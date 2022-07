Ein Jahr später: Wie es den Menschen im Ahrtal heute geht

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nur bitte keine Hilfe, sagt Heinz-Georg Hoffmann. Nicht bei dem, was er doch selbst kann. Und in diesen Wohnwagen schafft er es auch so.

Also fährt er mit dem Roll­stuhl rück­wärts neben die Tür des Wohn­wagens. Zieht sich an dem großen Griff aus dem Sitz. Setzt mit den Händen sein halb gelähmtes rechtes Bein auf die Stufe. Und drückt sich hinauf zum Rollator, den er dort abgestellt hat.

„Du musst im Roll­stuhl aufpassen, dass du nicht einrostest“, sagt er, als er drinnen neben der Sitz­ecke mit dem Klapp­tisch steht. Also bewegt er sich, wann immer er kann. Hilfe will Hoffmann nur, wenn es nicht anders geht. Es ist seine Form des Trainings. Und des Stolzes.

Heinz-Georg Hoffmann ist 65 Jahre alt. Oliv­farbenes T‑Shirt, blaue Hose, Schirm­mütze, so sitzt er in seinem Roll­stuhl. Brille mit dunklem Rand, Schnurr­bart, muskulöser Ober­körper. Sein Wohn­wagen steht in Walporzheim, formal ein Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, praktisch eher ein eigenes Dorf. Hundert Meter sind es von ihm bis zur Ahr. Und neben dem Wohn­wagen ist das Haus, in dem Hoffmann geboren wurde, aufgewachsen ist, immer gelebt hat. Oder viel­mehr das, was davon übrig ist: ein Gerippe aus Balkon, das ein Dach trägt, mit einer Treppe mit rotem Geländer darin.

An dieser Treppe gab es einen Lift. Am 14. Juli 2021 hat er Hoffmann hinauf­getragen in den ersten Stock. „Es hieß ja nur, man solle nicht in den Keller gehen“, sagt der 65-Jährige. „Das war die einzige Warnung.“ Also setzte er sich oben auf seinen Rollator und sah aus dem Fenster. Sah, wie das Wasser draußen stieg. Wie es die Treppe hinaufkam. Wie es an seinen Beinen immer höher stieg. Bis es an seiner Hüfte war. Und stoppte.

Was er in dieser Situation dachte, fühlte? Ob er Todes­angst hatte, machtlos auf seinen Rollator gestützt? „Ich glaube, ich habe das gar nicht so empfunden“, sagt Hoffmann heute. So, als habe er sich in diesem Moment selbst von außen zugesehen. Auf den Mann, dem nur die Hoffnung blieb, dass der Fluss irgend­wann aufhört zu steigen.

Die Flut­katastrophe, die vor einem Jahr vor allem Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen so heftig traf, lässt sich heute in Zahlen fassen. 186 Tote insgesamt. 133 Tote allein hier, im Land­kreis Ahrweiler. Im Ahrtal 9000 beschädigte oder zerstörte Häuser, 65.000 Betroffene.

Der Satz des Kandidaten

Und heute, ein Jahr später? Sind die Schäden noch immer allgegenwärtig. Bangen Betroffene, ob und wann sie je wieder in ihre Häuser und Wohnungen können. Kämpfen Städte und Gemeinden um den Wieder­aufbau von Schulen, Brücken, Bahn­strecken. Hadern Menschen mit der Kompliziertheit von Hilfs­anträgen, der Trägheit von Behörden. Und mit einem Satz, den der heutige Kanzler und damalige Kandidat Olaf Scholz (SPD) vier Tage nach der Flut sagte und verbreitete: „Wir müssen jetzt als Land zusammen­stehen und den Flut­opfern schnell, großzügig und unbürokratisch helfen.“

„Es hieß immer unbürokratisch“, sagt Hoffmann. „Aber unbürokratisch war hier wirklich gar nichts.“

Für ihn war die Flut nicht das erste Unglück in seinem Leben. Als Kind hatte er Polio, Kinder­lähmung. Lag drei Jahre in Kranken­häusern, kämpfte sich ins Leben. Später wurde er Orthopädie­techniker, fuhr in seiner Freizeit Motorrad, eine Harley, bis nach Kroatien, Mallorca. Mit 57 dann ein Schlag­anfall. Wieder Klinik, diesmal Reha, nun für eineinhalb Jahre, bis er wieder sprechen, sich bewegen konnte.

