Berlin: Zwei Tote nach Gewalttat in Einfamilienhaus

Berlin. Bei einem vermuteten Gewaltdelikt in einem Berliner Einfamilienhaus sind zwei Menschen getötet worden. Das berichtet am Samstagnachmittag der RBB unter Berufung auf die örtliche Polizei. In einem Haus nahe der Heerstraße im Berliner Westen hatte die Polizei am Wochenende die Leichen zweier Männer gefunden. Die Mordkommission ermittelt.

In dem Haus brach zudem Feuer aus. Die Feuerwehr konnte es laut Polizei löschen. Eine Frau sei von Polizisten in Sicherheit gebracht worden. Ob sie in den Vorfall involviert sei, werde untersucht. Der Ort des Geschehens wurde weiträumig abgesperrt.

Ablauf und Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Nach Angaben des Sprechers alarmierten Anwohner die Beamten. Die Polizei prüfe auch Informationen, wonach Anwohner mindestens einen Schuss gehört haben wollen.

RND/hyd/dpa

