Erste Ehefrau von Donald Trump gestorben: Wer war Ivana Trump?

New York. Berühmtheit erlangte sie durch ihre Ehe mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump: Nun ist Ivana Trump im Alter von 73 Jahren gestorben. Das teilte ihre Familie am Donnerstag mit. Die Hintergründe des Todes waren zunächst unklar.

„Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau“, hieß es von ihren Angehörigen. Ivana Trump war nämlich nicht nur die Ex-Frau des ehemaligen Präsidenten, sondern machte sich auch selbst einen Namen - sowohl als Sportlerin, als auch als Unternehmerin.

Freiheit im Westen

Ihre Familie beschrieb sie als „eine Kraft in der Wirtschaft, eine Weltklasse-Sportlerin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin.“ Geboren wurde sie 1949 als Ivana Zelníčková, Tochter eines Tschechoslowaken und einer Österreicherin. Der Sport hat sie schon in ihrer Jugend begeistert. Sie begann im Alter von sechs Jahren mit dem Skifahren. Mit zwölf Jahren nahm sie bereits an einem nationalen Trainingsprogramm teil, während ihrer Teenagerjahre besuchte sie dann Turnieren in ganz Europa. Außerdem schloss sie in Prag einen Master in Sportwissenschaften ab.

In Prag lebte sie seit 1967 mit ihrem Skikollegen und Freund George Syrovatka. Der vermittelte sie schließlich an ihren ersten Ehemann, den österreichischen Skifahrer Alfred Winklmayr, den sie 1971 heiratete, um dem Kommunismus zu entkommen und die Freiheit im Westen zu erreichen. Dass es sich dabei nur um eine Zweckehe handelte, erklärte Ivana Trump später selbst in ihren Memoiren: „Wenn Fred und ich heiraten würden, hätte ich einen österreichischen Pass und könnte die kommunistische Tschechoslowakei legal verlassen und trotzdem meine Familie sehen. Die Ehe wäre natürlich nicht real und Fred hatte keine Illusion, dass es irgendetwas bedeutete.“ Trump wanderte anschließend nach Kanada aus und ließ sich 1973 von Winklmayr scheiden.

Ivana lernt Donald Trump in New York kennen

In Kanada machte sie sich als Model für verschiedene Unternehmen und Designer einen Namen. Sie warb unter anderem für die Olympischen Sommerspiele 1976, die in Montreal stattfanden. Bei einem PR-Event in New York lernte sie schließlich Donald Trump, damals noch Immobilienmogul, kennen. 1977 fand die Hochzeit statt. Ivana und Donald Trump wurden in den 1980er-Jahren Teil der New Yorker High Society.

Während der Ehe übernahm Ivana Trump zahlreiche Posten im Firmen-Konglomerat ihres Mannes und spielte eine zentrale Rolle bei seinen Geschäften. Sie arbeitete unter anderem im Trump Tower in Manhattan und beaufsichtigte den Bau eines Trump-Casinos in Atlantic City im Bundesstaat New Jersey. Sie wurde 1988 US-amerikanische Staatsbürgerin.

Rosenkrieg zwischen Ivana und Donald Trump

Aus der Ehe gingen die drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric hervor. 1990 ließen sie sich unter großem öffentlichen Aufsehen scheiden. Ivana Trump warf ihrem Ex-Mann unter anderem vor, sie vergewaltigt zu haben. In einem Fernsehinterview aus dem Jahr 2018 erklärte sie, sie habe die Anschuldigungen auf Anraten ihrer Anwälte erfunden. Nach langwierigen Scheidungsverhandlungen bekam Ivana Trump schließlich rund 25 Millionen US-Dollar zugesprochen. Donald Trump heiratete anschließend seine zweite Frau Marla Maples. Es kursierten Gerüchte, dass Trump und Maples bereits noch während der Ehe mit Ivana eine Affäre führten.

Ivana Trumps Akzent habe Donald Trump seit dem ersten Kennenlernen bezaubert, sagte er in einem Radiointerview im Jahr 2002. „Ja, es war erstaunlich, und dann, als ich eines Tages aufwachte, fand ich den Akzent schrecklich, und konnte es nicht mehr ertragen.“

Ivana Trump als Geschäftsfrau selbstständig

Nach der Trennung von Trump machte sie sich als Geschäftsfrau selbstständig. Sie brachte Markenparfums, Kleidung und Schmuck heraus. Zudem schrieb sie mehrere Bücher, darunter den Ratgeber „Das Beste kommt noch: Scheidung bewältigen und das Leben wieder genießen“.

2010 kehrte sie wieder ins Rampenlicht zurück, als sie in der britischen TV-Show „Celebrity Big Brother“ auftrat. Im Jahr 2016 brachte sich Ivana Trump als US-Botschafterin in Prag ins Spiel. „Ich komme von dort, es ist meine Sprache, und jeder kennt mich dort“, sagte sie damals in einem Interview. Aus den Ambitionen wurde allerdings nichts. Das Weiße Haus nominierte schließlich jemand anderen für den Posten.

Nach Trumps Niederlage bei der Präsidentenwahl 2020 machte Ivana Trump öffentlich deutlich, wie wenig sie von den vehementen Versuchen ihres Ex-Mannes hielt, das Ergebnis anzufechten. „Er muss hingehen und sagen, dass er verloren hat. Aber er hasst es, ein Verlierer zu sein, da bin ich mir sicher“, sagte sie dem Magazin „People“ damals. „Er mag es nicht, zu verlieren, also wird er kämpfen, kämpfen und nochmals kämpfen“, prophezeite sie. Damals zeigte sie sich genervt und sagte weiter: „Ich will einfach nur, dass die ganze Sache vorbei ist - egal wie es ausgeht. Mir ist es wirklich egal.“

Ivana Trump noch zweimal verheiratet

Ivana Trump führte noch zwei weitere Ehen: Von 1995 bis 1997 war sie mit dem italienischen Geschäftsmann Riccardo Mazzuchelli verheiratet. Im April 2008 heiratete sie nach einer sechsjährigen Beziehung das italienische Model Rossano Rubicondi (2021 gestorben). Ihre Beziehung soll anschließend mit Unterbrechungen aber noch bis 2018 weitergelaufen sein.

