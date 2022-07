Rauchschwaden bis Dresden: Brandbekämpfung in Böhmischer Schweiz dauert an

Hrensko/Dresden. Die Löscharbeiten bei einem Waldbrand im tschechischen Nationalpark Böhmische Schweiz dauern an. Rund 30 Feuerwehreinheiten mit fast 50 Fahrzeugen waren am Montag vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, wie ein Sprecher der Einsatzkräfte mitteilte. Zudem wurden ein Polizei- und ein Armeehubschrauber eingesetzt. Die Straße zwischen Hrensko und Mezna sowie der sogenannte Mühlenweg, ein Wanderweg, blieben gesperrt. Die bei Touristen beliebten Kahnfahrten in der Kamnitzklamm, einer Felsenschlucht, wurden aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.

Der Waldbrand war am Sonntagmorgen auf einer Fläche von rund sieben Hektar unweit des bei Touristen beliebten Prebischtors, einer Felsenformation, ausgebrochen. Nachdem das Feuer zunächst unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde später ein zweiter Brandherd entdeckt. Der Rauch ist noch aus einiger Entfernung zu sehen. Verletzt wurde bisher niemand. Erschwert wurden die Löscharbeiten durch das schwer zugängliche Gelände.

Rauchschwaden in Dresden noch deutlich wahrnehmbar

Die genaue Ursache steht noch nicht fest - es wird aber vermutet, dass menschliche Fahrlässigkeit zu dem Brand geführt haben könnte. Hinzu kommt die langanhaltende Trockenheit. Der Nationalpark Böhmische Schweiz grenzt unmittelbar an die Sächsische Schweiz auf deutscher Seite.

Nachdem sich der Wind drehte, zogen die Rauchschwaden durchs Elbtal und waren auch in Dresden noch deutlich wahrnehmbar, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Allerdings bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei berichtete unterdessen von zahlreichen Anrufen besorgter Bürger.

Brand in Sächsischer Schweiz vor wenigen Tagen

Zu Beginn der vorigen Woche hatte es unterhalb der Bastei in Rathen gebrannt. Die Basteibrücke - das Wahrzeichen der Sächsischen Schweiz - ist inzwischen wieder zugänglich. Aus Sorge vor einem Wiederaufflammen von Waldbränden hat das Landratsamt in Pirna eine Waldsperrung für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erlassen. Demnach darf der Wald zwischen 21.00 Uhr und 6.00 Uhr nicht mehr betreten werden, am Tag ist ein Verlassen der Waldwege untersagt.

Sächsisches Landesamt meldet erhöhte Feinstaubwerte

Das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie meldete am Montag erhöhte Feinstaub- und Rußwerte durch den Brand in der Böhmischen Schweiz. An zwei Messstellen in Dresden wurden am Morgen 126 beziehungsweise 120 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft gemessen. „Das ist ein Anstieg um fast 100 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft im Vergleich zu den Werten am Vorabend von circa 15 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft“, hieß es. Die Werte für Ruß seien am Morgen dreimal so hoch wie sonst üblich gewesen. Ab 10.00 Uhr gingen die Werte aber wieder zurück.