Die Flut aber ist anders. Da kann er es nicht mit seinem Kampfes­willen alleine schaffen. Da braucht er andere, die mit ihm kämpfen.

In einem Regal in seinem Wohn­wagen steht eine Modell-Harley, überzogen mit getrocknetem, gräulichen Schlamm. „Das Einzige, was ich aus dem Haus retten konnte.“

Die Geschichte von Heinz-Georg Hoffmann in den ersten Wochen nach der Flut handelt von der gewaltigen Hilfs­bereitschaft, die das Tal erlebt. Von seinem Vetter, der ihn für eine paar Wochen nach Rheda-Wiedenbrück holt; von den zwei Dutzend Helfenden, die Schlamm und Schutt aus seinem Haus schaufeln und die ölgetränkten, schimmligen Steine aus den Gefachen seines Hauses brechen; von den Freiwilligen, die ihm den gespendeten Wohn­wagen organisieren und ein Vordach aus Holz zimmern, unter dem er jetzt sitzt, den Grill anwirft, Musik hört.

Aber Hoffmanns Geschichte handelt auch von dem Herbst und dem Winter des Still­stands, der auf die fast euphorischen Wochen nach der Flut folgten. Von Hand­werkern und Gutachtern, die manches versprachen, was sie nicht halten konnten. Und von den Zweifeln, ob es überhaupt noch weiter­geht. „Manchmal“, sagt Hoffmann, „habe ich schon nicht mehr daran geglaubt.“

Dass er es jetzt doch wieder tut, hat mit einem Zusammen­schluss von Hand­werkern, Architekten, Ingenieuren und Initiativen zu tun, die sich in der Arbeits­gemeinschaft historisches Ahrtal zusammen­geschlossen haben. Gemeinsam wollen sie möglichst viele alte Fachwerk­häuser im Ahrtal erhalten. Und wenn deren Vorsitzender Fritz Vennemann schildert, wie der Kontakt zustande kam, dann ist das eine typische Hoffmann-Geschichte. Auf der Straße hätten sie sich getroffen, erzählt Vennemann am Telefon. „Und Heinz fragte dann, ob er mir helfen könne.“ Sie haben sich dann darauf geeinigt, dass die Hilfe wohl eher andersrum laufen müsste. Seitdem geht es aufwärts für Hoffmann.

Die meisten warten noch auf das Geld

Es wird noch dauern. Zwei bis drei Jahre, bis sein Haus wieder steht. Aber zwei Zimmer im Anbau aus den Sechziger­jahren wollen ihm die Wieder­aufbau­helfer noch vor dem Winter wieder­herstellen. Seit acht Monaten lebt Hoffmann mittler­weile im Wohn­wagen. Die Vorbesitzerin, sagt er, habe darin Urlaub gemacht. „Ich mache eben einfach ein bisschen länger Urlaub“, sagt er. „Aber so langsam könnte mein Urlaub vielleicht doch mal zu Ende gehen.“

Dass es jetzt vorwärts geht, ermöglichen auch die Spenden. 5‑Euro-Haus heißt eine Aktion, bei der Privat­personen für ein bestimmtes Projekt spenden können, „Ein Haus für Heinz“ ist eines davon. Vor drei Monaten haben seine Unterstützer mit ihm zudem einen Antrag auf Wieder­aufbau­hilfe gestellt. Darauf wartet er noch, wie so viele. Selbst von den rund 523 Millionen Euro, die die Investitions- und Struktur­bank Rheinland-Pfalz bislang bewilligt hat, sind erst 190 Millionen Euro ausgezahlt. Die meisten warten also noch auf Geld. Für viele ist das ein Grund, warum der Wieder­aufbau so langsam geht. Einer von mehreren.

Der Ort Mayschoß, gelegen einige Kilometer die Ahr aufwärts. Vor einem Jahr, kurz nach der Flut, war er tage­lang wie abgeschnitten von der Außen­welt. Die Straßen im Tal verschüttet oder unterspült, übersät mit Schlamm und Schutt, die einzige Zufahrt ein Schotterweg über den Weinberg. Häuser, die die Flut regel­recht aufgerissen hat, sodass man in die Zimmer sehen kann wie in ein Puppen­haus. Unablässig kreisen Hubschrauber über dem Ort, landen, bringen Wasser und holen Müll. Es sind, im Juli 2021, apokalyptische Szenen. Und mittendrin Hartwig Baltes, damals 62, Winzer, Vertreter des Bürger­meisters, Mitglied des Krisen­stabs, den sie eilig in der alten Schule eingerichtet haben. Baltes, den jeder anspricht und fragt: Hartwig, kannst du, weißt du?

