Zwei tote Tiere: Wie gefährlich sind die Hundestrände an der Ostseeküste?

Travemünde. Der Hundestrand im schleswig-holsteinischen Travemünde: etwa 200 Meter lang, 30 Meter breit, entlang des Ufers liegen große Findlinge, die das Areal und das dort beginnende Brodtener Ufer vor den Wellen schützen sollen. Und es gibt einen Hundebadesteg, fast einmalig an der Ostseeküste. 7000 Euro hat er gekostet, vor einem Jahr ersetzte er den alten Holzsteg, der aus Sicherheitsgründen abgerissen werden musste.

Doch dieser Übergang zum Wasser sorgt jetzt für reichlich Ärger – und Trauer bei Hundebesitzern. Vor zwei Monaten kam ein sieben Monate alter Hund ums Leben, als er vom Steg zwischen die Felssteine rutschte und ertrank. Das gleiche Schicksal ereilte am vorigen Dienstag einen anderen Vierbeiner, der ebenfalls vom Steg zwischen die Steine fiel und dort verstarb. Ein Golden Retriever dagegen hatte vor einigen Wochen Glück: Er war zwischen den Steinen eingeklemmt und wurde mithilfe von Feuerwehr und DLRG aus seiner misslichen Lage befreit.

Verein: Steg ist gefährlich für Mensch und Hund

Was ist los am Hundestrand von Travemünde? „Wir sorgen uns um unseren Hundestrand“, sagt die Interessengemeinschaft Travemünder Hundestrand, ein Ableger des Hamburger Vereins Hunde-Lobby. In einem offenen Brief fordert sie den Kurbetrieb und die Stadt zum Handeln auf. Kritisiert wird vor allem der neue Hundebadesteg, der aus Gittersteinplatten besteht, mit einem Handlauf an der rechten Seite. Er sei sowohl für Hunde als auch für Menschen gefährlich, es habe bereits diverse Unfälle gegeben, mit Schnittwunden, Schürfungen und Prellungen. Hunde könnten sich in den Löchern des Stegs ihre Pfoten klemmen. Der Abgang ins Wasser müsse so beschaffen sein, dass ihn Hunde gefahrlos passieren können.

Initiative fordert neuen Hundesteg

„Der Steg ist außerdem einfach zu schmal und gefährlich für Mensch und Tier“, sagt Sprecherin Corina Block-Brietzke. „Wir stellen die Sicherheitsbedingungen infrage, weil es nur einen Handlauf auf einer Seite und auch keine Sicherung nach unten gibt. Außerdem ist der Steg durch die Algen sehr rutschig.“ Stephan Stubbe von der Hunde-Lobby schlägt vor, einen neuen, bis zu sechs Meter breiten Steg mit einem rutschfesten Belag zu bauen. Er habe bereits ein Ingenieurbüro gebeten, dem Kurbetrieb dafür einen Kostenvoranschlag zu unterbreiten.

Müll und heiße Kohle: Schlimme Zustände am Hundestrand

In der Kritik der Interessengemeinschaft, die in diesen Tagen eine Petition vorbereitet, für die bereits mehr als 1000 Menschen unterschrieben haben, steht auch der allgemeine Zustand des Hundestrands. Nachdem der Grünstrand 2021 kostenpflichtig wurde, habe sich „das Publikum“ auf den kostenfreien Hundestrand ver­lagert. Ganze Baumstämme würden zweckentfremdet und angezündet, direkt unter den Bäumen werde gegrillt und die noch glühende Holzkohle mitunter im Sand verscharrt, was eine Gefahr für die Strand­besucher bedeute. Immer wieder fänden sich Scherben, Fleisch, Knochenreste, Eisenspieße und Plastik­verpackungen. Zudem lande viel Müll in der Ostsee.

Hunde-Lobby will Grill- und Zeltverbot

Die Hunde-Lobby fordert deshalb: Grill- und Zeltverbot am Hundestrand und Kontrollen durch das Ordnungsamt. Zudem solle der Strandabschnitt für Nichthundebesitzer kostenpflichtig werden. Der Steg solle erweitert und der untere Handlauf mit einem Netz abgesichert werden. Falls es der Küstenschutz zulasse, könnten einige Findlinge entfernt werden, um so einen sicheren Zugang zum Strand zu gewährleisten. Alternativ könnte das hintere Ende vom Kurstrand mit einem Zaun abgesichert und als Hundestrand freigegeben werden.

Kurdirektor: Keine Mängel festgestellt

Laut Kurdirektor Uwe Kirchhoff hätten sowohl die DLRG als auch der Kurbetrieb eine Häufigkeit von Verletzungen oder Unfällen auf dem Hundebadesteg bisher nicht festgestellt. Zu Beginn jeder Saison erfolge eine sogenannte Badesicherheitsbegehung, bei der auch die Brücken an den Stränden begutachtet würden. Etwaige Mängel seien in diesem Jahr nicht festgestellt worden. Eine Vermüllung des Hundestrands könne nicht entstehen, da dieser mehrfach am Tag gereinigt werde. Wie überall führe ein erhöhtes Gästeaufkommen auch am Hundestrand zu mehr Müll, der jedoch zügig entsorgt werde. Offenes Feuer und Grillen seien am Strandbereich des Brodtener Ufers erlaubt. Deshalb habe der Kurbetrieb Gefäße aufgestellt, in denen die Grillkohle gefahrlos entsorgt werden könne. Kirchhoff: „Wir können leider nicht verhindern, dass Grillkohle verscharrt wird.“

Appell an Strandbesucher, sich rücksichtsvoll zu verhalten

Dem Wunsch der Hunde-Lobby, eine Gebühr für den Travemünder Hundestrand einzuführen, erteilt der Kurdirektor eine Absage: „Der kostenlose Strand am Brodtener Ufer dient verschiedenen Gästegruppen als gern besuchter Strandbereich.“ So teilten sich FKK‑Gäste, Besucher mit Hunden, Gäste, die dort grillen wollten, und Badegäste ohne besondere Ansprüche den Strandbereich. Es liege in der Natur der Sache, dass es auch zu Nutzungskonflikten komme. „Wir appellieren daher an alle Gäste, sich rücksichtsvoll am Strand zu verhalten“, sagt Kirchhoff. „Es gibt derzeit keine Überlegungen, die Nutzungsbedingungen des kostenfreien Strandbereichs zu verändern.“

Dieser Artikel erschien zuerst bei den „Lübecker Nachrichten“.

Von Thomas Krohn/RND