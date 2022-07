Punks wollen Lindner-Hochzeit auf Sylt crashen

Seitdem es das 9-Euro-Ticket gibt, belagern Punks mal mehr, mal weniger das sonst als „Insel der Reichen“ bekannte Sylt. Dort sorgen sie vornehmlich in Westerland oft für Ärger. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, sagte Ende Juni, der Frust von Hauseigentümern, Gastronomen und Gewerbetreibenden und auch der wirtschaftliche Schaden seien groß.

Nun steht auf der Insel ein Großevent an - die Hochzeit von Finanzminister Christian Lindner (FDP) mit seiner Partnerin, der „Welt“-Journalistin Franca Lehfeldt. An diesem Donnerstag (7. Juli) wird standesamtlich geheiratet, am Freitag gibt‘s einen Polterabend und am Samstag folgt die große Sause, zu der auch deutsche Politikergrößen wie Kanzler Olaf Scholz (SPD) eingeladen sind. Das wollen sich offenbar auch manche Punks nicht entgehen lassen.

Punks wollen zur Sansibar auf Sylt laufen

Der Polterabend am Freitag und die große Hochzeitsfeier am Samstag sollen in der Sansibar in Rantum gefeiert werden - das Kult-Lokal in den Dünen ist ein bekannter Promi-Treffpunkt auf der Nordseeinsel. Und genau dorthin wollen nun auch einige Punks kommen, wenn Lindner seine Liebe zelebriert. „Wir werden zur Sansibar wandern und Christian gratulieren“, sagt etwa Punker „Socke“ im Gespräch mit „Tag24″ auf Sylt. Der Flensburger ist demnach zurzeit auf der Nordseeinsel und trifft sich mit anderen Punks am Brunnen bei der „Dicken Wilhelmine“ in Westerland. Um den Brunnen herum wurden wegen der Punks zwischendurch schon Zäune angebracht, diese wurden aber nach wenigen Tagen wieder entfernt.

Auch in den Sozialen Medien kursieren Aufrufe, mit dem 9-Euro-Ticket zur Hochzeit von Christian Lindner nach Sylt zu fahren. Da schrieb etwa der Nutzer Wiealf Dose: „Solidarische Hochzeitseinladung für meine Gleichgesinnten: Hab vorhin mit meinem Brudi @c_lindner gesprochen. Er hatte manche Adressen nicht mehr parat und dann der ganze Stress... Also, falls Dich keine Einladung erreicht hat, komm doch bitte trotzdem (gilt für alle!) #Sylt“.

Viele Sicherheitsvorkehrungen für Lindner-Hochzeit

Nah herankommen an die Hochzeitsfeierlichkeiten dürften die Punks, sollten sie denn aufkreuzen, vermutlich allerdings nicht. Wegen der vielen Gäste aus der Politik wird es zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen geben.

