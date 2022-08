Das Rätsel von der Oder: Warum sterben Tausende Fische?

Das Fischsterben in der Oder bleibt ein Rätsel: Noch immer steht nicht fest, was genau das massive Sterben der Tiere im deutsch-polnischen Grenzfluss verursacht hat. Die Behörden in Brandenburg wussten vom Fischsterben erst, als es zu spät war. Nun wollen Deutschland und Polen enger zusammenarbeiten. In Warschau wird indes ein Umweltverbrechen vermutet. Was ist in der Oder passiert? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Seit wann ist das Fischsterben bekannt?

Am 9. August hatte das Brandenburger Umweltamt erste Hinweise auf eine Umweltverschmutzung in der Oder erhalten. Ein Schiffsführer hatte das massive Fischsterben beim Landeslabor Berlin-Brandenburg gemeldet. Aus Polen seien hingegen keine Informationen an die Behörden in Deutschland übermittelt worden - erst als bereits Tausende Fische auf der Oder trieben. Dort hatte es nach Regierungsangaben allerdings bereits Ende Juli Hinweise gegeben, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben.

Was wissen wir über die Ursache für das Fischsterben?

Anhand von aktuellen Labortests aus Polen ist ein hoher Salzgehalt in der Oder nachgewiesen worden, wo zahlreiche Fische gestorben sind. Schwermetalle oder erhöhte Quersilberwerte wurden zuvor als Gründe für das Fischsterben ausgeschlossen. Das erklärte am Samstag die polnische Umweltministerin Anna Moskwa.

Auch Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel stellte zuletzt „sehr stark erhöhte Salzfrachten“ fest, die im Zusammenhang mit dem Fischsterben stehen könnten. Der Begriff Salzfrachten bezeichnet im Wasser gelöste Salze. „Nach jetzigen Erkenntnissen wird es jedoch nicht ein einziger Faktor sein, der das Fischsterben in der Oder verursacht hat“, hieß es in einer Mitteilung. Die Ergebnisse seien aber „noch nicht voll aussagefähig und nicht abschließend“, hieß es. Weitere Untersuchungsdaten soll es in der kommenden Woche geben.

Spekuliert wird, dass Chemieabfälle verantwortlich für die organische Verschmutzung in der Oder seien könnten. „Es ist wahrscheinlich, dass eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gekippt wurde, und das in voller Kenntnis der Risiken und Folgen“, sagte Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki am Freitag. Ermittlungen wegen eines Umweltverbrechens liefen bereits.

Wo läuft die Oder entlang?

Die Oder entspringt in Tschechien, fließt durch Polen und bildet einen Teil der Grenze zwischen Polen und Deutschland in Brandenburg. Zu den größten Städten, die an der Oder liegen, zählen Frankfurt (Oder) und Schwedt.

Der 840 Kilometer lange Fluss mündet durch das Stettiner Haff und um die Inseln Usedom und Wolin herum in die Ostsee.

Fischsterben in der Oder: Welche Gebiete sind verseucht?

Am Dienstag rechnete das Land Brandenburg mit Auswirkungen bis Schwedt im Nordosten Brandenburgs. Mittlerweile rechnet auch Mecklenburg-Vorpommern mit einer Umweltbelastung im polnischen Stettin. Dort mündet die Oder in die Ostsee. Damit sind sämtliche Gebiete in Brandenburg an der Oder von den Umweltverschmutzung betroffen. Dem Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern zufolge sind bisher keine Fischkadaver im deutschen Teil des Stettiner Haffs entdeckt worden.

Laborergebnissen zufolge sei bereits am 8. August eine „starke Welle organischer Substanzen durch Frankfurt (Oder)“ gegangen, die sich flussabwärts fortsetze, heißt es aus Potsdam. Die Wasserwelle soll einer Höhe von etwa 30 Zentimetern entsprochen haben – das lässt auf eine riesige Menge an Verunreinigung schließen.

Ist die Ostsee auch vom Fischsterben betroffen?

Die Landesregierung in Schwerin rechnet mit Auswirkungen des Fischsterbens in der Oder auf die Ostsee. Das Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich zuletzt besonders besorgt um das Stettiner Haff vor der Ostsee: Schwerin erklärte zuletzt, dass die Odermündung nahe Stettin (Polen) sowie der vorpommersche Teil des Stettiner Haffs bereits am Wochenende von einer Belastung betroffen sein könnten.

Das Ministerium von Till Backhaus (SPD) rief daher die Anlieger vorsorglich dazu auf, auf das Fischen in und die Wasserentnahme - unabhängig von der Nutzung - aus dem Gewässer zu verzichten. Die zuständigen Behörden in Mecklenburg-Vorpommern bereiten demnach aktuell Gewässer- und Fischproben vor.

Ist das Schwimmen und Angeln in der Oder noch möglich?

Das Land Brandenburg rät vom Schwimmen und Angeln in der Oder deutlich ab: „Solange die Ursache noch nicht geklärt ist, bitten wir die Anwohnerinnen und Anwohner weder im Fluss zu schwimmen noch Fische aus der Oder zu verzehren oder Tiere ans Wasser zu lassen“, erklärte der brandenburgische Umweltminister Alex Vogel zuletzt. Die Warn-App NINA warnt auch vor dem Angeln in Nebengewässern der Oder.

