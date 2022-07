Nach Amoklauf an Grundschule in Uvalde: Direktorin suspendiert

Uvalde. Die Direktorin der von einem Schützen angegriffenen Schule in Uvalde in Texas ist suspendiert worden. Das teilte ihr Anwalt Ricardo Cedillo der Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) mit. Einen Grund dafür nannte er nicht.

Ein Schütze hatte in der Robb Elementary School am 24. Mai 19 Schüler und zwei Lehrkräfte getötet. Ein Parlamentsausschuss warf der Schuldirektorin vor, gewusst zu haben, dass ein Schloss am Klassenzimmer, in dem die Opfer getötet wurden, defekt gewesen sei. Sie habe es nicht reparieren lassen.

Für den betroffenen Schulbezirk wurde am Montag (Ortszeit) eine dreiwöchige Verschiebung des Starts des neuen Schuljahrs genehmigt. Damit sollte ermöglicht werden, dass Klassenzimmer in der Robb Elementary School ausgetauscht werden.

RND/AP