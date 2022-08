Nach der Hitze kommen die Gewitter: Starkregen, Hagel und Sturm über Deutschland

Deutschland steht an diesem Donnerstag der heißeste Tag der Woche bevor. Mancherorts werden bis zu 40 Grad erwartet. Der Allzeit-Wetterrekord von 41,2 Grad wird aber vermutlich nicht gebrochen, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt vom Wetterkontor dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND). Und auf die große Hitze folgt auch gleich die Abkühlung – mit Gewittern, Starkregen, Hagel und Sturm. Es wird ungemütlich.

„Heute Nachmittag geht es im Westen und Nordwesten Deutschlands bereits mit Gewittern und Schauern los“, sagt Schmidt am Donnerstagvormittag (4. August). Welche Regionen am stärksten betroffen sein werden? „Von der Eifel bis zum Münsterland, hoch nach Schleswig-Holstein, ins westliche Niedersachsen und nach Hamburg: Das ist der Streifen, in dem es die stärksten Gewitter geben könnte“, so die Prognose des Wetterexperten.

In der Nacht zögen die Gewitter dann weiter Richtung Südosten. Betroffen von Unwettern seien dann auch der Westen, der Norden, die Mitte Deutschlands und der Nordosten bis nach Berlin – nur Sachsen bleibe zunächst noch verschont. „Dort, wo es in der Nacht noch keine Gewitter gibt, steht eine Tropennacht mit Temperaturen mit mehr als 20 Grad an“, sagt Schmidt. Das betreffe vor allem den Süden und Teile des Ostens Deutschlands.

Gewitter im Süden und Osten am Freitag – auch im Waldbrandgebiet

„Da gibt es dann am Freitag Gewitter.“ Dann werde auch im Waldbrandgebiet in der Sächsischen Schweiz Regen erwartet, der etwas Erleichterung für die Einsatzkräfte bringen könnte. In Berlin, wo aktuell der Grunewald brennt, könnten schon in der Nacht zu Freitag, spätestens aber am Morgen Schauer gegen die Flammen helfen.

Im Westen und Norden Deutschlands werde es hingegen am Freitag nach den Unwettern schon wieder freundlicher mit deutlich niedrigeren Temperaturen um die 20 Grad. „Da haben wir einen Temperatursturz von mehr als zehn Grad“, sagt der Wetterexperte.

Freundliches Wochenende dank Hoch „Oskar“

Am Samstag werden dann in ganz Deutschland Temperaturen von maximal 28 Grad erwartet. „Die große Hitze ist dann erst mal weg“, erklärt Schmidt. Es werde aber recht freundlich, auch am Sonntag mit Temperaturen im Norden zwischen 20 und 25 Grad und im Süden bis zu 30 Grad. Das verdanken wir Hoch „Oskar“, so der Meteorologe. Das Hoch bringe dann auch am Anfang nächster Woche sommerliches Wetter.

Von Hannah Scheiwe/RND