Stunde null in Mayschoß

„Das hier“, sagt er damals, während er durch den Schlamm läuft, „ist unsere Stunde null.“

Ein Jahr später steht Baltes in dem Raum, der früher sein Wohn­zimmer war. Er war ja selbst damals abgesoffen. War mit seiner Familie gerade noch recht­zeitig auf den Wein­berg hinter seinem Haus gestiegen. „Da ging es ums nackte Überleben.“ Am nächsten Morgen war er selbst obdachlos. Und kümmerte sich von da an gleich­zeitig pausenlos um die, die ebenfalls kein Haus mehr hatten. Und um sein Dorf, das eine neue Zukunft brauchte.

In seinem Haus riecht es neu, nach frischem Putz. Nur ein Fußboden fehlt noch. Am nächsten Morgen sollen die Hand­werker für die Dämmung kommen. Sollen, betont Baltes. Er hat sich angewöhnt, von Hand­werkern, dieser gefragtesten aller Spezies im Ahrtal, vorsichts­halber im Konjunktiv zu sprechen.

„Sieht schon ganz gut aus“, sagt er, während er über die Wände streicht. Vorsichtiger Optimismus. Noch immer wohnt er in einer Miet­wohnung im Dorf, die 86-jährige Schwieger­mutter in einem Tiny House, einem Container­haus, von denen sie hier 20 als Nothilfe aufgestellt haben. Noch vor dem Winter will er zurück in sein Haus.

Und im Dorf? Da blühen bunte Blumen in einem gelben Hoch­beet am Fluss, gepflanzt als Gegen­stück zur Tristesse darum herum. Der Schlamm und der Schutt sind weg. Aber das Leben kehrt nur langsam nach Mayschoß zurück. Die Bäckerei hat wieder geöffnet, im früheren Lager­raum des Gas-Wasser-Installateurs. Auf dem Dorf­platz steht einsam ein Imbiss­wagen mit halb offener Klappe. Aber sonst? Sind Restaurant­fenster mit Sperrholz­platten verrammelt, ist eine Laden­ruine notdürftig mit einem Gitter­zaun versperrt, ahnt man Leere hinter staubig-stumpfen Scheiben.

Manchmal halten Flut­touristen an. „So hoch stand hier das Wasser“, sagt ein älterer Herr in kurzer Hose zu seinen drei Begleitern und markiert mit der Hand­kante eine Stelle über seinem Kopf, in der Luft. „Müsst ihr euch mal vorstellen.“ Ungläubiges Kopf­schütteln. Dann steigen sie ein und fahren weiter.

Der Ort, der vom Tourismus lebte, hat kein Hotel mehr

Die Bilanz in Mayschoß lautet: Von 300 Häusern 150 beschädigt oder zerstört. Von 200 Hotel­betten, die früher Gäste und Geld ins Dorf brachten, steht noch keines wieder bereit. Die Zugstrecke: Soll 2025 wieder fertig sein. Soll, betont Baltes. Der Konjunktiv.

Die Menschen von Mayschoß haben sich viel selbst geholfen. Haben nach der Flut einen Unternehmer dazu gebracht, binnen Tagen die Straße über den Weinberg zu asphaltieren, um wieder erreichbar zu sein. Haben ohne lange Planung die Flut­mauer an der Ahr repariert. Weil es dringend war. Früher hatten sie für Mayschoß einige Zehn­tausend Euro im Jahr zur Verfügung. Jetzt entscheiden Baltes und seine Mitstreiter nach Feier­abend über Dutzende Millionen. Und sie haben große Pläne, wollen Mayschoß an die Nahwärme anschließen, um wegzukommen vom Heizöl. Die Flut soll auch eine Chance sein.

