Deutsch-Polnischer Umweltrat tagt zum Fischsterben in der Oder

Bad Saarow. Vor dem Hintergrund des Fischsterbens in der Oder hat im brandenburgischen Bad Saarow ein Treffen des Deutsch-Polnischen Umweltrates begonnen. „Unser gemeinsames Anliegen ist es, die Ursache der Katastrophe aufzuklären und den Verursacher zu identifizieren, aber zweitens auch, dafür Sorge zu tragen, dass eine solche Katastrophe sich nicht wiederholen kann“, sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) vor Beginn der Sitzung. Dafür müssten die Alarmpläne verbessert werden, um das Ökosystem des Flusses besser zu schützen.

Lemke fordert Aussetzung von Oder-Ausbau

Zudem müsse sich der Blick nach vorne richten, um Maßnahmen für eine Regeneration der Oder voranzutreiben. Es dürfe keine weiteren schädigenden Einflüsse auf das Ökosystem des Flusses geben. „Dafür brauchen wir die gute bilaterale Zusammenarbeit in den Regionen und auch zwischen den beiden Umweltministerien von Polen und Deutschland“, betonte Lemke vor dem Hintergrund von Spannungen zwischen Polen und Deutschland im Umgang mit dem Fischsterben in der Oder und der Suche nach dessen Ursachen. Die Bundesumweltministerin pocht auf einen Stopp des Oder-Ausbaus. Für eine Regeneration des Flusses nach dem Fischsterben seien insbesondere Flachwasserbereiche nötig. Es müsse alles vermieden werden, was die Erholung des Ökosystems der Oder verzögern könnte, erklärt die Ministerin.

Polens Umweltministerin will Ergebnisse der Wasser-Untersuchungen vorstellen

Polens Umweltministerin Anna Moskwa äußerte zum Auftakt des Treffens die Hoffnung auf gemeinsame Lösungen. Wichtig sei, „dass gegenseitiges Vertrauen herrscht“. Angesichts von Kritik am Umgang mit der Umweltkatastrophe verwies sie auf von Polen veranlasste Untersuchungen in internationalen Laboren. Die Wasser-Untersuchungen der polnischen Labore seien von tschechischen und niederländischen Laboren bestätigt worden, sagte sie vor dem Treffen. Man warte noch auf ein Feedback von den britischen Laboren. Sie kündigte an, bei dem Treffen Untersuchungsergebnisse vorzustellen. Parallel fänden derzeit Untersuchungen von Muscheln und Fischen statt, in Polen aber auch im Ausland. Zudem tausche eine eigens eingerichtete deutsch-polnische Expertengruppe Daten und Hypothesen aus. „Wichtig ist, dass wir das Treffen in Form eines Dialogs führen möchten (...).“

In dem deutsch-polnischen Grenzfluss waren massenhaft Fische gestorben. Die genaue Ursache ist bisher unklar. Experten gehen davon aus, dass ein hoher Salzgehalt im Fluss ein wesentlicher Grund ist, verbunden mit Niedrigwasser, hohen Temperaturen und einer giftigen Algenart. Bis Samstag vor einer Woche wurden in Polen und Deutschland rund 200 Tonnen Fischkadaver eingesammelt.

Weitere Themen des Treffens

Moskwa wollte nach eigenem Bekunden bei dem Treffen auch über den Bau eines Container-Terminals im Hafen von Stettin und über Pläne für ein neues Atomkraftwerk sprechen. Auch über natürlichen Umweltschutz und die Suche nach einem Endlager für radioaktive Abfälle soll diskutiert werden.

RND/ab/epd/dpa