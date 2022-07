Schüsse im Großraum Vancouver: Mehrere Todesopfer

Langley. In der Metropolregion Vancouver in Kanada hat es mehrere Schießereien gegeben. Die meisten Vorfälle hätten sich am Montag in der Innenstadt von Langley ereignet, teilte die Polizei mit. Es gab auch einen Bericht über Schüsse im benachbarten Langley Township. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein, berichten unter anderem „CBC“ und „Toronto Star“.

Bewohner wurden am Morgen (Ortszeit) aufgefordert, die Gegend zu meiden. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es werde noch ermittelt, ob es nur eine verdächtige Person gebe.

Mehrere Opfer - mindestens ein Obdachloser darunter

Die Rede ist in den Berichten von mehreren Opfern, wie viele es genau sind, ist aber bisher unklar. Laut CBC handelt es sich bei mindestens einem der Opfer um einen Obdachlosen.

Laut „Toronto Star“ wurde ein Handy-Notfallalarm an Anwohner und Anwohnerinnen in der Gegend geschickt. Ein zweiter Alarm ging demnach etwa eine Stunde später raus, als der Verdächtige festgenommen worden war. In den Sozialen Medien finden sich Screenshot der Alarmnachricht.

Die Stadt und Gemeinde Langley liegt rund 40 Kilometer südöstlich von Vancouver.

RND/AP/hsc

