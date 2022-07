Mexiko: 23 Leichen nahe Thermalquelle entdeckt

Mexiko-Stadt. In Mexiko sind in der Nähe von Thermalquellen skelettierte menschliche Überreste von 23 Personen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Michoacán teilte mit, bislang seien nur acht der Leichen identifiziert worden, hauptsächlich anhand von Kleidung oder Gebissanalysen. Die übrigen Leichen seien in einem so schlechten Zustand, dass DNA-Tests erforderlich sein könnten, hieß es am Sonntag (Ortszeit). Die Toten wurden den Angaben zufolge in der Gegend Los Negritos gefunden, die für ihre stark säurehaltigen heißen Quellen und Schlammgruben bekannt ist. Es war unklar, ob Kriminelle die Leichen absichtlich in das Gebiet brachten, um ihr Verschwinden zu beschleunigen.

Bereits 2013 waren in der nahe gelegenen Stadt La Barca mehr als fünf Dutzend Leichen in Massengräbern mit Verbindungen zum Jalisco-Kartell gefunden worden. Mexikanische Drogenkartelle entsorgen Leichen von Entführungsopfern oder Rivalen häufig in Massengräbern. In Mexiko gelten mehr als 100.000 Menschen als vermisst.

RND/AP