Nach Tod von Naomi Judd: Familie will Polizeiberichte unter Verschluss halten

Nashville. Die Familie der verstorbenen Country-Sängerin Naomi Judd will Polizeiberichte zu ihrem Tod unter Verschluss halten. Judds Ehemann Larry Strickland und ihre Töchter Ashley und Wynonna Judd beantragten am Freitag (Ortszeit), dass auch während der Ermittlungen gemachte Aufnahmen der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht werden. Diese enthielten Video- und Audiointerviews mit Familienangehörigen direkt nach Judds Tod, gaben sie an. Sollten sie zugänglich gemacht werden, würde das „irreparable Schäden“ verursachen, argumentierte die Familie.

Die 76-jährige Sängerin war am 30. April im US-Staat Tennessee gestorben. Tochter und Schauspielerin Ashely Judd gab an, ihre Mutter habe Suizid begangen. Die Familie gab an, Naomi Judd sei an psychischer Krankheit gestorben.

RND/AP