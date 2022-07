Feuerökologe Alexander Held: Wie lernen wir, mit den Waldbränden zu leben?

Alexander Held arbeitet beim European Forest Institute (EFI). 2001 startete er als Feuerökologe bei der Max-Planck-Gesellschaft, wechselte später zum Feuermanagement und war mit dem Global Fire Monitoring Center GFMC in Europa und im südlichen Afrika unterwegs. Er ist Fachexperte in nationalen und internationalen Gremien.

Herr Held, Südeuropa kämpft mit zahlreichen Waldbränden, Deutschland auch. Insgesamt ist in diesem Sommer schon eine Fläche zweimal so groß wie das Saarland abgebrannt. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Was wir 2017 mit den heftigen Waldbränden in Portugal erlebt haben und 2018 in Griechenland, sehen wir jetzt zeitgleich in vielen Ländern Europas. Es ist eine neue Situation, die befördert wird durch die Wetterlage und den Klimawandel. Und es ist eine Situation, die wir - da können wir uns so viel Mühe geben, wie wir wollen - tatsächlich nicht beherrschen.

Woran liegt es, dass wir die Feuer nicht beherrschen können?

Das Zusammenspiel aus Wetter, Topografie und Brennmaterial ist für das Feuer ideal. Die Feuer brennen dann sehr schnell jenseits der Kontrollschwelle. Irgendwann kommen wir an diesen Punkt, wo wir, egal wie viel Feuerwehrautos und Löschflugzeuge wir haben, eigentlich nur darauf warten können, dass sich das Wetter, die Topografie oder das Brennmaterial ändert, um eine Chance zu haben, die Feuer zu bekämpfen. Und die Kontrollschwelle ist in einem Land wie Deutschland noch durch etwas anderes beeinflusst, nämlich die Situation unserer Feuerwehren. Unsere Feuerwehren hinken taktisch beim Umgang mit so einem Vegetationsbrand oft noch hinterher.

Was fehlt unseren Feuerwehren genau?

Die Ausrüstung, die wir haben, ist für alles andere hervorragend geeignet, aber nicht für Vegetationsbrände bei 35 oder 40 Grad Lufttemperatur. Die Fahrzeuge sind nicht die allerbesten, aber Gott sei Dank haben wir relativ viele Feuerwehrleute und viele Fahrzeuge. Die Diskussion um die Ausrüstung ist nötig, aber nicht die dringlichste. Ein Problem ist auch, dass wir bei solchen Bränden, wie wir sie gerade in Deutschland erleben, 400 bis 500 Feuerwehrleute im Einsatz haben, viele von freiwilligen Feuerwehren. Aber es dauert zum Teil Wochen, bis alle Löscharbeiten erledigt sind. Und unsere freiwilligen Feuerwehren funktionieren so, dass der Arbeitgeber den Feuerwehrmann in den Einsatz gehen lässt, etwa bei einem Verkehrsunfall im Dorf, der nach zwei Stunden vorbei ist. Dann kommt er wieder zu seiner regulären Arbeit.

Die freiwilligen Feuerwehren stoßen bei Waldbränden also an Ihre Grenzen?

Die Frage ist: Wie lange können wir das durchhalten? Es gibt jetzt jede Woche mehrere Brände, die über Tage, vielleicht Wochen gehen. Kann die Freiwillige Feuerwehr das eigentlich machen? Haben wir genügend Leute, die lang genug im Einsatz bleiben können? Wissen sie, was sie tun oder verlängern sie den Einsatz unnötig, weil sie es nicht wissen? Immerhin wird begonnen, an den Fragen zu Ausbildung, Taktik und Strategie zu arbeiten in Deutschland. Aber wenn wir sehen, dass jedes zweite oder dritte Jahr solche Waldbrände ausbrechen, und auch die Oberspezialisten, die viel Erfahrung haben, wie Katalonien oder Portugal, vor Feuern stehen, die sie so noch nie erlebt haben und die nicht zu kontrollieren sind, ist völlig klar: Wenn wir nur auf den Ansatz der Bekämpfung setzen, können wir niemals gewinnen.

