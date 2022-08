Drohende Abschiebung nach 35 Jahren: „Ich erzähle euch alles“

Chemnitz. Er sei müde, sagt Pham Phi Son. Man möge doch bitte morgen wiederkommen. Gegen 17 Uhr wäre gut. Ach, vielleicht besser noch später.

Ein kleiner Mann von 64 Jahren mit runden Brillengläsern und zerschlissener Jogginghose steht barfuß in seiner Wohnungstür. Die Augen sind verquollen. Er blinzelt in das helle Treppenhaus. Bis gerade eben war ein Fernsehteam bei ihm. Mitten im Dreh hatte er angefangen zu weinen.

Der Fall Pham bewegt zur Zeit Menschen in ganz Deutschland. Dem Mann, der 1987 als Vertragsarbeiter in die DDR kam und seitdem in Chemnitz lebt, droht die Abschiebung nach Vietnam. Nach 35 Jahren ist er hier nicht mehr willkommen – genau wie seine Frau und seine sechsjährige Tochter, die Emilia heißt und das Land der Eltern nur von Fotos auf dem iPad kennt. Wie kann das nur sein?

Die Sache ist kompliziert. Denn neben dem Schicksal der jungen Chemnitzer Familie steht die Frage, wem dieses Land Ausnahmen genehmigen soll – und wem nicht. Und vor allem: Wer soll es tun? Da öffnet Herr Pham plötzlich doch seine Wohnungstür. „Ich erzähle euch alles“, sagt er.

Pham nimmt einen Job in Vietnam an. Damit beginnen die Probleme

Pham Phi Son, Sohn eines vietnamesischen Offiziers, bekommt 1977, im Alter von 19, eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt, um im Westen des Landes Pol Pots Rote Khmer zurückzuschlagen. So erzählt er seine Geschichte. Noch bevor der Krieg endet, entsendet ihn sein Land als einen von Tausenden in den deutschen Bruderstaat. Als Staplerfahrer kommt er ins Werk Lugau, einer Kammgarnspinnerei in der Nähe der damaligen Karl-Marx-Stadt.

Aus dem Viet Phi Son wird „Kollege Pham“ – so steht es in seinem Vertrag vom 17. Juli 1987. Doch Pham hält es nie lange in einer Abteilung. Nach zwei Monaten wird er versetzt und arbeitet als Automatenspuler. Drei Wochen später wird er Mechaniker. Im Zeugnis eines Deutschkurses, den er kurz nach seiner Ankunft belegt, steht, dass Pham sich zu wenig Mühe gebe. Er falle „durch sein Kaspern negativ auf.“

Nach der Wiedervereinigung schließt die Spinnerei. Pham findet einen Job in der Gastronomie. 1995 wird seinem Restaurant der Mietvertrag gekündigt, weil dort ein Shopping-Center einziehen will. In den folgenden Jahren kocht er in verschiedenen Restaurants, arbeitet als Kundenberater, Kassierer und als Versicherungsberater. 1998 erhält er seine erste Aufenthaltserlaubnis, 2005 wird sie entfristet. 2008 tritt er einen Job bei einer Firma in Hanoi an, die Bio-Gemüse auf den vietnamesischen Markt bringen will.

Wegen des neuen Jobs reist Pham von nun an regelmäßig nach Vietnam. Damit beginnen für ihn Probleme. Denn längere Ausreisen, so will es das Gesetz, muss Pham bei der Ausländerbehörde erklären. Außerdem erhält er in Deutschland Sozialhilfe. Wegen dieser darf er nie grundlos länger als sechs Monate außer Landes bleiben. Als er Anfang 2012 nach Hanoi reist, überschreitet er die Frist. Die Ausländerbehörde klärt ihn damals über seinen Fehler auf.

„Wenn Ihr nicht zurückfliegt, kommt die Polizei zu euch nach Hause“

2014 lernt Pham im Internet die 38-jährige Nguyen Thi Quynh Hoa kennen, eine studierte Betriebswirtin. Sie schicken sich Fotos per Mail, chatten auf Facebook und verlieben sich. Im Dezember 2015 fliegt Pham nach Hanoi. Im grünen Stadtviertel Ba Dinh heiratet er seine Nguyen in einem traditionellen Metallic-blauen Gewand. Statt Flitterwochen lässt Pham sich nach der Hochzeit ins Krankenhaus einweisen.

Von hier an gehen verschiedene Versionen der Geschichte auseinander. Pham berichtet, dass er sich wegen einer Kriegsverletzung behandeln ließ. Im Kampf hätten ihn Metallsplitter im linken Knie verletzt. Bei heißem Wetter und hoher Luftfeuchtigkeit fange die Narbe an zu pochen. Und in Vietnam sei sein Bein derartig angeschwollen, dass er nicht zurückreisen konnte. Doch dann begeht Pham einen Fehler. Anstatt sich bei der Chemnitzer Ausländerbehörde zu melden, ruft er die deutsche Botschaft in Hanoi an. Er möchte wissen, ob er länger als sechs Monate außer Landes bleiben darf. Die Botschaft, so erzählt er es, habe ihm versichert, dass dies kein Problem sei. Er lebe ja lange genug in Deutschland. Doch Pham vergisst zu erwähnen, dass er Arbeitslosengeld bezieht.

