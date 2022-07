Die grüne Welle von Paris: Wie die Metropole lebenswerter werden will

Paris. Ein Sonnenplatz in einem Café in Paris, was für ein Glücksfall. Doch die Gäste sitzen erst seit wenigen Minuten, als ihnen klar wird, warum hier noch so viele Tische in bester Lage frei sind. An der Baustelle schräg gegenüber stellt ein Arbeiter einen Press­luft­hammer an. Ein Gespräch wird unmöglich. Der Kellner zeigt sich bemüht: Auf der überdachten Terrasse habe er noch Platz. Zwar ohne Sonne, aber ruhiger.

Szenen wie diese können zu jeder Zeit in jeder Stadt vorkommen, aber in Paris gibt es sie momentan häufig: Es gibt zahlreiche Bauarbeiten, von Fassaden­reinigungen über das Anlegen neuer Radwege und ‑stellplätze bis zum Bau neuer Me­tro­li­ni­en. Nicht zu vergessen Groß­bau­stellen wie die am Platz Porte Maillot im Westen, wo ein neuer Bahnhof entsteht, oder jene an der Straße Rue Oberkampf im Osten. Dort steht eine umfangreiche Verkehrs­beruhigung an.

Tausende Baustellen

Die Tageszeitung „Le Parisien“ zählte jüngst 9494 Baustellen innerhalb der Stadtgrenzen, das seien 2000 mehr als vor drei Jahren. Das Rathaus selbst gibt deren Zahl mit 5000 an, davon wurden nur 9 Prozent auf die Initiative der Stadt selbst in Gang gebracht. Dass es viele sind, das räumt Jacques Baudrier, zuständig für die öffentlichen Bauarbeiten, ein: „Es handelt sich schlichtweg um unser Programm: Wir setzen um, was wir für diese Amtszeit versprochen haben.“ Wichtig sei es, den Klimawandel und seine Folgen gerade in einer so dicht bebauten Stadt wie Paris zu antizipieren: „Das heißt: mehr Radwege, mehr Verkehrs­beruhigung, viel mehr Bäume.“ Auf seiner Internet­seite bietet das Rathaus einen interaktiven Stadtplan an, auf dem ein bunter Punkt für eine Baustelle steht. Gleich, welcher Bezirk – die Karte ist übersät von Punkten.

Vielen gilt Paris als wunderschönes, aber statisches Museum unter freiem Himmel. Die Stadt sei viel weniger dynamisch als andere europäische Metropolen wie Berlin oder London, lautet oft die Kritik. Ganz gerechtfertigt ist sie nicht: Frankreichs Kapitale hat viel historisches Kulturerbe, befindet sich aber im Wandel. Das gilt vor allem für den Nordosten, der sich vom verrufenen heißen Pflaster zu einem Magneten für Nacht­schwärmer und Künstler entwickelt hat. Auch die vielen Bauarbeiten zeugen von Veränderung. In zwei Jahren richtet Paris die Olympischen und Para­lympischen Spiele aus. Und auch wenn dabei viele bereits bestehende Sportstätten in der ganzen Haupt­stadt­region genutzt werden, so stehen etliche Projekte in Verbindung mit dem Stichdatum 2024. Das gilt nicht zuletzt für den Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame nach ihrem Brand 2019, die dem Wunsch von Präsident Emmanuel Macron gemäß bis dahin wieder öffnen soll. Damit es während der Spiele weniger störende Baustellen gibt, wurden manche Programme vorgezogen, erklärt Baudrier.

Wer Auto fährt, braucht Nerven

Doch die konservative Bürgermeisterin des siebten Bezirks, Ex‑Justiz­ministerin Rachida Dati, wirft der sozialistischen Bürger­meisterin ­Anne Hidalgo vor, es herrsche regelrechte „Anarchie“: „Mehr als 4 Prozent der Flächen sind Baustellen – das sind über eine Million Qua­drat­me­ter.“ Alle Verkehrsteilnehmer seien betroffen: Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer. Die Politikerin hat einen Riecher für Aufreger­themen. Dieses gehört definitiv dazu.

