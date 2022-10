Als zweifache Mutter zurück in die Schule: Cecilie Barthels macht ihr Abitur mit der Traumnote 1,0

Wennigsen. Das Abitur mit der Traumnote 1,0 zu bestehen, ist an sich schon eine herausragende Leistung. Cecilie Barthels aus Bredenbeck bei Hannover hat das jedoch auf dem zweiten Bildungsweg mit 27 Jahren als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern geschafft. Mit dem Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife stehen der gelernten Buchbinderin nun alle Türen für ein Studium und eine berufliche Neuausrichtung offen. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt sie rückblickend über ihren Weg, auf dem sie auch mal Umwege gehen musste.

Erst Abitur und dann weiter zum Studium an die Uni oder Fachhochschule? So selbstverständlich wie für viele andere Jugendliche war das für Barthels in ihrer ersten Schullaufbahn nicht. Nach dem Realschulabschluss in Halle (Saale) wollte die junge Frau erst mal raus aus dem Schulkorsett und mit einem Ausbildungsberuf selbstbestimmt durchstarten. 2016 zog sie von Halle nach Bredenbeck und begann eine Ausbildung bei einer Buchbinderei. Mittendrin kam die erste Tochter zur Welt. „Nach einem Jahr Babypause habe ich die Ausbildung fortgesetzt und die Prüfung abgeschlossen“, sagt sie.

„Ich wollte meinem Kopf wieder etwas zu tun geben“

Als Buchbinderin arbeitete die junge Frau danach jedoch nur kurz. Sie bekam ihr zweites Kind und legte zwei weitere Jahre Elternzeit ein. Danach wandelte sich ihr Blick auf Schule und Lernen. „Ich wollte meinem Kopf wieder etwas zu tun geben und unter Leute kommen. Außerdem hatte ich in meinem Beruf kaum Aussichten, Arbeit zu finden. Zumal ich nicht aus Bredenbeck wegziehen wollte“, sagt Barthels.

Also wagte sie den Weg zurück in die Schule. Am Hannover-Kolleg kam die Lernmotivation schnell zurück. Zwar sei die Schulstruktur mit Hausaufgaben, Klausuren, Referaten und vorgegebenem Lehrplan vergleichbar mit ihrer ersten Schulzeit. „Aber man nimmt den Unterrichtsstoff anders auf, weil man älter ist und ein anderes Verantwortungsbewusstsein hat“, erklärt sie ihren Leistungssprung.

Erschwerte Bedingungen durch Corona

Und doch lief nicht immer alles glatt. Die eine oder andere Hürde musste Barthels in den vergangenen zwei Jahren nehmen. Eigene Krankheitsphasen, aber auch Krankheiten der Kinder erschwerten den Alltag. Obendrauf kamen die pandemiebedingt verkürzten Betreuungszeiten im Kindergarten, dazu technische Probleme im Homeschooling und schließlich ein kaputtes Auto, als der Unterricht endlich wieder in Präsenz stattfand.

Corona-Pandemie – das bedeute immerhin sieben Monate Schulschließung, keine Schulfeste, AGs oder Kursfahrten, die normalerweise die Oberstufenzeit prägen. Beim Homeschooling blieb weniger Unterrichtsstoff hängen. „Sich den Stoff allein zu erarbeiten, dauert viel länger und ist viel anstrengender als im Klassenverband“, erinnert sie sich. Aber: „Ans Aufhören habe ich trotzdem nie gedacht. Es braucht eine eben gute Portion Zeitmanagement, Motivation und Kommunikationsfähigkeit, wenn man erfolgreich zum Ziel kommen will.“

Jetzt möchte Barthels selbst Lehrerin werden

Rückblickend ist die alleinerziehende Mutter dankbar für die Unterstützung durch Familie und Freunde, die ihr in den vergangenen zwei Jahren geholfen haben. Aus der Zeit am Kolleg nimmt sie nicht nur ein hervorragendes Abiturzeugnis, sondern viele gute Erfahrungen mit. „Hier kommen Personen aus ganz unterschiedlichen Berufen oder Lebenssituationen zusammen. Das macht das Zusammensein sehr vielfältig“, sagt sie.

Das Thema Schule wird Cecilie Barthels jedenfalls weiterhin begleiteten. Die junge Frau, die privat Klavier und Geige spielt, habe sich über ihr berufliches Ziel viele Gedanken gemacht. Mittlerweile steht ihr Entschluss jedoch fest: „Ich möchte Musik und Deutsch auf Lehramt studieren.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“.

Von Andre Pichiri/RND