Woran liegt das, dass die Bekämpfung der Brände nie ausreicht?

Der Klimawandel verschärft die Situation natürlich. Aber das Wetter macht nicht die Brände, das sind immer die Menschen - ob absichtlich oder unabsichtlich. Man kann daran arbeiten, die Zahl der Zündquellen zu minimieren, also die Leute aufklären, Betretungsverbote und Rauchverbote aussprechen, keine Grillfeuer mehr erlauben, forstliche und landwirtschaftliche Arbeiten einstellen. Aber wir können nie alle möglichen Zündquellen eliminieren. Irgendwann kommt es doch zur Entzündung. In der Prävention nur auf die Aufklärung der Menschen zu setzen, funktioniert nicht.

Wie können wir dann lernen, mit den Waldbränden umzugehen und zu leben?

Uns vorzustellen, dass wir irgendwann in einer Welt leben, in der kein böses Feuer mehr passiert, ist unrealistisch. Aufgrund des Zusammenspiels von Wetter, Topografie und verfügbarem Brennmaterial werden wir Feuer haben. Die Frage ist, was das für Feuer sind und wann sie brennen. Überspitzt formuliert können wir uns fragen: Sitzen wir in unserem Schrebergarten und warten darauf, dass ein Feuer ausbricht bei starken Winden, ewig langer Trockenheit, hoher Lufttemperatur und niedriger Luftfeuchte? Dann haben wir es mit einem Feuer zu tun, das einen Schweinestall niederbrennt, drei Dörfer evakuiert, Windkraftanlagen und Solarkraftanlagen bedroht. Wir dürfen nicht das Wetter entscheiden lassen, wann es brennt, sondern müssen selbst entscheiden, wann, wo und wie es brennt.

Die Rede ist von kontrollierten Bränden. Wie funktioniert das?

Wenn ich weiß, ich sitze auf einem Pulverfass aus Kiefernwald und Heide wie in Brandenburg, und es ist sicher, dass es wieder brennen wird im Sommer, kann ich um die Infrastruktur, um Truppenübungsplätze, Windkraftanlagen und Dörfer herum Pufferzonen anlegen, in denen ich mich traue, Mitte März, wenn der Boden noch kalt, die Lufttemperatur niedrig und die Luftfeuchte relativ hoch, den Wald selbst anzuzünden, und zwar kontrolliert. Da brennt dann ein Feuer mit 20, 30 Zentimetern Flammenlänge durch den Wald, und richtet im Vergleich zum Juli-Feuer, wie wir sie jetzt haben, keinen Schaden an, entfernt aber in diesen Pufferzonen das feine Brennmaterial, Reisig, Gras und Heide etwa. Damit fehlt einem Feuer im Sommer die Schicht, die die Feuerausbreitung trägt. Natürlich muss man sehr vorsichtig sein. Man kann nicht wie in Australien auf der ganzen großen Fläche Streichhölzer fallen lassen. Aber die Toolbox zu erweitern, dass wir uns trauen, zu bestimmen, wann es brennt und wie es brennt, darum werden wir nicht herumkommen in Deutschland.

Was würden uns diese kontrollierten Brände ermöglichen?

Dann haben wir Pufferzonen um Dörfer herum, eine Schutzzone. Man könnte auch, statt es anzuzünden, in so einer Pufferzone eine Schafherde oder Ziegenherde weiden lassen. Auch die reduzieren verfügbares Brennmaterial. Wenn dann ein Feuer auf ein Dorf zubrennt, wird es nicht mehr viel finden. Wir leben in einer Umwelt, die brennen wird. Darauf zu warten und wenn es soweit ist, unter den ungünstigsten Bedingungen die 112 anzurufen, ist keine Strategie.

