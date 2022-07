Kolumbien: Schlammlawine begräbt Schule – drei Kinder sterben

Eine Schlammlawine hat in einer Dorfgrundschule in Kolumbien am Donnerstag drei Kinder unter sechs Jahren getötet und zwei weitere verletzt. Der Regionalsekretär für nachhaltige Entwicklung von Antioquia südlich von Medellín, Juan Pablo López, sagte, dass sich nach schweren Regenfällen der wassergetränkte Boden nahe der Spitze eines Berges nahe der Schule gelöst und das Gebäude getroffen habe.

Das war geschehen

Insgesamt befanden sich zur Zeit des Erdrutsches etwa 20 Kinder in der Cafeteria der Schule La Lejia, sagten die Behörden. Die meisten hätten unverletzt flüchten können. Zwei Jugendliche seien jedoch noch in medizinischer Behandlung, nachdem sie aus dem Gebäude geborgen werden konnten. Ein weiterer Erdrutsch am Stadtrand von Medellín tötete am Donnerstag zwei weitere Menschen, teilten die Behörden mit.

RND/AP