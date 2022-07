Leichenfund in Hamm: Hinweise auf Verbrechen spitzen sich zu

Hamm. Nach dem Fund zweier toter Männer in einer Wohnung in Hamm haben die Obduktionen der Leichen Hinweise auf ein Verbrechen erhärtet. Der 52-Jährige wurde wohl Opfer eines Tötungsdelikts, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitag mitteilte. Bei dem 40-Jährigen, der daneben gefunden wurde, gehen die Ermittler dagegen weiter von einem Suizid aus.

Hat der Jüngere den Älteren umgebracht?

Die Ermittler ziehen nach wie vor in Erwägung, dass der Jüngere den Älteren umgebracht haben könnte - dazu muss aber noch weiter ermittelt werden. Die Leichen waren am Mittwochabend in der Wohnung des 52-Jährigen von dessen Angehörigen entdeckt worden, die daraufhin die Polizei riefen. Inwiefern die Männer miteinander in Verbindung standen und wo ein mögliches Motiv liegen könnte, war auch am Freitag unklar.

RND/dpa