Jede Baustelle für sich genommen sei ohne Zweifel sinnvoll, doch ihre große Zahl mache die Fort­bewegung in der französischen Hauptstadt zur Hölle, klagt auch „Le Parisien“. Journalisten der Tages­zeitung haben die Stadt im Selbstversuch am Morgen eines Wochentags von Nordosten nach Südwesten durchquert. „Mit dem Auto durch Paris zu fahren, das bedeutet, sich auf einen Weg voller Fallstricke zu begeben“, schreiben die Reporter. Ihr Fazit: Für eine Strecke von 9,9 Kilometern brauchten sie eine Stunde und 17 Minuten, anstatt 39 Minuten, wie vom Routen­planer angegeben. Und etliche Nerven.

Paris entschied sich gegen eine Stadtmaut wie in London, aber setzt auf Abschreckung durch immer mehr Ampeln, Sperrungen von Spuren oder ganzen Straßen, weitgehende Tempolimits von 30 Stunden­kilometern, die Abschaffung von Parkplätzen und hohe Gebühren für die verbleibenden Plätze. Auch das Parken motorisierter Zweiräder wird nun kostenpflichtig.

Hidalgos Kritiker monieren, die Rathauschefin führe eine ideologisch getriebene Verkehrspolitik völlig an den Menschen vorbei. Es war ein Rückschlag für die Bürgermeisterin, dass sie als Kandidatin der Sozialisten bei den Präsident­schafts­wahlen im April nur 1,75 Prozent der Stimmen erzielte – und 2,17 Prozent in Paris. Dort war sie bei den Kommunalwahlen 2020 nach einer ersten Amtszeit zwar wieder­gewählt worden, doch die 63‑Jährige polarisiert stark.

Besonders dicht besiedelt

Die einen verfluchen sie, unter ihnen vor allem Taxifahrer, generell Verkehrs­teil­nehmer am Steuer und Pariser, die den Eindruck haben, von Baustellen umgeben zu sein. Die anderen applaudieren Hidalgo und ihrer Politik – überwiegend die Radfahrer, Fußgänger oder Menschen, die großen Wert auf eine bessere Luft, mehr Grün und Raum für Spaziergänger in der engen Stadt legen. Ein Auto besitzt ohnehin nur jeder dritte Stadt­bewohner, Tendenz sinkend. Paris hat eine vergleichsweise geringe Fläche von rund 105 Qua­drat­­ki­lo­me­tern und ist mit 20.557 Einwohnern pro Qua­drat­­ki­lo­me­ter die am dichtesten besiedelte Großstadt Europas.

Die gebürtige Spanierin Hidalgo, die als Kind nach Frankreich kam, verfolgt unbeirrbar eine klare Agenda. Sie will gegen den Klimawandel vorgehen, die Stadt sauberer machen, den Verkehr deutlich verringern. „Mein Kampf geht nicht gegen das Auto, sondern gegen die Verschmutzung“, sagt sie. Sie lässt sich schon einmal dabei filmen, wie sie mit ihrem breiten Lächeln auf einem der Leihräder der Stadt einen neuen Radweg entlangfährt. Sie wolle „später einmal auf der guten Seite der Geschichte stehen“, sagt sie. Seit 2010 werden die Schwellenwerte für Stickstoffoxid in der Haupt­stadt­region regelmäßig überschritten, hinzu kommt die Belastung mit Feinstaub. Ein erkrankter Bewohner hat sogar Klage gegen den französischen Staat eingereicht und fordert 21 Millionen Euro Schadensersatz, weil die hohe Luft­verschmutzung seine Gesundheit ruiniert habe. Einem Gutachten des Europäischen Gerichtshofs zufolge könnte er recht bekommen.

Seineufer als Flaniermeile

Für ihre Vision von einer Stadt, in der sich langfristig besser leben und atmen lässt, setzte Hidalgo seit 2014 etliche Maßnahmen um, die teilweise noch ihr Vorgänger Bertrand Delanoë angestoßen hatte. Dazu gehörte die Sperrung kilometerlanger Abschnitte der unteren Seineufer auf beiden Seiten, die gegen viel Widerstand umgesetzt wurde. Kritikern zufolge wird der Verkehr nur anders geleitet, die Verschmutzung nicht geringer. Doch wo einst Tausende Fahrzeuge jeden Tag die Stadt­auto­bahn entlang­donnerten, sind begrünte Flaniermeilen entstanden. Es gibt Cafés und Bars, eine Fahrrad­werkstatt mit Reparatur­kursen und Kinder­spiel­geräte.