Warum wird das mit den kontrollierten Bränden in Deutschland bisher wenig gemacht?

Die Anwendung von Feuer ist unserer Kultur schwierig zu vermitteln. Wir mögen Feuer, welches in einem begrenzten Raum ist, also zum Beispiel in Kachelofen im Wohnzimmer. Solange das Feuer in einem Mercedes-Dieselmotor brennt, ist es cool. Wenn es aber rauskommt aus diesem begrenzten Raum und sich in der Landschaft bewegt, sind wir über Jahrhunderte darauf geprägt, dass das ein schlechtes Feuer ist. Es gibt diesen amerikanischen Slogan: „Good fire prevents bad ones“ (zu deutsch: „Gutes Feuer verhindert schlechtes“. Wir müssen da eine Bewusstseinskampagne ins Leben rufen. Der Klimawandel kommt jetzt schnell und wir müssen lernen, dass wir in einer Welt leben, in der es Feuer gibt. So zu tun, als wäre das immer nur ein Unfall und wird in Zukunft vermeidbar sein, ist unrealistisch. Wenn wir uns anschauen, wie unsere Landschaften aussehen, und wieviele Menschen wir sind - und wo Menschen sind, wird immer irgendwas mit Feuer gemacht -, wird es die Zündquelle immer geben. Und wir haben noch ein Problem in Deutschland: Wir haben relativ viel Fläche, gerade im Osten, mit Munitionsbelastung. Phosphor entzündet sich relativ leicht von alleine. Und diese Phosphorgranaten sind jetzt so langsam alle durchgerostet und der Phosphor liegt frei. Dann kann es tatsächlich zur regelmäßigen Selbstentzündung dieser Altlasten kommen.

Ist dieses munitionsbelastete Gelände auch ein Grund, warum zuletzt mit Brandenburg und Sachsen vor allem der Osten mit Waldbränden zu kämpfen hatte?

Ein Feuer brennt dann gut, wenn es Bedingungen hat wie zum Beispiel in Brandenburg. Dort gibt es grundsätzlich ein trockeneres Klima als etwa im Saarland. Dazu kommen sehr wasserdurchlässige Sandböden mit wenig Wasserspeicherkapazität. Dann ist die Kiefer leicht brennbar durch ihr Harz und ist relativ licht in der Krone, am Boden ist es also relativ hell und dadurch wächst dort Gras, Heide, und anderes leicht brennbares Material. Trockener Boden, trockenes Klima und leicht brennbares Material sind hervorragende Voraussetzungen dafür, dass es in Brandenburg öfter, leichter, schneller und besser brennt als etwa im Saarland. Wenn noch dazu kommt, dass da auf den alten Truppenübungsplätzen Munition liegt, die sich vielleicht selbst entzündet, spielt das auch eine Rolle.

Wenn die Gefahr bei Laubwäldern geringer als etwa bei Kiefern ist. Wäre es dann neben den kontrollierten Bränden nicht auch eine präventive Maßnahme, andere Wälder anzulegen?

Ja, ganz klar. Kontrolliertes Brennen können wir nicht auf der ganzen Fläche machen. Die Menge des Brennmaterial kann ich reduzieren, zum Beispiel durch brennen oder beweiden. Aber ich kann auch Art und Struktur des Brennmaterials verändern, indem ich zum Beispiel die Kiefer unterbaue mit Laubbaumarten, die den Wald dunkler, feuchter und windstiller machen. Dann vergeht deutlich mehr Zeit, bis die Biomasse umkippt und zu Brennmaterial wird als im reinen Kiefernwald. Auf der Fläche müssen wir schauen, dass unsere Wälder insgesamt weniger brennbar werden und wenn sie dann brennen, eben nicht so heiß und intensiv brennen wie der reine Kiefernwald. Wenn der Wald schön naturnah ist und da zehn Baumarten wachsen, regeneriert er sich auch selbst wieder. Das wäre natürlich ein großer Fortschritt im Vergleich zu jetzt, wo wir nach Flächenbränden immer noch die nächste Arbeit haben.

