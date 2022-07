„Mir geht es nicht gut“: Luke Mockridge sagt Auftritte wegen Corona-Infektion ab

Der umstrittene Comedian Luke Mockridge hat die verbliebenen Termine seiner aktuellen Tournee abgesagt. Grund ist eine Corona-Infektion, wie der 33-Jährige am Sonntag bei Instagram mitteilte.

„Nein! Ich hab es. Kurz vor dem Ende meiner Tournee muss ich die letzten fünf Shows aufgrund einer Corona-Erkrankung absagen. Mir geht es nicht gut… the hype is real“, schrieb Mockridge in dem Instagram-Post. Die ausverkauften Shows könnten aus produktionstechnischen Gründen nicht nachgeholt werden, Tickets könnten an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Betroffen sind demnach die Shows am 10. Juli in Bremen, am 11. Juli in Cuxhaven, am 12. Juli in Osterholz Scharmbeck, am 14. Juli in Olsberg und am 15. Juli in Gütersloh. „Die letzten 4 Shows tun mir besonders leid, da sie schon so oft aus verschiedenen Gründen verschoben werden mussten. Wir kommen im nächsten Jahr. So sorry“, schreibt Mockridge weiter.

Mockridge zog sich nach Vorwürfen zurück

Nach einer längeren Pause war Mockridge seit Ende März wieder auf Tournee. Zuvor hatte er sich monatelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, Hintergrund waren Vorwürfe gegen ihn, die er im August 2021 selbst thematisiert hatte. Er berichtete damals von den Vorwürfen gegen ihn in sozialen Netzwerken und von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die nach eigenen Angaben einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe in dem Video zurück.

Die Staatsanwaltschaft Köln bestätigte damals, dass ein entsprechendes Verfahren Anfang Mai 2020 mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden sei. Eine Beschwerde der Anzeigeerstatterin gegen die Entscheidung sei als unbegründet zurückgewiesen worden.

RND/seb/dpa