Was geschieht mit den toten Fischen?

Die Kadaver sind nach Angaben der uckermärkischen Kreisverwaltung in eine Verbrennungsanlage gebracht worden. Das berichtete am Sonntag die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ). Die Fische würden in einer vom Landesumweltamt zugelassenen Anlage entsorgt, sagte die Sprecherin der Kreises, Ramona Fischer. Die Verbrennungsanlage liegt in Schwedt auf dem Gelände der Raffinerie PCK.

Was sind die Folgen für die Umwelt?

Die Folgen für die Tier- und Umwelt sind noch nicht absehbar. Polen spricht von Schäden in Millionenhöhe. Naturschützer bangen seit Beginn des Fischsterbens besonders um den Nationalpark Unteres Odertal. Im Nationalpark an der Oder zwischen Polen und Deutschland sind normalerweise Paddler, Angler und auch Vogelkundler unterwegs. Doch jetzt dürfte der Naturtourismus stark leiden, so die Befürchtungen. Vor jeglichem Kontakt mit dem Flusswasser wird gewarnt.

„Die Auswirkungen sind einfach furchtbar“, erklärte der Nationalpark weiter. Über die gesamte Strombreite habe man tote Fische treiben sehen. Betroffen seien etwa Zander, Welse, Gründlinge und Steinbeißer. Seeadler und andere Vögel könnten Gift durch die toten Fische aufnehmen. Der Nationalpark Unteres Odertal verbindet Polen und Deutschland - er zählt zu den artenreichsten Lebensräumen in Deutschland.

Wie reagiert die deutsche Politik?

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) zeigte sich nach den ersten Berichten über das Fischsterben besorgt. „Das Fischsterben in der Oder erschüttert und besorgt mich sehr“, sagte die Grünen-Politikerin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Hier bahnt sich eine Umweltkatastrophe an.“ Lemke besuchte am Samstag die Einsatzkräfte an der Oder, um sich ein Bild von der Lage zu machen. „Das immer noch bestehende Unwissen über das Ausmaß der Katastrophe, die Länge sowie die Folgen für die Nahrungskette und die Natur, das treibt mich massiv um“, hatte sie dort gesagt.

Die Grünen-Politikerin bedankte sich auch bei den Freiwilligen, die im Oder-Grenzgebiet am Samstag tonnenweise tote Fische einsammelten. Gleichzeitig gestand sich Lemke auch Fehler bei der Aufklärung des Fischsterbens ein. „Die Frage der deutsch-polnischen Zusammenarbeit hat an dieser Stelle ganz offensichtlich nicht funktioniert“, sagte die Ministerin. „Sonst hätten wir früher Informationen erhalten, zumindest das Land Brandenburg oder auch die Anrainerkommunen.“ Lemke kündigte zuletzt eine intensive Zusammenarbeit mit Polen an, um das Fischsterben aufzuklären.

Auch aus den Reihen der Grünen in Brandenburg wurde deutliche Kritik an den polnischen Behörden laut. Für den Grünen-Fraktionsvorsitzenden im brandenburgischen Landtag, Benjamin Raschke, habe die Informationskette aus Polen versagt. Wenn bei einer ökologischen Katastrophe einfache Meldeketten nicht funktionierten, gebe es grundsätzlichen Gesprächsbedarf, sagte Raschke am Freitag.

Der Bundestagsabgeordnete der Linken, Christian Görke, hat vom Bund finanzielle Hilfen für die vom Fischsterben betroffenen Städte und Betriebe entlang der Oder gefordert. Görke sagte, neben der Bewältigung der Umweltschäden brauche es gerade jetzt klare Zusagen für Hilfsmaßnahmen gegenüber den Städten und Landkreisen sowie den Fischerei- und Landwirtschaftsbetrieben. „Insofern erwarte ich, dass die Bundesregierung und speziell die Bundesumweltministerin, sich klar zu finanziellen Hilfen gegenüber den Betroffenen bekennt und unbürokratisch ausreicht.“

Wie reagiert die Politik in Polen auf das Fischsterben?

Polnische Behörden hatten nach Regierungsangaben bereits Ende Juli Hinweise, dass in dem Fluss massenweise verendete Fische treiben. Nun stehen Regierung und Behörden in der Kritik, gezögert zu haben. Am Freitagabend entließ Regierungschef Mateusz Morawiecki deshalb die Leiter der Wasserbehörde und der Umweltbehörde. Er selbst habe erst am Mittwoch von dem massiven Fischsterben erfahren. „Ich wurde auf jeden Fall zu spät informiert.“

Polens Regierung vermutet, dass der Fluss mit Chemieabfällen vergiftet wurde. Die polnische Polizei hat eine Belohnung von umgerechnet 210.000 Euro für die Aufklärung ausgesetzt. Nach Angaben des Innenministeriums in Warschau sind derzeit 2000 Polizisten, mehr als 300 Feuerwehrleute sowie 200 Soldaten an den Ufern der Oder im Einsatz. Sie helfen bei der Bergung verendeter Fische und warnen Bürger vor Kontakt mit dem Wasser.

RND/hyd mit Agenturmaterial