Aber jetzt geraten sie an ihre Grenzen. Weil die Hilfen zögerlich kommen, Handwerker und mehr noch Gutachter fehlen, und weil ungewiss ist, was mit den Preisen wird. „Das hält viele Eigentümer davon ab, jetzt richtig Druck zu machen“, sagt Baltes. Wie lange es dauern wird, bis die Flut aus Mayschoß ganz gewichen sein wird? Baltes überlegt. „Lange“, sagt er dann. „Wenn man die ganze Infra­struktur mit in Betracht zieht, Brücken, Straßen, alles: zehn Jahre.“

Und ganz sicher wären sie noch längst nicht so weit, wenn es nicht die freiwilligen Helferinnen und Helfer gegeben hätte, die zu Tausenden in die Flut­gebiete zogen, mit Stiefeln, Schaufeln, Baggern oder bloßen Händen. Die Hilfs­bereitschaft war für viele der große Trost in dieser Katastrophe. Manche Helfer sind sogar geblieben. Seit damals. Auch wenn sie inzwischen das Gefühl haben, dass sie von manchen gar nicht mehr gewünscht sind.

Der Frust der Helfenden

Dennis Büchling ist 28 Jahre alt. Kräftige Statur, die Schirm­mütze auf seinem Kopf nach hinten gedreht, waden­lange Hose. Auf dem T‑Shirt ein Logo, direkt über dem Herzen: ein Pressluft­hammer, daneben der Schriftzug „#Team Ballern“. Der Name, den er sich und seinen Mitstreitern im vergangenen Jahr gegeben hat.

Es ist ein heißer Tag, Dennis steht am Zelt in Walporzheim, einem Treff­punkt für Helfende, Betroffene und Spendende. Ein silberner Klein­wagen hält, bis unters Dach beladen mit Eimern voller Waffeln, Ananas, Konserven, Schogetten-Tafeln, Essig­reiniger, eine wilde Mischung aus Brauch- oder Essbarem. Die Fahrer, Reinigungs­unternehmer aus Witten, haben besorgt, was zu kriegen war. „Für euch!“, sagen sie, steigen aus und verteilen. Dennis greift sich eine Tüte mit Würstchen, steckt sie in die Tasche. Für später, es wird ein langer Tag. Warum er noch da ist, nach einem Jahr? „Den Leuten geht es einfach scheiße“, sagt er. „Und solange wir helfen können, sind wir da.“

Dennis, Gas-Wasser-Installateur, kam zum ersten Mal an Tag fünf nach der Flut. Bei ihm zu Hause, in der Nähe von Köln, eine Auto­stunde von hier, waren zwei Straßen­züge vollgelaufen, mehr nicht. Aber was er hier sah, war ganz anders. „Das war die komplette Zerstörung“, sagt er. „Menschen, denen nichts geblieben war.“ Und auf einmal wusste er ganz anders zu schätzen, was ihm zu Hause so selbst­verständlich schien – Dusche, Bett, eine Wohnung.

Also kam er wieder. Und wieder. Trug, mit seinem Team aus 40 Leuten, Möbel und Schlamm heraus. Zwei Jahres­urlaube nahm er dafür. Als sie aufgebraucht waren, im Ahrtal aber immer noch nichts gut war, begann er, nach Feier­abend hinzufahren, und spät abends zurück. Und am Wochen­ende, da natürlich auch.

Inzwischen sind sie weniger im Team Ballern. Acht bis 15 Leute nur noch. „Ist ja normal“, sagt Dennis, „dass nicht alle das so durch­ziehen.“ Nur dass ihnen die Arbeit nicht ausgeht. „Entkernen und Gärten“, sagt er, das sei immer noch ihre Haupt­arbeit. „Viele kommen auch jetzt erst zurück in ihre Häuser. Und merken, was da alles kaputt ist.“

3 Euro für ein Mittag­essen

Auch deshalb versteht er nicht, dass in vielen Orten die Versorgungs­zelte für Helfende geschlossen wurden – und auch die Zukunft des Zeltes in Walporzheim ungewiss ist. Betroffene und Helfende bekommen hier Essen, Frühstück für einen Euro, Mittag für 3 Euro, Abendessen für einen. Ein Angebot für die vielen, die noch längst nicht wieder eine Küche haben, auch Heinz-Georg Hoffmann kommt in seinem Roll­stuhl jeden Tag her. Das Essen bereiten Freiwillige aus dem, was Spendende bringen, jeden Mittag um die 100 Mahl­zeiten. Bis zum 31. Juli soll es das Essen noch geben. Dann will man prüfen, wie groß der Bedarf noch ist.

