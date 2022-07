Christian Lindner und Franca Lehfeldt: Jetzt haben sie sich auch kirchlich getraut

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und seine Partnerin, die Politikjournalistin Franca Lehfeldt, haben am Samstagnachmittag kirchlich geheiratet. Um kurz vor 18 Uhr verließ das Paar die St. Severin Kirche in Keitum auf Sylt, unter den Gästen, die draußen warteten, brandete Jubel aus, helle Blütenblätter wirbelten durch die Luft. Lehfeldt und Lindner plauderten vor der Kirche mit ihren Gästen, es gab einen Sektempfang. Anschließend wurden die Gäste in historischen Bussen zur Party in der „Sansibar“ gebracht, Lindner und Lehfeldt fuhren im Porsche davon.

Lindner, der einen dunkelblauen Anzug und eine silberfarbene Krawatte mit einer weißen Rose als Ansteckblume trug, war um kurz vor 16 Uhr am Ort der Trauung eingetroffen. Seine Braut fuhr eine halbe Stunde später gemeinsam mit ihrem Vater Claus-Holger Lehfeldt in einem schwarzen Porsche-Cabrio vor. Franca Lehfeldt trug ein rückenfreies Neckholderkleid (es soll von der Luxus-Marke „Kate Halfpenny Harrod‘s UK“ stammen) mit langer Schleppe, einer Schleife im Nacken und offenes Haar.

Lindner und Lehfeldt feiern Hochzeitsparty in Sylter „Sansibar“

Lindner und Lehfeldt waren bereits am Donnerstag standesamtlich getraut worden und hatten am Freitagabend Polterabend gefeiert. Im Anschluss an die kirchliche Zeremonie findet am Samstag eine große Party mit prominenten Gästen in der „Sansibar“ am Sylter Nordseestrand statt.

Kurz vor der Trauung versammelten sich vor der Kirche auch die prominenten Gäste: Bundeskanzler Olaf Scholz kam mit seiner Ehefrau, Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (beide SPD). CDU-Chef Friedrich Merz kam gemeinsam mit seiner Frau Charlotte - beide waren bereits am Vorabend bei ihrer Ankunft mit einem Privatflieger gesichtet worden. Auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) und Nordrhein-Westfalens ehemaliger Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) waren unter den 140 Gästen, genau wie der Unternehmer und „Die Höhle der Löwen“-Star Frank Thelen und seine Ehefrau.

Franca Lehfeldt arbeitet für Nachrichtensender „Welt“

Für den 43-jährigen Lindner ist es die zweite Ehe. Er war bereits mit der Journalistin Dagmar Rosenfeld verheiratet. Auch Lehfeldt ist Journalistin. Sie arbeitet als Politik-Reporterin für den Nachrichtensender Welt, der zum Medienkonzern Axel Springer gehört. Im vergangenen Oktober war bekannt geworden, dass sie und Lindner sich verlobt hatten.

