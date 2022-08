„Absoluter Glücksrausch“: Helene Fischer dankt Fans nach Konzert – und macht mysteriöse Ankündigung

Vor mehr als 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ist Helene Fischer am vergangenen Samstag in München aufgetreten, es war das bisher größte Konzert des Schlagerstars und 2022 das einzige Deutschland-Konzert. Bei Instagram dankt die 38-Jährige jetzt ihren Fans – und lässt diese über eine mysteriöse Ankündigung rätseln.

„Ich bin immer noch am Verdauen, Regenerieren und Realisieren, was ich am Samstag durch euch erleben durfte. Es war unbeschreiblich! Was ihr alles auf euch genommen habt, um mich, diese Show, dieses Spektakel mitzuerleben, hat mich an diesem Abend oftmals berührt und demütig gemacht“, schreibt Helene Fischer zu einem bei Instagram veröffentlichten Video und spielt damit auf die Wetterbedingungen vor dem Konzert an – über München waren am späten Nachmittag sintflutartige Regenfälle niedergegangen.

Weiter schreibt die Sängerin: „130.000 Seelen sind zusammen gekommen, um endlich wieder das Leben zu zelebrieren – UND WIE!!! Das haben wir alle so dringend gebraucht – Emotionen, Musik, Freiheit! Ich bin zutiefst dankbar für diesen weiteren Meilenstein in meiner Karriere und bedanke mich gerne immer wieder bei euch, da ihr uns (auf der Bühne) in einen absoluten Glücksrausch versetzt habt – wir haben jede Minute mit euch genossen!“

Helene Fischer: „But more in the next few days“

Zum Schluss dankt Fischer allen, die die Show in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hätten – und beendet den Post dann mit einem Satz, der ihre Fans rätseln lässt: „But more in the next few days …“, schreibt die Schlagersängerin (zu Deutsch: „Aber mehr in den nächsten Tagen …“.

In den Kommentaren berichten viele Fans, wie großartig sie das Konzert fanden – und fragen sich, was Fischer mit der Ankündigung meinen könnte. Sie werden sich bis zur Auflösung wohl noch ein paar Tage gedulden müssen.

RND/seb

Laden Sie sich jetzt hier kostenfrei unsere neue RND-App für Android und iOS herunter