Italiens Regierungschef Draghi reist zu Gletscher-Unglücksort in Dolomiten

Bozen. Italiens Ministerpräsident Mario Draghi reist am Montag nach dem Gletschersturz mit mindestens sechs Toten in Norditalien in die Nähe des Unglücksortes. Der 74 Jahre alte Regierungschef will gegen Mittag in Canazei eintreffen, wo die Behörden ein Lagezentrum eingerichtet haben, wie Draghis Amtssitz in Rom mitteilte. Dort solle er zusammen mit dem Chef des Zivilschutzes über die Lage informiert werden.

Am Sonntag hatte eine Lawine am Berg Marmolata in den Dolomiten mehrere Bergsteiger verschüttet. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass in der Gruppe auch zwei Deutsche waren. Weitere Angaben machte es zunächst nicht.

Der Berg liegt auf der Grenze der Regionen Venetien und Trentino-Südtirol. Italiens Staatschef Sergio Mattarella telefonierte mit den Präsidenten der beiden Regionen, um seine Anteilnahme auszudrücken, wie der Quirinalspalast am Montag mitteilte.

