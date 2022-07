Angst vor dem kalten Winter: Kohle- und Holzhändler erleben Ansturm wie noch nie

Heizöl kostet doppelt so viel wie vor einem Jahr, Erdgas das Dreifache, Tendenz steigend, Ausgang ungewiss: Die Preisexplosion bei Energieträgern löst im Hochsommer einen Ansturm auf Holz und Kohle aus. „Es ist irre, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagt Grit Kissmann, Standortleiterin beim Brennstoffhandel EMV. Der Betrieb beliefert Kunden in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Während die Nachfrage nach Briketts lange nur schrumpfte, kann sich Kissmann dieses Jahr vor Anfragen kaum retten.

Kunden in MV legen sich Kohlevorrat für mehrere Jahre an

Mehrere Monate Wartezeit sind derzeit für eine Lieferung Briketts normal. Auch der Preis steht dann erst fest. „Und wo der Preis in zwölf Wochen sein wird, weiß heute niemand“, erklärt Kissmann, die seit zwanzig Jahren im Brennstoffhandel arbeitet. Manche ihrer Kunden würden regelrecht hamstern, aus Angst vor mehreren kalten Wintern. „Die bestellen gleich einen Vorrat für drei Jahre“, berichtet die Händlerin.

Der Preisschock wirkt auch hier. Die Tonne Braunkohle-Briketts verteuerte sich innerhalb eines Jahres von 250 auf 400 Euro. Altkunden meldeten sich erstmals seit Jahren wieder, die noch einen alten Ofen in der Wohnung haben, den sie jetzt wieder aktivieren wollen. Gleichzeitig gehe die Produktion der Briketts in den vergangenen Jahren zurück, Ersatzteile für die Lieferfahrzeuge seien ebenfalls schwer zu bekommen, berichtet Grit Kissmann.

Brennholz: Riesige Nachfrage, kaum Angebot

„Wir haben gerade sehr viel Arbeit“, meint auch Roland Rose, Brennstoffhändler aus Kritzmow bei Rostock. Der Sommer sei traditionell die umsatzstarke Jahreszeit, weil die Verbraucher die niedrigeren Preise ausnutzen und ihren Vorrat für den Winter einkaufen. Aber dieser Sommer schlage alles, so Rose. Auf dem Land gebe es noch Haushalte, die mit Holz und Kohle heizen, in größeren Städten fast gar nicht mehr.

Laut Bundesverband für Energie- und Wasserwirtschaft wurden 2019 bundesweit 6,8 Prozent aller Wohngebäude mit Einzelöfen für Holz, Holzpellets und Kohle beheizt. Öl kommt auf 30, Gas auf rund 47 Prozent. Laut einer Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft heizten 2019 noch genau ein Prozent aller Haushalte in Deutschland mit der klimaschädlichen Kohle.

Das meiste Holz geht an die Industrie

Im Moment dreht sich alles um Lieferprobleme. „Beim Brennholz sieht es noch schlechter aus“, erklärt Händlerin Kissmann. Interessenten landen auf einer Warteliste. Wann und ob der nachwachsende Brennstoff wieder lieferbar sein wird, lasse sich zurzeit nicht einschätzen, ganz zu schweigen vom Preis. „Die Nachfrage ist riesig“, erklärt auch Carsten Küssel, bei der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern für die Holzvermarktung zuständig. Ständig kämen Anfragen von gewerblichen Händlern, die er aber allesamt absagen müsse. „Wir sind mit unseren Abnehmern vertraglich gebunden“.

Der allergrößte Teil des in den Landesforsten geschlagenen Holzes geht zur Weiterverarbeitung an die Industrie. Einer der größten Abnehmer ist das Holzwerk Egger. 900.000 Festmeter verkaufen die Forstbetriebe des Landes jedes Jahr, lediglich rund sechs Prozent davon landen als Brennholz in Öfen und Kaminen von Privathaushalten. Das Angebot lasse sich nicht mal eben hochfahren, erklärt Küssel. „Wir können nicht unbegrenzt Holz schlagen, sondern müssen nachhaltig wirtschaften.“ Brennholz wird vorwiegend an „Selbstwerber“ verkauft, die sich die Stämme eigenhändig aus dem Wald holen.

Rostocker Forstbetrieb für Wartelisten

Auch hier übertrifft die Nachfrage das Angebot. Revierförster Stefan Schlüter führt wie alle seine Kollegen im Rostocker Stadtforstamt dieses Jahr Wartelisten für die Selbstwerber. Im Rostocker Forst fällt das Brennholzangebot in diesem Jahr geringer aus. Die Forstarbeiter sind damit ausgelastet, Holz von umgefallenen Nadelhölzer aus den Winterstürmen im Februar zu verarbeiten, das vorwiegend an die Industrie geht. Wann er die Wartenden auf seiner Liste anrufen wird, weiß Schlüter noch nicht. „Vielleicht im September, vielleicht aber auch erst im Dezember oder nächstes Jahr.“

Von Gerald Kleine Wördemann/RND