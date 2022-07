Experte erklärt: So müsste ein Wald sein, damit er weniger schnell brennt

Brandenburg und Sachsen kämpfen mit mehreren Waldbränden, die sich ausweiten. Die Feuer könnten mit dem Klimawandel weiter zunehmen. Bei der Frage danach, wie man dem entgegensteuern kann, wird immer mehr über einen Waldumbau gesprochen. Doch was ist falsch mit unserem Wald?

„Wir haben ein Problem mit Monokulturen“, sagt Torsten Reinwald, Pressesprecher vom Deutschen Jagdverband (DJV) und Biologe, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das bedeutet: Viele deutsche Wälder, im Osten mehr als 50 Prozent der Wälder, bestehen aus Bäumen derselben Art und desselben Alters auf großen Flächen, vor allem Kiefern und Fichten, die schneller brennen als Mischwälder, etwa mit Buche oder Eiche. „Die Kiefer ist leicht brennbar durch ihr Harz und ist relativ licht in der Krone, am Boden ist es also relativ hell und dadurch wachsen dort Gras, Heide, und anderes leicht brennbares Material“, erklärte auch Feuerökologe Alexander Held vom European Forest Institute (EFI) im RND-Interview. Laubbaumarten hingegen brächten mehr Dunkelheit und damit auch mehr Wasserspeicher in einen Wald – es fange nicht mehr so schnell an zu brennen.

„Was wir jetzt in Brandenburg erleben, ist menschengemacht“, sagt Reinwald vom DJV über die Brände. „Monokulturen sind nicht natürlich. Natürlicherweise gibt es gemischte Wälder. Aber in Brandenburg gibt es sehr viele Kiefern, weil sie von Menschen gepflanzt wurden.“ Nach dem zweiten Weltkrieg hätten die Alliierten großflächig abgeholzt, dann sei wieder großflächig aufgeforstet worden, im Osten vor allem mit Kiefern und Fichten. „Das wird uns jetzt zum Verhängnis.“ Das seien alles Bäume derselben Art, im ungefähr selben Alter. „Da kann sich das Feuer explosionsartig vermehren, das wäre in einem Mischwald anders“, erklärt der Experte.

Biologe: Wälder müssen artenreicher werden

„Was die Förster vor 50, 60 Jahren gemacht haben, funktioniert aus heutiger Sicht nicht mehr.“ Die Wälder müssten wieder artenreicher gestaltet werden, um besser gegen Feuer geschützt zu sein. „Dafür müssen wir Bäume pflanzen und die dann auch schützen vor hungrigen Tieren und konkurrenzstarken Pflanzen“, sagt Reinwald. „Wenn ich Laubbäume da reinpflanze und sie dann nicht pflege, sind sie innerhalb von zwei Jahren erstickt, weil beispielsweise Brombeeren oder Adlerfarn viel schneller wachsen“, erklärt er. Dazu komme, dass das Wild, wie etwa Rehe, sich auf die neugepflanzten Bäume stürzen würde, da es sonst eben nur Kiefern und Fichten in den Wäldern gebe.

Doch wie schützt man die neu gepflanzten Bäume vor Wild und auch anderen Pflanzen, die sie verdrängen? „Man kann Tieren im Wald nicht einfach kündigen wie Mietern in einem Haus, das kernsaniert werden muss“, macht der Jagdexperte und Biologe deutlich. „Wenn man für den Waldumbau neue Bäume pflanzt, muss man das Gebiet erst mal scharf bejagen und die Jäger müssen sehr präsent sein, um das Wild zu vertreiben, aber man muss an anderer Stelle Rückzugsorte schaffen, wo es Nahrung und Deckung für die Tiere gibt.“ Dafür müssten auch die Waldränder anders gestaltet werden, sodass dort auch Sträucher, Kräuter und Weichholz wachsen, welches die Tiere fressen können.

Dass das in den letzten Jahrzehnten nicht passiert sei, liege daran, dass bei der Förderung von Artenvielfalt in den Wäldern bisher nichts für die Förster rausspringe. „40 Jahre lang sollten Forstbetriebe möglichst wirtschaftlich sein, Arbeitsplätze wurden wegrationalisiert, bundesweit wurden 60 Prozent der Forstwirte entlassen, die bräuchten wir jetzt eigentlich“, sagt Reinwald. „Es müssten jetzt fünf Milliarden Bäume gepflanzt und auch gepflegt werden.“ Dabei müssten alle zusammenarbeiten. Eine Meinung, die auch Feuerökologe Held teilt, der dazu sagt: „Wenn eine Landes­verwaltung so einen Wald umbauen will, dann muss sie natürlich investieren in ihr Personal, in die Jagd, in den Waldbau.“

„Der Wald brennt, weil wir 40 Jahre lang falsche Forstwirtschaft gemacht haben aus heutiger Sicht“, so das Fazit von Reinwald. Um das zu ändern, müsste auch politisch etwas passieren: „Der Forstwirt sollte Geld für die Förderung von Artenvielfalt bekommen, nicht nur für Holzproduktion.“

Von Hannah Scheiwe/RND