Pham nimmt seine Tochter auf den Schoß. Mit einer Spielzeugdigitalkamera fotografiert sie alles, was in der kleinen Wohnung herumsteht. Die Jesus-Figur auf dem Fensterbrett. Den Reiskochtopf der Eltern. Das Alphabet aus bunten Bausteinen. Emilia sagt die ersten zehn Buchstaben auf. Dann geht sie. „Sehr gut, Emilia“, ruft ihr Vater hinterher.

Im Juni 2016 liquidiert das Ausländeramt Chemnitz Phams Aufenthaltserlaubnis. Im Oktober reist er gemeinsam mit seiner Frau wieder ein. Ohne zu ahnen, dass er sich nun illegal in Deutschland aufhält, bekommen die beiden ihre Tochter. Als Pham wegen der Tochter aufs Meldeamt geht, fällt einem Beamten auf, dass er ausreisepflichtig ist. Pham glaubt sich noch genau an dessen Worte zu erinnern: „Du kaufst dir ein Flugticket für Frau und Kind und gehst zurück nach Vietnam“, habe er gesagt. Und: „Wenn ihr nicht zurückfliegt, kommt die Polizei zu euch nach Hause.“

Härtefallkommission „in den sozialen Medien als Nazis und Rassisten angegriffen“

Pham klagt gegen den Chemnitzer Beschluss. Doch sein Rechtsanwalt versäumt im Prozess vor dem Verwaltungsgericht eine Frist. Mit einer Berliner Anwältin zieht er vor das Oberverwaltungsgericht Bautzen. Hier wird sein Fall im September 2017 letztinstanzlich abgelehnt: Er habe sich grundlos zu lange in Vietnam aufgehalten.

In der Gerichtsakte steht außerdem ein entscheidender Vermerk: Pham sei in Hanoi nicht wegen seiner Kriegswunde, sondern einer weit weniger schlimmen Verletzung behandelt worden.

Phams letzte Chance ist im März 2019 die Härtefallkommission des sächsischen Flüchtlingsrates. Eine Runde von Vertretern aus Kirche, Pflege und Landesregierung kann aus „dringenden humanitären oder persönlichen Gründen“ den Innenminister bitten, eine Abschiebung auszusetzen. Doch die Kommission stimmt gegen Pham. Ihre Entscheidungen kommentiert die Kommission nicht. Doch ihr Vorsitzender Geert Mackenroth deutet heute an, dass man sich nicht über das Bautzner Urteil hinwegsetzen wollte. Eine „medizinische Notlage“ hätte die lange Ausreise gerechtfertigt, erklärt Mackenroth in einem Statement. Nicht aber die einfachen „medizinischen Behandlungen“, die Pham in Hanoi durchlief.

Es erschrecke ihn, schließt Mackenroth ab, wie seine Kommission nun „in den sozialen Medien und Mails als Nazis und Rassisten angegriffen“ werde.

Die Familie Pham hätte damit abgeschoben werden können. Tatsächlich stehen eines Tages Behördenvertreter vor ihrer Wohnungstür. Doch niemand macht ihnen auf. Vater, Mutter und Tochter sind bei Freunden im tiefen Westen untergetaucht – in Dinslaken. Pham findet dort einen Job als Koch in einem Asia-Imbiss. Sie bleiben einige Jahre.

Mackenroth: „Sehe Rechtslage nicht wesentlich geändert“

Im März 2022 kehrt die Familie nach Chemnitz zurück. Pham sagt, er wolle, dass seine Tochter in seiner Heimat eingeschult werde. Bei der Ausländerbehörde Chemnitz erhält er im Juli erneut eine Duldung, die bis zum 5. September 2022 gilt. Zum Stichtag muss er im Ausländeramt um eine Verlängerung bitten.

Inzwischen hat der Fall politische Wellen geschlagen. Es sei „unmenschlich“, Pham auszuweisen „nur weil er aus medizinischen Gründen eine Frist nicht einhalten konnte“, sagt die Chefin der sächsischen Grünen, Christin Furtenbacher. „Der Fall liegt nicht auf meinem Schreibtisch“, sagt Innenminister Armin Schuster. Und Geert Mackenroth von der Härtefallkommission, der den Fall auf Schusters Schreibtisch befördern könnte, erklärt: Er sehe die „Sach- oder Rechtslage nicht wesentlich zugunsten des Betroffenen geändert“, weshalb es bei der alten Entscheidung bleibe.

Eine Petition für den Verbleib der Familie erhielt bis Freitagabend fast 80.000 Unterschriften, davon mehr als 17.000 aus Sachsen. Es ist damit möglich, dass sich der sächsische Landtag mit dem Fall befasst.

Phams Tochter Emilia soll nächstes Jahr eingeschult werden. Sie kann schon jetzt fließend lesen und schreiben. Ihr Vater sagt, er wünsche sich, dass sie einmal Bauingenieurin werde. „Sie würde darin sehr gut sein“, sagt er. „Sie würde Deutschland noch schöner machen.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Leipziger Volkszeitung“.

Von Josa Mania-Schlegel/RND