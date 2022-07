Riesen-Lottogewinn: 23 Millionen Euro noch nicht abgeholt

Potsdam. Trotz eines öffentlichen Aufrufs auch in den sozialen Medien hat sich ein Lottogewinner seinen Jackpot in Höhe von mehr als 23 Millionen Euro bei der Brandenburger Lotto-Zentrale noch nicht abgeholt. „Wir warten immer noch, dass sich der Glückspilz endlich meldet“, sagte die Sprecherin der Brandenburg Lotto GmbH, Sabrina Cyprich, am Montag.

Wie die Lotto-Zentrale am vergangenen Freitag in dem Aufruf berichtete, hatte der oder die Glückliche ihren Spielschein am 17. Juni in einem Potsdamer Lotto-Shop abgegeben. Mit den Gewinnzahlen 18-23-26-37-45-46 und der Zusatzzahl 2 (Angaben ohne Gewähr) wurde der Jackpot in Höhe von 23.243.357,90 Euro geknackt.

„Wir hoffen, dass sich der Gewinner oder die Gewinnerin in dieser Woche meldet“, sagte Cyprich. Anderenfalls werde die Lotto-Zentrale voraussichtlich einen weiteren Aufruf starten. Für die Abholung des Mega-Gewinns gelte die gesetzliche Verjährungsfrist von derzeit drei Jahren nach der Ziehung am 18. Juni. Wenn ein Gewinn nicht abgeholt wird, fließe die Summe wieder in den Verlosungstopf.

RND/dpa