Gaspreisschock: Rentnerin soll pro Monat statt 295 nun 1385 Euro zahlen

Leipzig. Seit Wochen wird darüber spekuliert, wie viel Geld Erdgas Verbraucherinnen und Verbraucher ab Herbst kosten wird. Jetzt hat der erste Versorger aus Leipzig seine Kundinnen und Kunden über die Höhe ihrer künftigen Abschlagszahlungen informiert: Das Unternehmen Mitgas hebt seine Preise demnach um fast 500 Prozent an. Eine Rentnerin in Leipzig muss deshalb für ihr Eigenheim ab dem 1. Oktober 1385 Euro zahlen – pro Monat!

Das Schreiben von ihrem Erdgasversorger Mitgas, das Inge-Maria Noack (77) am Dienstag in ihrem Briefkasten fand, begann so: „Heute informieren wir Sie über die Entwicklung der Erdgaspreise. Wie Sie in den Medien verfolgen konnten, herrscht an den Energiebeschaffungsmärkten derzeit eine außerordentliche Preissituation. Geänderte Beschaffungs- und Vertriebskosten sowie die Erhöhung des CO2-Preises wirken sich auf unsere Preiskalkulation aus.“ Deshalb passe Mitgas zum 1. Oktober die Preise an.

Aufgrund des Vorjahresverbrauches hatte Mitgas erst im Juni den monatlichen Abschlag der Rentnerin auf 295 Euro (von bis dahin 330 Euro) gekürzt. Dieser Preis sollte eigentlich bis Juni 2023 gelten.

Nun der Schock: Ab Oktober verlangt der Gaslieferant von der Witwe jeden Monat 1385 Euro – und endet mit dem Hinweis: „Sie haben das Recht, ohne Einhaltung einer Frist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen.“

„Jetzt habe ich Angst vor der Zukunft“

Inge-Maria Noack hat zwar nicht damit gerechnet, dass es bei den ursprünglich angekündigten 295 Euro bleiben würde. „Ich verfolge ja auch die Nachrichten und hatte schon befürchtet, dass es teurer wird. Das Doppelte hätte ich ja noch eingesehen. Aber doch nicht das Fünffache!“ Von 6,53 Cent pro Kilowattstunde ist der Gaspreis auf 25,41 Cent gestiegen, dazu kommt noch eine Grundgebühr. Ob in dem Preis schon die Gasumlage von 2,41 Cent pro Kilowattstunde enthalten ist, die die Bundesregierung am Montag verkündet hat, ist unklar. Auf eine Anfrage der „Leipziger Volkszeitung“ reagierte Mitgas am Mittwoch nicht.

In dem 180-Quadratmeter-Eigenheim, das Inge-Maria Noack und ihr vor vier Jahren verstorbener Ehemann 1993 in Leipzig-Hohenheida gebaut haben, wohnt die heute 77-Jährige mit einem Mieter. „Bis jetzt“, sagt die frühere Chefsekretärin am Uniklinikum, „bin ich mit der Rente ausgekommen. Ich konnte alles bezahlen, habe keine Schulden gemacht und am Monatsende auch immer noch etwas zur Seite legen können. Doch jetzt habe ich Angst vor der Zukunft.“

Strompreiserhöhung steht auch noch bevor

Denn es ist ja nicht nur Erdgas, das immer teurer wird. Auch Lebensmittel kosten mehr, bei Strom und Wasser wisse man noch gar nicht, was auf die Bürger zukommt. „Wenn auch noch der Strom um das Fünffache steigt“, sagt Noack, „dann weiß ich wirklich nicht, wovon ich die Rechnungen bezahlen soll.“ Ihre Rente reiche dann jedenfalls nicht mehr. Und wie lange sie mit Ersparnissen über die Runden kommt, ist ungewiss. „Niemand weiß, wie lange diese Krise noch geht.“

Sie werde versuchen, den Gasverbrauch im Haus zu reduzieren, die Heizung im Wohnzimmer dann auf nur noch 22 Grad Celsius runterzudrehen. Beim Strom spare sie längst schon, wo sie kann. Die Waschmaschine läuft schon lange nur noch einmal pro Woche. Nur für die Wäsche nutzt sie noch den Trockner, weil sie die aufgrund ihrer Gehbeschwerden nicht mehr zum Trocken aufhängen kann. Das Schwimmbecken haben sie in diesem Jahr gar nicht erst aufgestellt. Statt täglich werden die Pflanzen im Garten nur noch alle drei Tage gegossen. „Ich liege nachts oft wach, weil ich nicht schlafen kann“, erzählt die Frau, „dann schalte ich die Lampe ein und lese. Darauf werde ich wohl künftig auch verzichten müssen.“ Dann kommen die Sorgen vor der Zukunft wohl umso mehr.

„Staat sollte sein Volk nicht in den Ruin treiben“

Inge-Maria Noack hat im ihrem Leben schon viele Kämpfe ausgefochten. Sie hat jahrelang gegen den Fluglärm gekämpft, der sie schon viele Nächte um den Schlaf gebracht hat. Jetzt will sie an die Bundesregierung schreiben. „Wenn sich nicht bald etwas ändert, dann wird die Situation hier in Deutschland für viele Menschen ausweglos. Die Verzweiflung darüber, in hohem Maße verschuldet zu sein, treibt sie vielleicht in den Tod. Der Staat sollte für sein Volk da sein und es nicht an den Rand des Ruins treiben.“

Der Staat, so Inge-Maria Noack, habe immer an seine Bürgerinnen und Bürger appelliert, sie sollen für das Alter vorsorgen. „Genau das haben wir getan und ein Haus gebaut. Und was hat es uns gebracht: Sorgen und Angst. So habe ich mir mein Alter nicht vorgestellt.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Klaus Staeubert/RND