Der Landkreis erklärt, es würden nun „zunehmend Fach­leute gebraucht, um die weiteren Arbeiten durch­zuführen“. Aber Dennis Büchling hat, wie viele Helfende, ohnehin seine eigene Theorie, worum es eigentlich geht: „Viele wollen uns loswerden“, vermutet er. Weil sie, die Helfenden, das sichtbare, unerwünschte Zeichen seien, dass auch ein Jahr nach der Flut längst nicht alles wieder gut ist.

Es ist auch etwas, was Anke Bar­teit so wütend macht: der, aus ihrer Sicht, Undank gegenüber denen, die wirklich helfen.

Erst Tsunami, dann die Ahrflut

Die 57-Jährige hat die Flut in Bad Neuenahr erlebt, in ihrer Erdgeschoss­wohnung, aus der sie hoch­flüchten musste, zur Nachbarin. Am nächsten Tag, als das Wasser weg war, ging sie hinunter, kämpfte sich durch das Chaos, suchte im Schlamm nach den Tabletten gegen den Krebs­schmerz und wusch den Schlamm ab, um sie nehmen zu können. Es gab ja auch keine Apotheke mehr. „Und ohne diese Tabletten wäre es unerträglich gewesen.“

Anke Barteit hat kurze blonde Haare, auf dem Unterarm hat sie eine Welle tätowiert, darin der Satz „we Ahr family“. Ein Zeichen des Zusammen­halts derer, die die Flut überlebt haben. In Bad Neuenahr gehört sie zu einer Gruppe von Betroffenen, die für einen schnelleren Wieder­aufbau und raschere Hilfen demonstriert haben, zuletzt Anfang Juli vor dem Landtag in Mainz. „Viele von uns sind traumatisiert“, stand in dem Aufruf. Der tägliche Anblick der Zerstörung sei für sie kaum erträglich.

Für Anke Barteit war die Flut 2021 die zweite in ihrem Leben, die sie fast getötet hat. Die erste erlebte sie im Jahr 2004. Damals machte sie mit ihrem Freund Urlaub in Phuket, Thailand, als Freunde sie vor einer großen Welle warnten, die gleich kommen werde, ein Tsunami. Sie rettete sich ins Hotel, stieg über Trümmer und Leichen. Aber sie hatte überlebt. Sie fuhr heim, nur um dann wieder zurück­zukehren, für mehrere Spenden- und Hilfs­aktionen, die sie organisierte. „Ich fühle mich einfach deutlich wohler in der Fraktion der Helfer“, sagt sie, „als in der Gruppe der Empfänger.“

Jetzt, da der Jahrestag der Flut näher rückt, kommen die Erinnerungen zurück. An jene Nacht vor einem Jahr, als sie vom Fenster aus sah, wie das Wasser wieder stieg, als reißender Fluss durch ihre Straße schoss. Es sind mächtige Erinnerungen, die sie überwältigen können. Als Anke Barteit vor Kurzem in einem Zelt stand und es begann, auf das Dach zu prasseln, merkte sie nur, wie ihre Beine weich wurden und das Blut aus dem Kopf zu weichen schien. „Zum Glück“, sagt sie, „waren Menschen um mich, die mich auffangen konnten.“

Die Angst vor dem nächsten Regen

Aus dem Tiny House mit dem dünnen Dach, in dem man jeden Regen so gut hört, ist sie vor einigen Tagen ausgezogen, zu einer Freundin. Jedenfalls für ein paar Tage, die kommenden Tagen. Für den Fall, dass der Regen wieder­kommt und mit ihm die Erinnerungen.

Jetzt, sagt Anke Barteit, so kurz vor dem 14. Juli, mischen sich die Erinnerungen. Gerüche, Bilder, Sätze, der Tsunami und die Ahrflut: In ihrem Kopf fließen sie ineinander. „Nur den einen Unterschied gibt es“, sagt sie. „Damals konnte ich weglaufen.“ Konnte weg von dem Ort, an dem sie dies erlebte.

„Und das“, sagt sie, „geht diesmal nicht.“

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter.

Von Thorsten Fuchs/RND