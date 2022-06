Spezi-Streit vor Gericht: Heißt es eigentlich der, die oder das Spezi?

Die prickelnde, herb-süße Mischung aus Limonade und Cola namens Spezi gehört in Deutschland zu den beliebten, nichtalkoholischen Getränken. Obendrein hat es noch einen sympathischen Namen – versteht man doch in Süddeutschland darunter einen guten Freund. Nun wird aber um die bräunliche Brause gestritten. Am Dienstag begann ein Zivilprozess vor dem Landgericht München I zwischen der Großbrauerei Paulaner und der Augsburger Riegele Brauerei. Dort ging es darum, ob Paulaner seine Colamischung weiterhin „Spezi“ nennen darf – denn den Namen ließ sich sich Riegele vor mehr als 65 Jahren schützen.

Der, die oder das Spezi? Auch Brauereien beim Artikel uneinig

Eine andere Frage, die die Gemüter spaltet, ist die nach dem richtigen Artikel für das Getränk. Heißt es der, die oder das Spezi? Die Brauerei Riegele jedenfalls, die aktuell als Gegenpart der Brauerei Paulaner vor Gericht steht, sagt „das“ Spezi. „Ein Spezi muss dabei sein“, war damals der Slogan für das Getränk.

Paulaner hingegen spricht von dem Spezi, nutzt also den männlichen Artikel. „Mehrheitlich wird bei uns in der Brauerei der Ausdruck ‚Der Spezi‘ verwendet“, zitierte etwa „Bayern 3″ dazu mal die Presseabteilung der Paulaner Brauerei. So schreiben sie auch auf der Homepage von „unser Paulaner“.

„Die“ oder „das“ Spezi laut Duden

Und was sagt der Duden, das Maß aller Dinge in Sachen Rechtschreibung, dazu? „Die“ oder „das“ wird dort als Artikelmöglichkeiten für das Getränk angegeben. „Der Spezi“ steht allerdings auch im Duden – jedoch nicht mit Bezug auf das Getränk, sondern als Begriff für „jemanden, mit dem man in einem besonderen, engeren freundschaftlich-kameradschaftlichen Verhältnis steht“. Am Ende kann also wohl jeder entscheiden, ob ihm die, der oder das Spezi schmeckt ...

