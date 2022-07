US-Band The Chainsmokers will am Rande des Weltalls auftreten

New York. Die Band The Chainsmokers will in einigen Jahren etwa 32 Kilometer über der Erde am Rande des Weltalls auftreten. Die Mitglieder Drew Taggart und Alex Pall haben vereinbart, an Bord einer Kapsel zu gehen, die an einem Ballon in der Stratosphäre befestigt wird. Wenn es zu ihrem Auftritt dort käme, wären die Chainsmokers die ersten Musiker, die am Rande des Weltraums spielen, wie der Geschäftsführer des Weltraumtourismusunternehmens World View, Ryan Hartman, der Nachrichtenagentur AP sagte.

Die Band werde einen der ersten Weltraumflüge des Unternehmens nehmen, die für 2024 vorgesehen seien, teilte World View mit. Jede Ballonkapsel des Unternehmens soll Platz für acht Passagiere haben und eine Höhe von bis zu 30.480 Metern erreichen können. Jeder Flug soll zwischen sechs und zwölf Stunden dauern.

„Wir haben immer davon geträumt, ins All zu gehen und freuen uns, mit World View zusammenzuarbeiten, um dieses Abenteuer und Erlebnis zu haben“, teilten die Chainsmokers mit.

Die Band hatte 2017 den Hit „Something Just Like This“ mit Coldplay.

RND/AP