Mann zündet nach Zwangsräumung in Texas Haus an und erschießt fliehende Mieter Houston. Ein zwangsgeräumter Mann hat in Texas das Feuer auf fünf andere Mieter eröffnet und drei von ihnen getötet. Zuvor habe der Mann in der Nacht zu Sonntag (Ortszeit) einen Brand gelegt, um die Bewohner aus dem Haus zu treiben, sagte der Polizeichef von Houston, Troy Finner. Als sie herauskamen, habe er geschossen, möglicherweise mit einer Schrotflinte. Zwei seien Menschen sofort tot gewesen, eine weitere Person sei im Krankenhaus gestorben. Finner sagte, die Feuerwehrleute seien wegen der Schüsse seien Deckung gegangen, bis die Polizei den Schützen entdeckt und erschossen habe. Die Feuerwehr habe zwei Verletzte gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Sie schwebten nicht in Lebensgefahr. Polizei und Feuerwehrleute seien unverletzt geblieben. Nachbar hielt Schüsse zuerst für Feuerwerk Ein Nachbar berichtete der Zeitung „Houston Chronicle“, er habe die Schüsse zuerst für Feuerwerk gehalten. „Ich hatte einfach Glück, dass ich nicht hinausgegangen bin, weil er mich sonst wahrscheinlich auch erschossen hätte“, sagte Robin Ahrens. Der mutmaßliche Täter habe Darmkrebs gehabt, sei arbeitslos und mit der Miete im Rückstand gewesen. RND/AP