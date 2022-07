Donald Trump trauert um seine erste Ehefrau: Ivana Trump mit 73 Jahren gestorben

Ivana Trump, die erste Ehefrau des früheren US-Präsidenten Donald Trump und Mutter von drei seiner Kinder, ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte die Familie am Donnerstag mit. Über die Todesursache wurde zunächst nichts bekannt.

„Ich bin sehr traurig, allen, die sie liebten, von denen es viele gibt, mitteilen zu müssen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist“, heißt es in einem Statement von Donald Trump, das er auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social veröffentlichte. „Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte.“

Ivanas ganzer Stolz seien ihre drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric gewesen, schreibt Trump weiter. Das Statement endet mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Ivana!“

Die Trump-Familie gab den Tod ebenfalls in einer Stellungnahme bekannt. „Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau“, heißt es darin.

Ivana und Donald Trump: Erst Glamour-Paar, dann Scheidung

Ivana Trump wurde 1949 in der damaligen Tschechoslowakei geboren, später wanderte sie nach Kanada aus, wo sie als Model gearbeitet hat. Donald Trump lernte sie 1976 kennen, ein Jahr später heirateten beide. Aus der Ehe gingen die Söhne Donald Jr. und Eric sowie die Tochter Ivanka hervor.

In den 1980er- und 1990er-Jahren waren Ivana und Donald Trump in New York ein Glamour-Paar. Ihre Scheidung im Jahr 1990 sorgte für große Schlagzeilen. Zuvor hatte Trump seine nächste Ehefrau, Marla Maples, kennengelernt.

In den vergangenen Jahren hatte sich das Ex-Ehepaar wieder gut verstanden. In einem Buch von 2017 schrieb Ivana Trump, sie und Donald führten etwa einmal pro Woche ein Gespräch.

RND/seb/AP