Auf der linken Seineseite im Osten, unterhalb des Instituts der arabischen Welt, werden Ausbuchtungen am Fluss zu kostenlosen Tanzsälen unter freiem Himmel, sobald das Wetter es erlaubt. Vereine organisieren hier jeden Abend Musik: Salsa, Tango, Rock ’n’ Roll. Auf den Stufen um die Tanzenden herum sitzt Publikum, Straßenhändler verkaufen Wasser und gekühltes Bier. Es sind die Orte, an denen Paris, diese bei Franzosen oft als stressig, rau und anstrengend verschriene Stadt, romantisch wird. Menschen schmiegen sich zu Tangotönen aneinander, ob in Schlabber­look oder in elegantem Tanzoutfit, während die vorbeifahrenden Touristen­boote sie mit ihren Lichtern anstrahlen. Der Verkehrslärm ist weit weg.

Räder auf der Rue de Rivoli

Überall bekommen die Autos immer weniger Raum. Mehrere große Areale wie der Platz der Republik, der Platz Gambetta oder der Bas­tille-Platz wurden in den vergangenen Jahren umgestaltet und für Fußgänger und Radfahrer sicherer gemacht. Auch die Rue de Rivoli, die – zunächst noch unter dem Namen Rue Saint-Antoine – von der Bastille bis zum Concorde-Platz führt, vorbei am Rathaus, dem Louvre und dem Tuilerien-Garten, zeigt die Handschrift Hidalgos. Früher eine der zen­tra­len Hauptachsen der Stadt, gibt es heute nur noch eine einzige Spur für Busse, Taxis, Feuerwehr- und Kranken­wagen. Auf den anderen Spuren können sich Radfahrer und Nutzer von Elek­tro­rol­lern ausbreiten. Und das tun sie auch. Eigentlich hieß es, die Sperrung für den Autoverkehr während des Lockdowns im Corona-Jahr 2020 gelte nur versuchs- und übergangs­weise, solange man die Menschen dazu anhalten wollte, die öffentlichen Transport­mittel zu meiden. Bald aber hatte es sich dauerhaft etabliert, dass die Fahrräder die Rue de Rivoli beherrschten. Vor wenigen Jahren war für sie hier gerade einmal ein schmaler Streifen am Rand reserviert gewesen.

Doch nicht alle sind begeistert von dieser Entscheidung, die das Leben im ganzen Stadtviertel beeinflusst. Manche Geschäfte verzeichneten seit der Sperrung einen Umsat­zrückgang von 30 bis 40 Prozent, mehr als 10 Prozent der Läden hätten seitdem zugemacht, sagt Thierry Véron, Präsident des Pariser Händler­zusammen­schlusses Facap. „Die Touristen sind nicht immer fit genug, um sich zu Fuß oder auf dem Rad fortzubewegen, oder es ist nicht unbedingt praktisch für sie, wie für die Familien mit Kindern.“

Verbot für alle Diesel­fahr­zeuge

Längst wird an einem Sonntag im Monat ein Teil des Zentrums verkehrsberuhigt. Hidalgo hat versprochen, hier langfristig nur noch Notfallwagen, Taxis und Anlieger fahren zu lassen. Beschränkte sie diese Pläne bislang auf die rechte Seineseite mit ihren oft engen Gassen wie im historischen Marais-Viertel, so plant die Stadt auch für den Bereich im gegen­über­liegenden Teil der Stadt um den viel befahrenen Boulevard Saint-Germain eine „Zone mit begrenztem Verkehr“. Durch­gangs­verkehr möchte man eindämmen. Nach und nach werden stark verschmutzende Autos oder Lastwagen aus der Innenstadt verbannt. Ab 2024 tritt ein Fahrverbot für alle Diesel­fahr­zeuge in Kraft. Die Regeln der bereits geltenden Umweltzonen werden verschärft. Sogar die Ring­auto­bahn Périphérique, die fast immer verstopft ist, könnte eine Spur in jede Fahrtrichtung einbüßen und soll bepflanzt werden. So möchte man die Lebens­qualität für die halbe Million Menschen, die an dieser Schnellstraße leben, verbessern. Es handele sich um einen „grauen Gürtel, den wir bis 2030 in einen grünen Gürtel umwandeln wollen“, hat Hidalgo angekündigt. 2024 wird eine „olympische Spur“ für Teilnehmer der Spieler eingerichtet und in der Folge für Busse und Taxis reserviert.

