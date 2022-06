Abfertigungschaos: Sicherheitsdienst räumt Probleme ein – und sagt, was Reisende tun können

Hannover. Das Unternehmen Securitas ist an mehreren Flughäfen für die Sicherheitskontrollen zuständig, macht das im Auftrag der Bundespolizei, auch in Hannover. Sebastian Schwarzenberger, Pressereferent bei Securitas, erklärt, wie sich die Lage aus seiner Sicht darstellt und was schon getan wurde und noch getan werden soll, um die Probleme in den Griff zu bekommen.

Wie ist die Personalsituation bei Securitas aktuell, was hat sich seit den Herbst- und den Osterferien geändert, um die Abläufe in den Griff zu kriegen?

Die Personalsituation ist gegenüber dem vergangenen Jahr deutlich verbessert. Noch sind wir jedoch nicht auf dem Niveau, welches wir uns vorstellen. Daher kann es zu bestimmten Zeiten zu Engpasssituationen kommen. Dies betrifft nicht nur die Luftsicherheitskontrolle, sondern auch alle anderen Gewerke am Flughafen wie die Gepäck- und Passagierabfertigung.

Wie viel Personal steht derzeit zur Verfügung und wie sieht das im Verhältnis bei der Soll-Ist-Kapazität aus?

Dazu können wir keine konkreten Zahlen nennen.

Wie gewinnen Sie neue Mitarbeitende?

Securitas nutzt zahlreiche Werbekanäle, wie eine eigene Jobbörse, eine Onlinejobportal, Zeitungsanzeigen, Radiospots und die Arbeitsagentur, um neues Personal zu rekrutieren. Parallel arbeiten wir auch mit externen Partnern im Bereich der Rekrutierung zusammen.

Viele Zugänge und Tariflohn

Und wie viel davon ist neu und schon einsatzbereit, wie viel noch in der Schulung?

Seit Jahresbeginn konnten wir schon eine mittlere zweistellige Zahl an Zugängen verzeichnen. Dies wird über die nächsten Monate noch erheblich mehr werden. Wir planen noch in diesem Jahr, eine zweistellige Anzahl an Mitarbeitern auszubilden und einzustellen. Die Ausbildung dauert mehrere Monate. Wir führen unsere Ausbildung unbeirrt fort. Sukzessive stoßen zahlreiche neue Kollegen hinzu. Vom Erstgespräch bis zur Aufnahme der Tätigkeit dauert es in der Regel fünf bis sechs Monate.

Welchen Lohn erhalten die Mitarbeitenden an den Sicherheitsschleusen?

Wir zahlen aktuell bundesweit einheitlich 19,81 Euro tariflichen Grundlohn plus Schichtzuschläge und gegebenenfalls Funktionszulagen. Der Lohn steigt in zwei weiteren Stufen zeitnah auf 20 Euro und 20,60 Euro.

Warum wird die Sicherheitskontrolle nicht so organisiert, dass möglichst zunächst diejenigen Passagiere aus einer Warteschlange dran sind, deren Flüge zeitlich am nächsten anstehen?

Die Passagiersteuerung am Flughafen und auch vor den Kontrollstellen ist Aufgabe des Flughafenbetreibers, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Der Flughafenbetreiber setzt hierfür eigenes Personal ein und versucht, diesen Prozess entsprechend zu steuern. Sollte es dennoch für Passagiere zeitkritisch werden, können sie sich an diese Terminalmanager wenden, die sie bei Bedarf vorziehen.

Was wird Securitas noch unternehmen, damit die Situation mit steigendem Verkehrsaufkommen nicht wieder zu dem Ärger wie zuletzt führt – mit extrem langen Wartezeiten, verschobenen Abflugzeiten und verpassten Flügen?

Kommt es zu Engpässen, dann stimmen wir uns eng mit allen Partnern – also Flughafenbetreiber, Bundespolizei, Fluggesellschaften, Abfertigungsunternehmen – über notwendige Gegenmaßnahmen ab. Diesbezüglich gibt es einen umfangreichen Maßnahmenkatalog.

Wie sollten sich die Passagiere verhalten?

Wichtig ist: Information und Vorbereitung der Passagiere haben einen immensen Effekt, da wir immer noch feststellen, dass die Prozesszeiten – und damit auch die Wartezeiten – in der Kontrolle deutlich verlängert sind, da zahlreiche nicht gestattete Gegenstände mitgeführt, Flüssigkeiten erst an der Kontrollstelle selbst separiert oder entsorgt sowie weitere Vorschriften nicht eingehalten werden. Ursächlich ist sicherlich, dass zahlreichen Passagieren aufgrund der Pandemie die Regeln nicht mehr präsent sind. Hier führt aber eine gute Passagiervorbereitung nachweislich zu erheblichen Verbesserungen.

