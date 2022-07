16-jähriger Nichtschwimmer stirbt bei Badeunfall nahe Aachen

Simmerath. Ein 16 Jahre alter Junge ist in einem Badesee in Simmerath bei Aachen untergegangen und gestorben. Der Jugendliche war am Samstagnachmittag in Begleitung eines Zehnjährigen in das Gewässer im Ortsteil Rurberg gesprungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Beide waren offenbar Nichtschwimmer und drohten unterzugehen. Ersthelfern gelange es nach Angaben des Sprechers, das jüngere Kind zu retten. Der 16-Jährige wurde zwei Stunden später von Tauchern leblos aus dem Wasser geborgen.

Medienberichten zufolge soll das 16-jährige Unfallopfer aus Belgien stammen. Der verunglückte Jugendliche reiht sich damit in eine lange Reihe von Unglücksopfern ein, die in diesem Sommer bei Badeunfällen ums Leben kamen. Erst am vergangenen Wochenende sind gleich mehrere Menschen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen beim Baden ertrunken.

Ein Grund für die häufigen Badeunfälle dürfte die Anzahl der Nicht-Schwimmenden sein: Laut einer Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2017 konnten fast 60 Prozent der 10-Jährigen nicht sicher schwimmen. Insgesamt knapp jeder zweite Deutsche bezeichnet sich selbst als unsicheren Schwimmer oder gar Nichtschwimmer (52 Prozent).

RND/dpa