Singapur: Sex zwischen Männern bald nicht mehr strafbar

In Singapur soll Geschlechtsverkehr zwischen Männern künftig nicht mehr strafbar sein. Ministerpräsident Lee Hsien Loong kündigte bei einer Rede am Sonntag an, ein Gesetz aus der Kolonialzeit aufzuheben, um damit die Rechtslage in Singapur an „zeitgemäße gesellschaftliche Modelle anzupassen“. Das sei der richtige Weg, den nun auch die meisten Bewohnerinnen und Bewohner Singapurs mittragen würden.

Gleichzeitig will der Stadtstaat aber an der traditionellen Definition der Ehe als Bund zwischen Mann und Frau festhalten. Mit einer Verfassungsänderung solle gewährleistet werden, dass niemand ein verfassungsmäßiges Recht auf gleichgeschlechtliche Ehen einklagen könne, sagte der Regierungschef in seiner Rede, die er jedes Jahr wenige Wochen nach dem Nationalfeiertag hält.

RND/AP

