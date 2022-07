Hannovers Bundespolizeichefin zum Flughafenchaos: Das größte Problem ist das Handgepäck

Langenhagen. Die Kritik an der chaotischen Lage am Flughafen Hannover-Langenhagen trifft auch die Bundespolizei – vor allem mit Blick auf den von ihr ausgewählten Dienstleister Securitas. Dieser führt die Sicherheitskontrollen durch, auch am Airport Hannover, im Auftrag der Bundespolizei. Polizeidirektorin Corinna Bolinius (37), Leiterin der für den Flughafen zuständigen Inspektion, nimmt nun dazu Stellung, wo Problemstellen sind und was vom Flughafenbetreiber, den Fluggesellschaften und nicht zuletzt den Passagieren getan werden könnte, um die Sache in den Griff zu bekommen.

Reicht die Kapazität nur in der Theorie?

Ein Punkt ist laut Bolinius die Berechnung der Kapazität, also wie viele Passagiere und Flugzeuge der Airport in Langenhagen ohne Weiteres abfertigen kann. Da sei das Terminal D vom Flughafenbetreiber in die so genannte „Eckwertberechnung“ mit einbezogen worden – obwohl Terminal D für den „normalen“ Flugverkehr gar nicht zur Verfügung stehe, sondern fast ausschließlich für Sonderzwecke genutzt werde (Abschiebeflüge, Evakuierung aus Afghanistan). Damit würden die errechneten Werte „theoretisch reichen“, doch in der Praxis seien es zu viele Flüge für Fläche und Ausstattung der Terminals A, B und C. Verschärfend kämen die enge Taktung der Flüge und Verspätungen dazu.

„Popcornkoffer“: Stress durch Handgepäck

Das größte Problem sind offenbar die Reisenden: Aktuell würden die Passagiere immer mehr Handgepäck mit sich führen – wohl aus Angst, dass aufgegebenes Gepäck nicht am Zielort eintrifft, worüber viel berichtet werde. „Die Handgepäckmenge nimmt extrem zu“, sagt Bolinius, „und wir müssen fast die Hälfte aller Handgepäckstücke öffnen.“

Denn es sei immer mehr Technik im Handgepäck – das führe (auch in Kombination mit anderen Dingen) oft zu Unklarheit bei der Röntgensichtung und zur Nachkontrolle. Außerdem seien unglaublich viele nicht erlaubte Dinge drin: zu große Flaschen mit Flüssigkeiten, Kosmetika oder auch Schoko-Creme-Gläser, Honig. Streichwurst, Camembert und Feuerzeuge.

Zudem werde immer mehr reingepackt, da die Fluggesellschaften das Gewicht nicht kontrollierten, obwohl sie Obergrenzen vorgeben. „Wir nennen sie Popcornkoffer – weil die beim bloßen Berühren schon aufspringen.“ Das alles koste Aufwand und Zeit. „Stau in unseren Spuren entsteht immer durch Handgepäckkontrolle, nie durch Personenkontrolle“, betont Bolinius.

Check-in optimieren

Beim Check-in der Airlines könnte es aus Sicht der Polizeidirektorin auch besser laufen. Viele Passagiere seien „unnötig viel zu früh“ am Flughafen. Laut Bundespolizei würden zwei bis 2,5 Stunden völlig reichen, doch durch die Ansagen der Fluggesellschaften und die Berichterstattung über die Probleme an den Flughäfen sei inzwischen „Normalität, dass die Reisenden vier bis fünf Stunden vorher da sind – das ist nicht förderlich“. So kämen sich Reisende, die kurz vor dem Boarding stehen und jene, die noch viel Zeit hätten, in die Quere und überforderten die Kapazitäten sowohl bei den Check-ins als auch bei den Sicherheitskontrollen.

Die Fluggesellschaften sollten zudem ihre Schalter zeitlich zugeordnet betreiben, um gemischtes Anstehen zu vermeiden. „Das erfordert mehr Personal“, sagt Bolinius. Das müssten die Airlines stellen oder bei ihrem Dienstleister (in Hannover die AHS, an ihr ist der Airport beteiligt) buchen.

Passagiere besser lenken

Um die Menschenmengen vor Ort von deren Ankunft über den Check-in bis hin zum Punkt der Sicherheitskontrolle besser zu lenken, seien Passagiersteuerer („Floorwalker“) erforderlich, möglichst „auffällig gekleidet“. Mit deren Hilfe könnten etwa schier endlos lange Warteschlangen, falsches Anstehen, unnötiger Andrang vor den Sicherheitsschleusen und Unerlaubtes im Handgepäck reduziert werden.

Dazu könnten „Ausrufe“ kommen wie: „Jetzt für den Flug X an Schalter Y oder an der Sicherheitsschleuse Z anstellen“. Das sei „eigentlich eine einfache Maßnahme“ und Aufgabe des Flughafenbetreibers oder des von ihm beauftragten Dienstleisters, sagt Bolinius: „Der Flughafen darf sich da nicht aus der Verantwortung stehlen.“

Handgepäck-Appell an Airlines und Reisende

Derzeit agierten die Airlines auch zu Lasten des Sicherheitsdienstleisters, der für eine Kontrolle bezahlt werde, jetzt aber mehr Gepäckstücke checken müsse. Folge laut der Polizeidirektorin: „Die Kontrolle dauert dann je Person oft zehn Minuten – berechnet sind 30 Sekunden bis zwei Minuten!“

Das binde Personal. Läuft dann noch die Nachkontrolle voll, stoppt die Kontrolle, bis die aussortierten Fälle geklärt sind und das Band wieder anläuft. Und das geschieht in Hannover schnell, da die Verhältnisse beengt sind und die vom Flughafenbetreiber installierten Anlagen eher unterdimensioniert erscheinen.

Bolinius: „Wir schlagen vor, dass nur ein Handgepäckstück erlaubt ist und zu schweres aufgegeben werden muss“ – oder es wird vor Ort „erleichtert“ oder zurückgelassen (übergeben an die begleitende Familie oder Freunde). „Unsere klare Botschaft an die Passagiere ist: Ein Handgepäckstück – das vereinfacht und beschleunigt alles!“

„Die versuchen wirklich sehr viel“

Dass bei dem von der Bundespolizei beauftragten Dienstleister Securitas Personal fehlt, „ist keine Frage“, gibt Bolinius zu. Das Unternehmen, über das die Behörde die Fachaufsicht ausübt, bemühe sich aber sehr, weiter aufzustocken und weiter auszubilden. Aktuell sei es gar so, dass Securitas Mitarbeitenden, die auf einen freien Tag verzichten, 100 Euro auf das Tagesgehalt drauflege. „Die versuchen wirklich sehr viel.“

Manchmal stelle die Bundespolizei auch Beamte zur Unterstützung ab – „die fehlen uns dann aber anderswo“. Zudem leiste man weitere Unterstützung, berate, gebe Planungshilfe und mehr, doch: „Das nützt alles nichts, wenn das Personal fehlt“. Ob die Bundespolizei Abmahnungen ausgesprochen und mögliche Strafzahlungen gefordert habe, weil Securitas nicht die vereinbarte Leistung bringe – darüber schweigt die Inspektionsleiterin.

„Alle an einem Strang“

Da es ein Anliegen der Bundespolizei sei, Wartezeiten für Reisende so gering wie möglich zu halten, steht die Behörde laut Sprecher Jörg Ristow „regelmäßig in engem Kontakt mit allen Partnern am Flughafen“ – da müssten „alle an einem Strang ziehen“ – daher bitte man „auch die Fluggäste in Form der eigenen Vorbereitung um Unterstützung“.