Wäre es möglich, nach einem Waldbrand dort Laubwald zu pflanzen und nicht erneut Kiefern?

Das wird schwierig. Direkt nach dem Brand herrscht auf so einer Fläche ein sogenanntes Freiflächenklima. Die Sonne knallt darauf, der Wind pfeift, Erosion findet statt. Das sind alles Bedingungen, die Waldbäume eigentlich nicht mögen. Wir müssen also auf diesen Flächen etwas tun, damit sich Bäume wieder wohlfühlen. Durch die sogenannten Pionierbaumarten wie Pappel, Birke, Kiefer können diese Flächen relativ schnell wieder besiedelt werden und erstmal dafür sorgen, dass wieder so eine Art Waldklima entsteht, bevor die „richtigen“ Waldbaumarten wie Buche, Tanne, Linde, Eiche sich dort wohlfühlen. Wir müssen einfach die verschiedenen Maßnahmen auf der Fläche kombinieren. Technisch kurzfristige Maßnahmen mit langfristigen, konzeptionellen wie dem Waldumbau.

Wird das denn mancherorts schon gemacht mit dem Waldumbau?

Es wird versucht. Es gibt auch genügend Forstbetriebe, die das schon seit 40 oder 50 Jahren machen und das sind lebende Beispiele dafür. Diese Wälder sind sehr gut klargekommen mit den trockenen Jahren, mit dem Borkenkäfer, auch mit auftretenden Bränden. Jetzt stehen wir natürlich vor einer riesigen Fläche. Und wenn eine Landesverwaltung so einen Wald umbauen will, dann müssen sie natürlich investieren in ihr Personal, in die Jagd, in den Waldbau. Und die Personalpolitik der Landesfachverwaltungen spricht eine andere Sprache. Um so eine Aufgabe anzugehen, braucht es mehr motiviertes Personal und ein Zusammenspiel der Akteure. Wir bräuchten ein nationales Kompetenzzentrums für Waldbrand oder Waldresilienz. So ein Kompetenzzentrum und Waldbrandbeauftragte auf Bundesebene fehlen.

Gibt es sowas schon in anderen europäischen Ländern?

Portugal hat nach den Katastrophenfeuern mit den vielen Todesopfern im Jahr 2017 die Strategie geändert, die zuvor auch sehr stark auf Bekämpfung ausgerichtet war. Sie bekämpfen immer noch Feuer, aber die neue Ausrichtung setzt auf einen integrierten Ansatz: auf Land- und Forstwirtschaft, Prävention, die Veränderung von Art und Struktur das Brennmaterial, damit die Bekämpfung wieder besser funktionieren kann. Mit dieser Strategie hat man auch eine neue Agentur ins Leben gerufen, die direkt unter dem Premierminister angeordnet ist, und das tut, was ich mit einem nationalen Kompetenzzentrum meine. Die koordinieren die verschiedenen Player in Portugal, können auch Geldmittel fließen lassen, damit Dinge umgesetzt werden. Die einzelnen Akteure, von Polizei über Militär, Feuerwehr und freiwilligen Zivilschutz, haben jetzt diese Koordinierungsstelle, und das macht weltweit Schule.

Trotzdem hatte Portugal jetzt auch wieder mit heftigen Waldbränden zu kämpfen. Woran liegt das?

Das stimmt, sie hatten sehr starke Brände. Es ist natürlich so: Wenn die 2018/2019 ihre neue Strategie geschrieben haben, dann ist im Jahr 2022 noch nicht alles gut. Das dauert. Natürlich haben die jetzt auch wieder Brände gehabt, aber die Kollegen in Portugal sehen schon die Effekte der neuen Strategie. Unter vergleichbaren Bedingungen hätten sie vor wenigen Jahren noch deutlich mehr Brandfläche gehabt als jetzt.

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter

Von Hannah Scheiwe/RND