Jürgen Drews über seine Tränen in TV-Show: „Da überkam es mich einfach“

Vor einem Millionenpublikum hat Schlagerstar Jürgen Drews („Ein Bett im Kornfeld“) am Samstagabend sein Karriereende angekündigt, schon dabei hatte der Sänger Tränen in den Augen. Was die Zuschauerinnen und Zuschauer im TV nicht sahen: Nach seinem Auftritt in „Die große Schlagerstrandparty“ von Florian Silbereisen schüttelten Drews heftige Weinkrämpfe. „Ich bin noch total fröhlich auf die Bühne gegangen. Dann wurde mir klar: Das ist mein Leben, was ich hier gerade verabschiede. Und da überkam es mich einfach“, sagte er jetzt der „Bild“-Zeitung über die emotionale Situation.

Seiner Frau Ramona Drews waren bereits während der Liveshow die Tränen gekommen, sie sagte über die Reaktion ihres Ehemannes: „Jürgen ist nah am Wasser gebaut. Dass ihn dieser Moment bewegt, ist doch normal. Er hat sich seine Entscheidung nicht leicht gemacht.“

Florian Silbereisen: „Ich schäme mich meiner Tränen nicht“

Zuvor hatte Drews in der ARD-Sendung angekündigt, seinen letzten Auftritt im Herbst in einer der Schlagershows von Florian Silbereisen zu haben. „Bevor ich irgendwann zusammen­breche, möchte ich mich schon vorher verabschieden und eines sagen, mich beim Schicksal bedanken, bei Ihnen und euch: Es war eine schöne Zeit“, erklärte der 77-Jährige.

Nah ging die Situation auch Florian Silbereisen: „Ich schäme mich meiner Tränen nicht, wenn sich ein solcher Kultstar wie Jürgen Drews von der Bühne verabschiedet. Das war einfach ein unfassbar emotionaler Moment. Wir haben so viel Wunderbares miteinander erlebt und er ist ein Original, das man nicht einfach ersetzen kann“, sagte er der „Bild“-Zeitung. Silbereisen ist sicher: „Es wird noch einmal sehr emotional werden, wenn wir seinen Bühnenabschied in den nächsten Monaten in unseren Shows begleiten dürfen.“

Drews kämpft seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen, er leidet an einer unheilbaren Nerven­erkrankung, die vor allem die Beine betrifft und seine Bewegungs­freiheit einschränkt. Zuletzt musste der Schlagerstar deshalb wiederholt Auftritte absagen.

RND/seb

