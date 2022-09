Leipzig. Die Suche nach dem in einem Leipziger Einkaufszentrum verschwundenen Baby ist auch in der Nacht zu Freitag weitergegangen. „Die Suche ist nach wie vor in Gang“, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. „Wir haben das Kind noch nicht auffinden können.“ Mit Beginn des Berufsverkehrs würden die Maßnahmen nochmals intensiviert.

Bereits in der Nacht seien viele Kollegen aus den verschiedensten Bereich an der Suche beteiligt gewesen, sagte der Sprecher. Der etwa einen Monat alte Junge war am Donnerstagnachmittag samt Kinderwagen aus einem Einkaufszentrum verschwunden, das sich im Leipziger Stadtteil Gohlis auf der Georg-Schumann-Straße befindet. „Es ist keine Entführung“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagabend. Medien hatten dies berichtet. „Das Kind wurde nicht weggerissen.“ Es sei aber nicht mehr bei den Sorgeberechtigten, sagte die Sprecherin. Ob der kleine Junge in Gefahr sei, sei nicht einschätzbar.

Das Baby werde seit 17 Uhr gesucht - die Polizei setze dabei auch Hunde ein. „Wir gehen jeglichen Hinweisen nach“, sagte die Sprecherin. Die Suche ging auch in der Nacht weiter. Wie bei Vermisstenfällen üblich, wurden etwa Krankenhäuser, Taxifahrer und die für Bahnhöfe zuständige Bundespolizei informiert. Auch Videoaufzeichnungen aus Straßenbahnen würden überprüft.

RND/dpa