Gratis für alle unter 18 Jahren

Parallel dazu gibt es Anreize, um Alternativen zum Auto zu nutzen: Elektroroller sind allgegenwärtig und werden von Büroleuten im Anzug wie von Jugendlichen gleichermaßen verwendet. Für den Kauf eines Elektro­fahrrads gibt es eine Prämie von 500 Euro. Schon seit Jahren wird an Verlängerungen bestehender Metrolinien und an einer neuen Linie gearbeitet, um die Vororte besser ans Zentrum und unter­einander anzuschließen. Stadtbewohner unter 18 Jahren können das weit verzweigte Netz aus Metros, Bussen, Straßen- und S‑Bahnen gratis nutzen.

Auch die Radwege, die inzwischen insgesamt mehr als 1000 Kilometer lang sind, werden ständig weiter ausgebaut. Paris, so Hidalgos Traum, soll eine Fahrradstadt wie Kopenhagen oder Amsterdam werden. Bis 2026 kommen 180 Kilometer an neuen Radwegen hinzu. 250 Millionen Euro gibt die Stadt für ihren Fahrradplan aus, zu dem auch etliche neue Parkplätze und das Angebot eines Rad­führer­scheins gehören, den schon Grundschüler machen können.

Daneben hat die Bürger­meisterin einen Baumplan. Er sieht das Pflanzen von 170 .000 neuen Bäumen vor, die bei Hitze stärker kühlen als Grünflächen und sogenannte Frischeinseln bilden. Anlässlich der Umgestaltung des Bereichs zwischen dem Eiffelturm und dem Trocadéro-Platz wird der sie verbindende Pont d’Iéna bepflanzt und ein begrüntes Amphitheater eingerichtet.

Die notwendige Anpassung der Stadt an den Klimawandel, der in jeder Saison deutlicher spürbar wird, spielt bei allen wichtigen Gestaltungs­entscheidungen eine Rolle, so sieht es ein neues „Manifest für die Schönheit“ vor. Das interne Dokument dient den Entscheidungs­trägern im Rathaus als Leitlinie, um das „historische Kulturerbe“ mit der Notwendigkeit der Begrünung in Einklang zu bringen, heißt es darin.

„Vitrine des Wandels“

Das betrifft auch das Projekt, die Prachtstraße Champs-Élysées „neu zu verzaubern“, wie die Stadt und das Komitee der Champs-Élysées, deren 180 Mitglieder Geschäfts­treibende der Straße sind, es ausdrücken. Rund 300.000 Menschen tummeln sich hier jeden Tag, doch einer Studie zufolge kommen gerade einmal 5 Prozent der Besucher aus Paris oder dem näheren Umkreis. Neuen Plänen zufolge soll die knapp zwei Kilometer lange Avenue stark begrünt werden. Beim Verkehrs­kreisel am Charles-de-Gaulle-Platz um den Triumphbogen, der als einer der gefährlichsten der Stadt, wenn nicht sogar Frankreichs gilt, werden Fahrspuren verringert. Es soll kulturelle Open-Air-Veranstaltungen und neue Spielplätze geben. Insgesamt, so steht es im Projektentwurf des Büros PCA-Stream des Architekten Philippe Chiambaretta, entstehe eine „Vitrine des ökologischen, digitalen und technologischen Wandels“.

„Waldlichtung“ für Notre-Dame

Darüber hinaus wird parallel zur Restaurierung der Kathedrale No­tre-Dame auch der Platz um das kirchliche Monument umgestaltet. Die Stadt organisierte Debatten mit Anwohnern, Geschäfts­treibenden aus dem Viertel, aber auch Bewohnern des Ballungsraums Paris und setzte eine Bürger­kommission ein. Schließlich entschied sich eine Jury für den Vorschlag des belgischen Land­schafts­architekten Bas Smets in Zusammen­arbeit mit den Architektenbüros Grau und Neuville-Gayet, der vorsieht, die Ostfassade des Kirchenbaus in eine Art begrünte „Waldlichtung“ einzubetten. An der Südseite entsteht ein Park mit einer Länge von 400 Metern.

Der durch Abzäunungen und Spaliere fragmentierte Vorplatz soll eine Einheit bilden. Die Seineinsel Île de la Cité, auf der sich die Kathedrale befindet, sei die Wiege von Paris, sagt Smets: „Seit 800 Jahren ist Notre-Dame ein herausragender Zeuge des Wandels der Stadt. Diese Umgebung neu zu denken, das heißt, den öffentlichen Raum von morgen infrage zu stellen.“ Die Stadt von morgen wird zu einer ständigen Weiter­entwicklung der Stadt von gestern und heute, denn ja: Sie bewegt sich doch, die französische Metropole.

