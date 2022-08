Nach Messerattacke auf offener Bühne: Autor Salman Rushdie in Krankenhaus geflogen

Chautauqua. Der Autor Salman Rushdie (75) ist bei einer Veranstaltung im US-Staat New York auf der Bühne niedergestochen worden. Wegen seines Werks „Die satanischen Verse“ war er vom Iran einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte.

Rushdie wollte in Chautauqua gerade einen Vortrag beginnen, als er angegriffen wurde. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AP sah, wie ein Mann die Bühne stürmte und auf Rushdie einstach. Der Autor wurde zu Boden gedrückt oder stürzte zu Boden, der Angreifer wurde festgenommen. Der Schriftsteller wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Über Rushdies Zustand war zunächst nichts bekannt.

Rushdie wurde laut Polizeiangaben am Hals verletzt

Nach Angaben der New York State Police wurde Rushdie mit einem Messer attackiert. „Am 12. August 2022 gegen 11 Uhr rannte ein männlicher Verdächtiger auf die Bühne und griff Rushdie und einen Interviewer an“, heißt es in einer Mitteilung. Er habe eine Stichwunde am Hals, teilten die Beamten mit.

Die „New York Times“ zitierte eine Zeugin: „Es gab nur einen Angreifer“. Und weiter: „Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu.“ Polizei und medizinische Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Ein online gepostetes Video zeigt Teilnehmer, die unmittelbar nach dem Vorfall auf die Bühne stürmen. Der Angreifer soll von den Einsatzkräften gefesselt worden sein.

Ajatollah Chomeini erließ 1989 Fatwa gegen den Autoren

Rushdies Buch „Die Satanischen Verse“ sind im Iran seit 1988 verboten. Das Werk gilt vielen Muslimen als blasphemisch. 1989 erließ der verstorbene Oberste Geistliche im Iran, Ajatollah Ruhollah Chomeini, die Fatwa. In dem Land wurden mehr als drei Millionen Dollar Belohnung für die Tötung Rushdies ausgesetzt. Die iranische Regierung hat sich allerdings seit Langem von Chomeinis Fatwa distanziert.

Rushdie hat die Drohung 2012 abgetan und erklärt, es gebe keine Hinweise darauf, dass Menschen an der Belohnung interessiert sein könnten. Auch nach Angaben seines Verlags aus dem vergangenen Jahr hätte die Fatwa des Ajatollahs für Rushdie inzwischen längst keine Bedeutung mehr. Er sei nicht mehr eingeschränkt in seiner Bewegungsfreiheit und brauche auch keine Bodyguards mehr. Die Jahre des Versteckens gingen jedoch nicht spurlos an ihm vorüber. Er verarbeitete diese Zeit in der nach seinem Aliasnamen benannten Autobiografie „Joseph Anton“ aus dem Jahr 2012.

Geboren wurde Rushdie im Jahr der indischen Unabhängigkeit 1947 in der Metropole Mumbai (damals Bombay). Er studierte später Geschichte am King‘s College in Cambridge. Rushdies zweiter Roman „Midnight‘s Children“ („Mitternachtskinder“) gewann 1981 den Booker Prize. Mit dem Werk gelangte der Schriftsteller, dessen Stil als magischer Realismus bezeichnet wird, zu Weltruhm.

