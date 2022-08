Idris Elba: „Afrika ist ein Ort der Hoffnung“

Gegensätze liebt er: Idris Elba verkörperte genauso einen Drogen­dealer in der TV‑Serie „The Wire“ (2002–2004) wie den Freiheits­kämpfer „Nelson Mandela“ (2013), den genialen Polizisten „Luther“ (2010–2019) und den brutalen ghanaischen Kommandanten in „Beasts of No Nation“ (2015). Und dann ist da noch die Rolle, für die er angeblich ganz oben auf der Liste steht: als nächster James Bond. In „Beast“ (Kinostart: 25. August) begibt sich Elba nun als Witwer mit zwei Töchtern auf eine blutige Safari in Südafrika. Sein mordlustiger Gegenspieler: ein Löwe.

Herr Elba, glauben Sie, dass Kino­zuschauer nach Ihrem aktuellen Thriller „Beast“ noch Lust auf eine Safari in Südafrika haben?

Auf jeden Fall! Es soll sich bloß niemand abschrecken lassen, nach Südafrika zu reisen. Aber ich verstehe, was Sie meinen: Dieser Film ist nicht unbedingt eine Postkarte für den Tourismus. Die Schönheit Afrikas kommt trotzdem zur Geltung – auch wenn ein Löwe in dem Film herumstreunt, den wir „Biest“ getauft haben.

Bedauert die südafrikanische Regierung inzwischen, den Film über einen menschen­mordenden Löwen unterstützt zu haben?

Warum sollte sie das bedauern? Jeder Film, der in Südafrika produziert wird, ist ein guter Film für das Land. Dieser Film ist ein Thriller, gemacht, um der Wirklichkeit für eine kurze Zeit zu entfliehen.

Was haben Sie in „Beast“ über Wilderei gelernt?

Dass Wilderei ein wirklich großes Problem überall in der Welt ist, besonders in Afrika. In dem Geschäft steckt unglaublich viel Geld. Und auch wenn Wilderer es nur auf ein bestimmtes Tier abgesehen haben, endet es meist mit der Tötung von vielen. Das hängt mit den Methoden zusammen, mit denen sie vorgehen. Deshalb war es uns wichtig, dass das Publikum versteht, warum der Löwe so geworden ist.

Warum wird er zum Biest?

Normalerweise jagt ein Löwe keine Menschen, die interessieren ihn nicht. Aber in diesem Fall kann der Löwe nicht zurück, sein Rudel gibt es nicht mehr. Es wurde von Wilderern getötet. Der Löwe kann sich aber auch keinem anderen Rudel anschließen. Er hungert, denn männliche Löwen jagen nicht. Normalerweise tun das die Weibchen. In diesem Moment werden Menschen zu seiner Beute – wenn so etwas überhaupt einmal passiert.

Wie nah kamen Sie Löwen bei den Dreharbeiten?

Wir haben gar nicht mit echten Löwen gearbeitet. Unser Löwe stammte aus dem Computer. Aber wir hatten gewissermaßen einen Vergleichslöwen, der hin und wieder für Aufnahmen zu Besuch kam. Wir hatten ganz spezielle Anforderungen, was das Licht betrifft. Wir mussten deshalb wissen, welche Auswirkungen dieses Licht auf das Fell und die Bewegungen unseres computer­generierten Löwen hat.

Hätten Sie lieber mit einem echten Löwen vor der Kamera gestanden?

Nein.

Waren Sie jemals selbst auf einer Safari?

Löwen habe ich in Tansania gesehen – herrliche Tiere und ein wundervolles Erlebnis.

Werden Tiere in Naturparks manchmal mehr beschützt als die Menschen, die dort leben? In der Serengeti zum Beispiel mussten die Menschen weichen.

Ich kann das nicht wirklich einordnen. Aber ich kann Ihre Beobachtung nachvollziehen.

Sie selbst wurden in London geboren, Ihre Eltern kommen aus Westafrika, aus Ghana und Sierra Leone. Sie haben Nelson Mandela auf der Leinwand gespielt: Haben Sie seitdem eine besondere Beziehung zu Südafrika?

Nelson Mandela ist gewissermaßen ein heiliger Teil meines Lebens, sowohl meines persönlichen als auch meines beruflichen. Ich hatte das Privileg, ihn spielen zu dürfen. Das war eine wirkliche Bereicherung für mich. Mandela ist für Südafrika eine Leitfigur. Jedes Mal, wenn ich dorthin fahre, ist das für mich etwas Besonderes. Ich glaube sogar, dass mich manche Südafrikaner für einen Landsmann halten. Ein gutes Gefühl.

Südafrika kämpft heute mit so vielen Problemen, mit Korruption und Kriminalität: Was ist in dem Land nach Mandelas Tod schief­gelaufen?

Ich glaube, dass Südafrika ein fortschrittliches afrikanisches Land ist. Es hat sich in vielerlei Hinsicht entwickelt. Es gibt immer noch diese Wahrnehmung von Reich und Arm – so wie fast überall in der Welt. Besucher heißen die Südafrikaner mit viel Wärme willkommen. Und was die Kinoindustrie betrifft: Da ist Südafrika ganz vorn dran. Es gibt tolle Studios und tolle Filmcrews. In diesem Bereich wird wirklich hart gearbeitet.

Hat sich der Blick des Westens auf Afrika im 21. Jahrhundert verändert? Oder spüren Sie noch kolonialistische Anwandlungen heraus, wenn dauernd von Afrika als Kontinent der Verzweiflung und der Krisen die Rede ist?

Aus meiner persönlichen Perspektive – also von jemandem, der im Westen aufwuchs – ist Afrika ein Ort der Hoffnung und des Fortschritts. Die Menschen haben viel gelernt vom Westen und gehen nun ihren eigenen Weg. Ich bin ziemlich klar im Camp Hoffnung zu Hause.

Sie sind Botschafter der Vereinten Nationen für den Internationalen Fonds für landwirt­schaftliche Entwicklung: Wie schwer hat Corona das Leben der Bauern in Afrika getroffen?

Es ist nach wie vor eine herausfordernde Situation. Die Kleinbauern brauchen so viel Unterstützung, wie sie nur kriegen können. Es geht für sie nicht nur darum, selbst genug zum Leben zu haben. Es geht auch darum, den Rest der Welt zu versorgen. 60 Prozent der Nahrung, in deren Genuss der Westen kommt, stammt von Kleinbauern, die genug produzieren, um einen Teil davon zu verkaufen. Dieses Versorgungs­netz­werk ist aber nicht besonders gut organisiert. Das UN‑Programm unterstützt Regierungen, in Kleinbauern zu investieren und das System zu stabilisieren.

Mit welchem Erfolg?

Im Moment geht eine Nahrungs­mittel­krise um die Welt – zusammen mit der Debatte ums Klima. Das ist nicht gut. Wir müssen den Kleinbauern Aufmerksamkeit schenken. Von ihnen bekommen wir unsere Nahrung.

Das tun wir nicht in ausreichendem Maße?

Die großen kommerziellen Landwirt­schafts­unternehmen kommen klar. Aber die kleinen Bauern sind diejenigen, die am meisten strampeln müssen, wenn es um Klima­veränderung und ständige Wetter­umschwünge geht. Für sie erheben meine Frau Sabrina und ich unsere Stimmen. Und manchmal sammeln wir auch Geld.

Von Stefan Stosch/RND