ob weitere Menschen verletzt wurden, muss nach Polizeiangaben noch geklärt werden. Den 31-Jährigen nahmen die Beamten widerstandslos vor der Asylbewerberunterkunft fest. Das Motiv und weitere Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten am Montagmorgen Spuren am Tatort.

RND/dpa