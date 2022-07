„Nicht Spanien oder Griechenland“: Video zeigt schweren Waldbrand an der A44 bei Kassel

Rauch, meterhohe Flammen und Chaos: Die Auswüchse eines Waldbrandes an der A44 bei Kassel zeigt ein Video, das aus einem Feuerwehrauto heraus aufgenommen und von dem freien Reporter Julius Geibel auf Twitter geteilt wurde. „Nein, nicht Spanien oder Griechenland. Die A44 bei Kassel“, schreibt er dazu.

Aus dem Off hört man die Stimmen von Feuerwehrmännern, die das auch für sie ungewöhnliche Bild entsetzt und mit einigen Kraftausdrücken kommentieren. Es handelte sich um einen ein Kilometer langen Brand, direkt neben der Fahrbahn, wie die „Hessische Niedersächsische Allgemeine“ (HNA) berichtet.

Das war geschehen

Demnach wurde am Mittwoch die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zum Einsatzort gerufen. Dabei handelte es sich um eine Böschung an der A44 Richtung Dortmund, auf Höhe der Gemeinde Breuna, berichtet die HNA. Insgesamt standen demnach zwischenzeitlich rund 30.000 Quadratmeter Fläche in Flammen. Was den Brand ausgelöst haben könnte, ist noch unklar. Doch gegenüber der HNA äußerte die örtliche Polizei eine Vermutung: Möglicherweise könnte ein Funkenschlag von einem Lkw der Brandauslöser gewesen sein.

Nachdem sich das Video auf Twitter verbreitet, trendet dort „#Spanien oder Griechenland“, später landet „Die A44 bei Kassel“ in den Twitter-Trends mit mehr als 6000 Tweets dazu, wie Julius Geiler selbst am Donnerstagmittag verwundert in dem Sozialen Medium feststellt.

Bilder sonst aus südlicheren Ländern gewohnt

Viele Nutzer und Nutzerinnen weisen darauf hin, dass man solche Bilder in der Vergangenheit vor allem aus den beliebten Urlaubsländern kenne. Auch sind Waldbrände als Folge des Klimawandels Thema. So erklärt etwa der Klimaforscher Prof. Stefan Rahmstorf, dass die hohen Temperaturen zwar nicht die Ursache für die Brände seien, aber der Faktor, warum sie so groß würden: „Nein, Hitze ist nicht der *Auslöser* von Bränden, sondern der Grund, warum die Vegetation brennt wie Zunder“, schreibt er zu dem Video.

Viele Nutzer und Nutzerinnen nehmen die Lage allerdings nicht so ernst. So finden sich zahlreiche Posts unter dem Hashtag, die mit Memes den Satz „Nicht Spanien oder Griechenland. Die A44 bei Kassel“ aufgreifen. Andere wiederum kommentieren das wiederum negativ.

Waldbrände im Süden

In einigen südeuropäischen Ländern haben die Feuerwehren bereits seit längerem mit großen Feuern zu kämpfen. Einer der größten Waldbrände, der in den vergangenen Wochen die Einsatzkräfte in Atem hielt, befand sich auf der spanischen Urlaubsinsel Samos. Hier kamen zwei Helfer beim Absturz eines Löschhubschraubers ums Leben. Ortschaften in der Region wurden evakuiert.

