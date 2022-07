Wo wird es in Deutschland in der kommenden Hitzewelle besonders heiß?

Es wird heiß in Deutschland: Ab Mitte Juli sollen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad steigen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen, im Saarland, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im westlichen Bayern soll es besonders heiß werden. Im Osten Deutschlands sowie in den Küstenregionen sollen die Temperaturen hingegen deutlich angenehmer werden, sagt Britta Siebert-Sperl von „Wetterkontor“ gegenüber dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Wie lange dauert die Hitzewelle im Juli?

Besonders hohe Temperaturen sind von Sonntag (17. Juli) bis Sonntag (24. Juli) angekündigt. Die heißesten Tage werden deutschlandweit nach aktuellen Prognosen wohl der Samstag (23. Juli) und der Sonntag (24. Juli). Ab Montag kühlt es dann flächendeckend wieder deutlich ab.

Hitzewelle im Juli: Wetterprognosen für Deutschland

So sehen die Prognosen für den Zeitraum der vorhergesagten Hitzewelle von Sonntag (17. Juli) bis Sonntag (24. Juli) im Detail laut wetter.com aus:

Baden-Württemberg (Stuttgart): In Stuttgart steigen die Temperaturen auf bis zu 36 Grad mit bis zu 14 Stunden Sonnenzeit pro Tag. Keine Aussicht auf Regen und Abkühlung. Bayern (Würzburg): Temperaturen zwischen 30 und 36 Grad werden im Westen Bayerns erwartet. Bis zu 14 Sonnenstunden täglich, dafür ist immer mal wieder bewölktes Wetter vorhergesagt. Bayern (München): Im Süden des Landes kann es bis zu 37 Grad heiß werden, wie beispielsweise in der Landeshauptstadt München. Berlin: 25 bis 39 Grad in der Bundeshauptstadt. Darunter viele Tage mit lediglich 24 Grad und bewölktes Wetter. Brandenburg (Potsdam): 24 bis 40 Grad und bis zu 15 Sonnenstunden müssen die Brandenburger erwarten. Bremen: 24 bis vergleichbar milde 34 Grad, an einigen Tagen Wolken und bis zu 14 Sonnenstunden täglich. Hamburg: In Hamburg wird es an einigen Tagen überwiegend bewölkt sein wodurch die Temperaturen oft niedriger sind und zwischen 21 bis 33 Grad liegen. Hessen (Frankfurt am Main): In Frankfurt am Main sollen die Temperaturen konstant hoch zwischen 30 und 36 Grad bleiben. Bis zu 14 Sonnenstunden und wenig Wolken werden erwartet. Mecklenburg-Vorpommern (Rostock): In Rostock bleiben die Temperaturen bei 20 bis 29 Grad, nur am Sonntag (23. Juli) soll es etwa 36 Grad werden. Außerdem soll es viele Wolken und weniger Sonnenstunden geben. Mecklenburg-Vorpommern (Sassnitz auf Rügen): In Sassnitz auf der Insel Rügen soll es weniger heiß werden: Maximal 22 bis 25 Grad sind vorhergesagt, sechs bis sieben Sonnenstunden und fast täglich leicht bewölktes Wetter. Niedersachsen (Hannover): 26 bis 36 Grad in Hannover. An einigen Tagen sind bis zu 14 Sonnenstunden und keine Wolken am Himmel prognostiziert, ansonsten leichte Bewölkung. Niedersachsen (Cuxhaven): An der Küste Niedersachsens bleibt es vergleichsweise mild: bis zu 15 Sonnenstunden werden zwar vorhergesagt, dafür nur 17 bis 26 Grad. Nordrhein-Westfalen (Köln): In Köln halten sich die Temperaturen zwischen 29 bis 37 Grad, bis zu 14 Sonnenstunden und wenig Wolken sind angekündigt. Rheinland-Pfalz (Koblenz): Auch in Koblenz sollen die Temperaturen zwischen 27 bis 35 Grad bleiben, Wolken werden nicht vorhergesagt. Saarland (Saarbrücken): Kein Tag unter 30 Grad in Saarbrücken, die Temperaturen sollen zwischen 31 und 37 Grad liegen, dafür an einigen Tagen bewölktes Wetter. Sachsen (Dresden): 25 bis 36 Grad erwartet Dresden. An einigen Tagen bis zu 14 Sonnenstunden, aber auch manche Tage mit bewölktem Wetter. Sachsen-Anhalt (Magdeburg): Größere Temperatursprünge erwartet Magdeburg – von 25 Grad sollen die Temperaturen auf etwa 39 Grad steigen. Bis zu 15 Sonnenstunden und wenig Wolken sind vorhergesagt. Schleswig-Holstein (Flensburg): In Flensburg bleiben die Temperaturen bei 19 bis 22 Grad, nur am Wochenende (23. und 24. Juli) werden es 30 Grad warm. Zwischen fünf und 15 Sonnenstunden am Tag und bewölktes bis wolkiges Wetter sind an manchen Tagen zu erwarten. Schleswig-Holstein (Sankt-Peter-Ording): Mit 17 bis 25 Grad bleibt es auch an der Küste von Schleswig-Holstein mild, an einem Tag soll es sogar leicht regnen und windig werden. Thüringen (Erfurt): 25 bis 37 Grad, die meisten Tage über 30 Grad sind für Erfurt vorhergesagt sowie bis zu 15 Sonnenstunden täglich und kaum Wolken.

RND/vkoe

