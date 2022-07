Kopenhagener Einkaufszentrum öffnet nach Amoklauf am Montag wieder

Kopenhagen. Gut eine Woche nach dem Amoklauf mit drei Toten in Kopenhagen öffnet das betroffene Einkaufszentrum wieder. Das bestätigte die Polizei am Sonntag. Von 10.20 Uhr an seien am Montag im Field‘s Einsatzkräfte vor Ort, teilte die Behörde auf Twitter mit. „Falls Ihr Fragen habt oder Sorgen, kommt gerne für ein Gespräch auf uns zu.“ Auch Kontakte für psychologische Betreuung oder zu anderen Krisenhilfen könnten vermittelt werden.

Ein 22-jähriger Däne soll am 3. Juli in dem Einkaufszentrum drei Menschen - darunter zwei 17-Jährige - erschossen und vier weitere schwer verletzt haben. Er wurde kurz nach der Tat festgenommen und ist für die Zeit der Untersuchungshaft in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht.

RND/dpa