Christian Drosten von Dauercampern beschimpft: Zeltplatzchefin droht mit Hausverbot

Wesenberg. Endlich mal wieder ganz normal Camping-Urlaub machen und sich frei bewegen können. Darauf freue er sich diesen Sommer am meisten, hatte der Virologe Christian Drosten vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt. Ganz so friedlich wie erhofft lief der Urlaub dann aber doch nicht ab.

Drosten, der mit seiner Familie auf dem Naturcamping-Platz am Ellbogensee in der Müritzregion in Mecklenburg-Vorpommern campte, musste am Samstagabend die Polizei rufen, nachdem er offenbar massiv von drei Dauercampern angefeindet und beleidigt wurde.

Anzeigen wegen Beleidigung und Verleumdung

Unter anderem als „Massenmörder“ sollen die zwei Männer und eine Frau den prominenten Charité-Professor bezeichnet haben. Was sich genau abspielte, muss nach Angaben der Polizei noch ermittelt werden. Laut Sprecherin Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium Neubrandenburg erstatteten beide Seiten Anzeigen, jeweils wegen Beleidigung und Verleumdung. Alle Anzeigen gingen bei der Polizei in Berlin und Brandenburg ein, die Dauercamper wohnen wie Drosten in Berlin. Sie sollen im „mittleren Alter“ sein, so die Polizei, ähnlich wie der 50-jährige Virologe. Für die Untersuchung des Falls ist aufgrund des Tatortprinzips die Polizei in Waren zuständig.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, um herauszufinden, was auf dem idyllischen Campingplatz passierte. Die Betreiberin bestätigt auf Anfrage den Vorfall. Sie habe ihn „mit großer Bestürzung zur Kenntnis genommen“, erklärt Campingplatz-Chefin Coralie von Schmidt. Wenn sich die Vorwürfe bestätigen, „werden die Tatverdächtigen unverzüglich ein dauerhaftes Hausverbot erhalten“, teilt sie in einer Stellungnahme mit. Herrn Drosten habe das Team „unser tiefstes Bedauern ausgedrückt“. Man versuche darüber hinaus, mit ihm in Kontakt zu treten. Der Mediziner ist inzwischen abgereist.

Campingplatz distanziert sich: Man sei „weltoffen“

Der Campingplatz distanziere sich „in aller Form gegen jede Art der Menschenfeindlichkeit, Intoleranz und Diskriminierung“. Der Platz sei „weltoffen, multikulturell und lebt von der Vielfalt der friedlichen Besucherinnen und Besucher“.

„Dieser Vorfall schadet der Region und der Branche“, sagte Gunter Riechey, langjähriger Präsident des Bundesverbands der Campingwirtschaft und Chef der Zeltplatz-Kette Haveltourist, die in direkter Nachbarschaft Anlagen betreibt. Bei Beleidigungen und Übergriffen müsse man sofort Platzverbote aussprechen und Dauermietverträge kündigen. „Ich rate dazu, mit aller Härte gegen solche Leute vorzugehen“, erklärt Riechey. Camping stehe für Offenheit, verbohrte Querdenker, die andere Leute anpöbeln, hätten hier nichts verloren.

Drosten: „Urlaub würde ich immer und jederzeit in McPomm machen“

Drosten selbst scheint der Vorfall nicht grundsätzlich die Lust am Camping verdorben zu haben. Auf einen Tweet von Meteorologe Jörg Kachelmann, der ihm „Respekt“ für die Entscheidung zollte, auf einem Zeltplatz in Mecklenburg-Vorpommern Urlaub zu machen, antwortete der Virologe: „Na ja, wir haben halt ‘ne Nacht am See gezeltet, leider kein Urlaub. Deswegen auch keine vorzeitige Abreise oder dergleichen. Und Urlaub würde ich immer und jederzeit in McPomm machen. Ich bin ja schließlich Norddeutscher, und es ist einfach gut da!“

Dieser Text erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Gerald Kleine Wördemann/RND