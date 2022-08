Afghanin berichtet von traumatischer Verfolgung durch Taliban: „Sie wollten meinen Bruder ermorden“

Bilder von chaotischen Szenen am Flughafen Kabul gingen im August 2021 um die Welt. Nach rund 20 Jahren des bewaffneten Widerstands übernahmen die Taliban wieder die Macht in Afghanistan. Seitdem hat sich das Leben vieler Menschen dort sehr verändert. Besonders die Freiheiten und Rechte der Frauen haben sich unter den Geboten der Islamisten deutlich verschlechtert, viele müssen sich vor der Taliban verstecken und wollen aus dem Land fliehen.

Marziya Ahmadi ist in Afghanistan aufgewachsen und lebt seit knapp sieben Jahren in Deutschland. Seit März arbeitet sie für den Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein in Kiel. Ihre Familie wohnt weiterhin im westlichen Afghanistan, in der Stadt Herat. Im Interview mit den Kieler Nachrichten erzählt Ahmadi, wie sie die Situation in ihrem Heimatland erlebt.

Frau Ahamdi, wie haben Sie die Machtübernahme der Taliban vor einem Jahr erlebt?

Marziya Ahmadi: Bevor Kabul eingenommen wurde, hat der Krieg in den Provinzen begonnen und auch Herat war betroffen. Meine Familie hat angerufen, hat gesagt, dass die Taliban jede Minute in die Stadt kommen könnten, sie fühlten sich unsicher. In diesen Tagen hatte ich keinen ruhigen Moment. Tagsüber rief ich an, fragte, wie es meiner Familie geht, ob sie in Sicherheit sind, ob es Hoffnung gibt. Und in der Nacht habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich helfen kann. Aber ich konnte nicht viel tun. Ich konnte nur schreiben, die Menschen ermutigen, die Hoffnung nicht aufzugeben, Widerstand zu leisten. Viele wollten sich wehren, aber gegen eine so große Armee waren sie machtlos.

Wie ging es für Ihre Familie weiter?

Ein, zwei Wochen nach der Machtübernahme haben die Taliban die Wohnungen durchsucht und geschaut, wer Waffen hat, wer vorher in der Region als Soldat gearbeitet hat. Meine Eltern hatten Angst um meinen Bruder, der für die Menschenrechte gekämpft hat. Sie wollten, dass er sich versteckt. Trotzdem musste er einmal etwas besorgen und gelangte in die Hände der Taliban. Sie haben seinen Fuß schwer verletzt. Das Signal war klar: Wir haben dich. Sie ließen ihn liegen und wollten wiederkommen, um ihn zu überfahren, zu ermorden. Zum Glück kam jemand kam vorbei, der meinem Bruder half und ihn mitnahm. Jetzt kann er nicht mehr richtig laufen. Er ist erst 27 Jahre alt, es ist für meine Familie sehr traurig. Aber er ist zum Glück noch am Leben.

Hat Ihre Familie versucht zu fliehen?

Ja, sie wollten fliehen, wegen meines Bruders. Er kann nicht sein ganzes Leben versteckt im Keller verbringen, will irgendwann raus, arbeiten. Aber wenn er rausgeht, kostet es ihm wahrscheinlich das Leben. Die Flucht war leider nicht möglich, mein Bruder hat es aufgrund der Verletzung nicht geschafft. Deswegen sind er und meine Eltern noch immer in Afghanistan.

Wie geht es Ihnen damit?

Ich träume jeden Tag davon, dass etwas passiert, dass ich meiner Familie helfen kann. Obwohl ich hier mein eigenes Leben habe, sind meine Gedanken ständig dort. Ich wünsche mir endlich ein vernünftiges, einfaches und klares Aufnahmeprogramm, damit wir wissen, wer und wie viele nach Deutschland kommen dürfen. Ich habe selbst versucht, meine Familie hierherzuholen, habe Dokumente bei der Behörde eingereicht. Dann kam eine E-Mail, dass die Daten gespeichert wurden. Seitdem ist nichts mehr passiert.

Was macht es mit einem Land, wenn die Taliban die Macht übernehmen und das bestehende Rechtssystem quasi abschaffen?

Wir reden bei den jüngeren Menschen über eine Generation, die mit Hoffnung aufgewachsen ist. Wir haben uns so gewünscht, dass die Lage in Afghanistan stabil wird, wir zur Schule und Uni gehen dürfen und dann eine bessere Zukunft mit Sicherheit und Geborgenheit haben können. Ab und zu gab es in Afghanistan natürlich auch Unsicherheit, aber nicht so schlimm wie im Moment. Als die Taliban nochmal nach 20 Jahren die Macht übernommen haben, waren alle Hoffnungen weg. Die Menschen sagen, dass sie 20 Jahre für nichts gekämpft haben. Das ist wie ein Gebäude, das du baust, aber das Fundament ist so schwach, dass ein kleiner Wind alles zusammenstürzen lässt. Das passiert gerade mit meinem Land. Niemand denkt, dass nochmal etwas Gutes passieren kann.

Sie arbeiten für den Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. Ihre Geschichte ist wahrscheinlich kein Einzelfall.

Das stimmt, ich höre ständig andere Geschichten, die so schlimm oder sogar noch schlimmer sind als meine. Man fühlt sich so machtlos. Ich kann mir kaum vorstellen, wie es beispielsweise für Frauen ist, die vorher in der Uni waren, die die Hoffnung hatten, Geld zu verdienen. Jetzt müssen sie zu Hause bleiben und ihr Gesicht verdecken. Es ist so unfair: Du musst etwas tragen, was du nicht möchtest. Die Taliban wollen nicht verstehen, dass wir Menschen sind, egal ob Mann oder Frau. Wir sollten das Leben genießen und uns nicht verstecken müssen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?

Zuerst wünsche ich mir, dass es endlich ein vernünftiges und konkretes Aufnahmeprogramm gibt. Und ich wünsche mir, dass die anderen Länder die Taliban nicht akzeptieren – denn dann wäre diese Herrschaft endgültig gefestigt.

Es berichtete zuerst die Kieler Nachrichten .

